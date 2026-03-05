Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Így romlott meg végleg Katalin hercegné és Meghan Markle viszonya – kiderült, mi volt a töréspont

brit királyi család Meghan Markle Katalin hercegné Vilmos herceg
Horváth Angéla
2026.03.05.
Egyetlen konfliktus indította el azt a folyamatot, amely végül visszafordíthatatlanul megmérgezte Kate Middleton és Meghan Markle kapcsolatát. Katalin hercegné számára az jelentette az igazi töréspontot, amikor kiderült, hogyan bánik Meghan a palotai személyzettel.

A történet részletesen szerepel Russell Myers királyi szakíró William & Catherine: The Intimate Inside Story című könyvében, amely a királyi családhoz közel álló forrásokra és többéves riportmunkára épül. A könyv szerint a feszültségek végül odáig vezettek, hogy Katalin hercegné és Meghan Markle, valamint férjeik kapcsolata menthetetlenné vált.

Katalin hercegné, Vilmos herceg, Harry herceg és Meghan Markle II. Erzsébet királynő temetése előtt
Katalin hercegné, Vilmos herceg, Harry herceg és Meghan Markle II. Erzsébet királynő temetése előtt
Forrás:  Getty Images

A 44 éves Katalin hercegné 2011-ben ment feleségül Vilmos herceghez, és amikor Meghan Markle 2016-ban összejött Harry herceggel, eleinte abban reménykedett, hogy szoros barátság alakulhat ki közöttük. Harry mindig is úgy tekintett Katalinra, mint a nővérére. Amikor Meghan bekerült a királyi körbe, a sajtó rövid ideig "a csodás négyesként" emlegette a két párt, akik képesek lehetnek a monarchia modernizálására. A harmónikus időszak azonban nem tartott sokáig. Kevesebb mint két évvel Harry és Meghan 2018-as esküvője után a sussexi hercegi pár visszalépett királyi feladataitól, majd később interjúkban, dokumentumfilmekben és Harry Tartalék című memoárjában is nyíltan bírálták az intézményt.

Konfliktus Katalin hercegné és Meghan Markle között: a személyzet panaszkodása robbantotta ki

Myers könyve szerint akkor kezdődtek a nézeteltérések a két hercegné között, amikor több alkalmazott is panaszkodni kezdett a Harryéknél uralkodó hangulatra és a munkakörülményekre. A szerző szerint Katalin hercegné alapvetően konfliktuskerülő személyiség, és mindig a párbeszédben hitt.

„Catherine mindig is az ésszerűséget részesítette előnyben a veszekedéssel szemben. Olyan családban nőtt fel, ahol a nézeteltéréseket beszélgetéssel oldották meg, nem haraggal” – írja Myers.

Kezdetben Katalin úgy gondolta, hogy Vilmos és Harry vitái inkább a testvérek makacsságából vagy éretlenségéből fakadnak. A helyzet azonban megváltozott, amikor a palotai dolgozók is jelezték, hogy valami nincs rendben. 2019 elején Vilmos herceg szembesítette is öccsét az alkalmazottak helyzetével. Harry saját memoárjában azt állította, hogy a beszélgetés heves vitába torkollott, Vilmos lökdöste is őt. A leendő királyhoz közel álló források szerint ez túlzás, de azt elismerik, hogy szóváltás valóban történt. A helyzet ezután sem lett jobb, több alkalmazott felmondott. Egy, a két párt jól ismerő forrás úgy fogalmazott, hogy Vilmos és Katalin úgy érezte: a sussexiek viselkedése mögött valamilyen tudatos stratégia húzódhat meg.

„Határozottan azt gondolták, hogy ez sokkal több annál, mint hogy nehéz velük dolgozni. A légkör mérgező volt” – mondta a bennfentes.

A forrás szerint Meghan viselkedését sokan agresszívnek látták, és Katalin is kifejezetten durvának érezte azt. A hercegné ugyan remélte, hogy Vilmosnak sikerül rendeznie a helyzetet Harryvel, de végül inkább a családját helyezte előtérbe.

„Három kisgyereke volt, és egyre inkább azt látta, hogy a békülés lehetetlen” – fogalmazott a bennfentes.

Vilmos herceg úgy érezte, elvesztette a testvérét

A könyv azt is felidézi, hogyan reagált Vilmos herceg arra a 2019-es televíziós interjúra, amelyben Harry elismerte, hogy a testvérével „külön utakon járnak”. Myers szerint ez az interjú megerősítette Vilmosban azt az érzést, hogy a kapcsolatuk alapjaiban változott meg.

„Úgy érezte, valamikor – talán lehetetlen megmondani, mikor – elvesztette a testvérét” – mondta egy hozzá közel álló forrás. A bennfentes szerint Harry akkoriban „paranoiás, dühös és megszállott” lett, és nem tudta elengedni a sérelmeit. A könyv ugyanakkor azt is hangsúlyozza, hogy Vilmos herceg kezdetben kifejezetten örült öccse kapcsolatának.

„Könnyű ezt elfelejteni, de Vilmos eleinte nagyon üdítőnek találta Meghant. Őszintén boldog volt Harry miatt, és csak a legjobbat akarta neki” – mondta egy forrás.

