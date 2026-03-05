Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Kivételes képességekkel rendelkezel, ha megtalálod az elrejtett kamerát ebben a pokoli nehéz IQ-tesztben

tudáspróba IQ-teszt feladvány
Nagy Kata
2026.03.05.
A mai kihívásunkban igazi magánnyomozónak érezheted magad, ugyanis egy gardróbban kell megtalálnod az elrejtett fényképezőgépet. Készen állsz egy klasszikus, trükkös IQ-tesztre? Tedd próbára magad!

Ha szereted az igazán izzasztó mentális kihívásokat, amik próbára teszik a képességeidet, a mai IQ-tesztünket imádni fogod, ugyanis egyszerre szórakoztató és elgondolkodtató, nem mellesleg annyira nehéz, hogy igazi nagyágyúnak érezheted magad, ha sikerül megoldanod! 

Fiatal nő IQ-tesztet tölt ki a telefonján
Ez az IQ-teszt mindent elárul a megfigyelőképességedről!
Forrás: Shutterstock

 

Valódi zseni vagy, ha 10 mp alatt megtalálod a kamerát ebben az IQ-tesztben 

  • A mai tesztünkben egy elrejtett kamerát kell megtalálnod a gardróbban. 
  • A feladatra csak 10 mp-ed van és figyelmeztetünk: nehezebb lesz, mint gondolnád!

Úgy érzed, hogy különleges képességekkel rendelkezel és nincs a világon olyan képes rejtvény, teszt vagy optikai illúzió, ami kifogna rajtad? 

Nos, akkor itt az idő, hogy bizonyítsd a rátermettséged ebben a képes tesztben, ahol bár a feladat egyszerű, a megvalósítás az emberek jelentős részén elég durván kifog. 

Egy tiszta, rendezett gardróbszekrényben kell megtalálnod az elrejtett fényképezőgépet, és a feladatra mindössze 10 másodpercet kapsz. Készen állsz? Akkor lássuk az IQ-teszt feladványát! 

Az IQ-teszt feladványa. 
Forrás: JagranJosh

Íme a praktikus kis gardrób, aminek valószínűleg sok nő örülne. 

De próbálj ne elkalandozni ezen gondolat mentén, koncentrálj a feladatra! 

Egy apró, elrejtett kamerát kell megtalálnod, ami talán a szekrényben, talán a tetején, talán teljesen máshol van! 

Mindössze 10 másodperced van! 

Igyekezz, az idő mindjárt lejár! 

Keresd a szemeddel az apró, oda nem illő részletet. 

Még pár másodperc...

Még egy utolsó csekkolás!

Az idő lejárt! 

Mutatjuk az IQ-teszt megfejtését: 

Az IQ-teszt megfejtése. 
Forrás: JagranJosh

Nos, a kamera valóban a szekrény polcán volt, csupán összeolvadt egy hasonló színű sállal. Ha sikerült megtalálnod, le a kalappal, te tényleg az emberiség legokosabb tagjai közé tartozol! Ha nem, akkor se búslakodj, gyakorolj egy kicsit a más képes IQ-tesztekkel

