Így romlott meg végleg Katalin hercegné és Meghan Markle viszonya – kiderült, mi volt a töréspont

A történet részletesen szerepel Russell Myers királyi szakíró William & Catherine: The Intimate Inside Story című könyvében, amely a királyi családhoz közel álló forrásokra és többéves riportmunkára épül. A könyv szerint a feszültségek végül odáig vezettek, hogy Katalin hercegné és Meghan Markle, valamint férjeik kapcsolata menthetetlenné vált.

Katalin hercegné, Vilmos herceg, Harry herceg és Meghan Markle II. Erzsébet királynő temetése előtt

Forrás: Getty Images

A 44 éves Katalin hercegné 2011-ben ment feleségül Vilmos herceghez, és amikor Meghan Markle 2016-ban összejött Harry herceggel, eleinte abban reménykedett, hogy szoros barátság alakulhat ki közöttük. Harry mindig is úgy tekintett Katalinra, mint a nővérére. Amikor Meghan bekerült a királyi körbe, a sajtó rövid ideig "a csodás négyesként" emlegette a két párt, akik képesek lehetnek a monarchia modernizálására. A harmónikus időszak azonban nem tartott sokáig. Kevesebb mint két évvel Harry és Meghan 2018-as esküvője után a sussexi hercegi pár visszalépett királyi feladataitól, majd később interjúkban, dokumentumfilmekben és Harry Tartalék című memoárjában is nyíltan bírálták az intézményt.

Konfliktus Katalin hercegné és Meghan Markle között: a személyzet panaszkodása robbantotta ki

Myers könyve szerint akkor kezdődtek a nézeteltérések a két hercegné között, amikor több alkalmazott is panaszkodni kezdett a Harryéknél uralkodó hangulatra és a munkakörülményekre. A szerző szerint Katalin hercegné alapvetően konfliktuskerülő személyiség, és mindig a párbeszédben hitt.

„Catherine mindig is az ésszerűséget részesítette előnyben a veszekedéssel szemben. Olyan családban nőtt fel, ahol a nézeteltéréseket beszélgetéssel oldották meg, nem haraggal” – írja Myers.

Kezdetben Katalin úgy gondolta, hogy Vilmos és Harry vitái inkább a testvérek makacsságából vagy éretlenségéből fakadnak. A helyzet azonban megváltozott, amikor a palotai dolgozók is jelezték, hogy valami nincs rendben. 2019 elején Vilmos herceg szembesítette is öccsét az alkalmazottak helyzetével. Harry saját memoárjában azt állította, hogy a beszélgetés heves vitába torkollott, Vilmos lökdöste is őt. A leendő királyhoz közel álló források szerint ez túlzás, de azt elismerik, hogy szóváltás valóban történt. A helyzet ezután sem lett jobb, több alkalmazott felmondott. Egy, a két párt jól ismerő forrás úgy fogalmazott, hogy Vilmos és Katalin úgy érezte: a sussexiek viselkedése mögött valamilyen tudatos stratégia húzódhat meg.