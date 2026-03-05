Jim Carrey-t tényleg klónozták? Minden, amit tudnod kell a színész arcát övező összeesküvés-elméletről

Amikor a a 64 éves Jim Carrey feltűnt Párizsban február 26-án az 51. César-gálán, hogy átvegye az életművéért járó díjat, az internet népe nem akart hinni a szemének. Valahogy olyan furcsa volt. Egyszerűen nem fért a fejükbe, hogy az ott feltűnt ember ugyan az a színész, mint akit a filmekben láttak, ezért a leglogikusabb dolgot tették, amit manapság az emberek szoktak csinálni: elkezdtek összeesküvés-elméleteket gyártani.
Utazás Jim Carrey arca körül
- Jim Carrey teljesen új külsővel sokkolta a César-gála közönségét.
- Az internet azonnal klónozásról és háttérhatalmi akciókról kezdett suttogni.
- Alexis Stone sminkmester egy maszkról posztolva próbálta magára vállalni a balhét.
- A szervezők és a sajtósok cáfolták a pletykákat és elárulták a valóságot.
- A legvalószínűbb magyarázat a plasztikai sebészet és egy kis zsírátültetés.
A rajongók egyszerűen nem tudták feldolgozni a látványt, hiszen az az arc, amin generációk nőttek fel, valahogy egészen másképp festett Párizsban, mint ahogy megszokták. De mi is történt valójában? Tényleg csak egy maszk volt a Maszk egykori sztárján, vagy tényleg csak egy imposztort láttunk a díjátadón? Esetleg plasztikai műtét van a dologban? Utánajártunk a legvalószínűbb forgatókönyvnek.
A háttérhatalmak elrabolták és klónozták Jim Carrey-t
A szokatlan arcvonások és a visszafogott viselkedése miatt emberek tömegei azt találták a legvalószínűbb forgatókönyvnek, hogy Jim Carrey-t elrabolta az Illuminati nevű titkos társaság, a klónját elküldték átvenni a díjat, és az igazit pedig fogva tartják valahol, vagy esetleg már meg is ölték. De azért gondoljunk bele: ha a végtelen hatalommal és pénzzel rendelkező titkos társaságnak tényleg birtokában van egy ilyen eljárás, akkor igazán megtehették volna azt is, hogy a 10 évvel ezelőtti Jimet küldik, aki ugyan úgy néz ki mint, ahogy a színész-humorista a legtöbbek emlékeiben él. Kevésbé lett volna gyanús. A színész természetesen tagadja a vádakat.
Egy imposztor magánakciója volt
A találgatásokat csak tovább fokozta, hogy a hírességek megformálásáról ismert sminkes, Alexis Stone kiposztolt egy Jim Carrey-re hajazó maszkot az Instagramjára „Alexis Stone mint Jim Carrey Párizsban” felirattal, amihez egy maszkot, parókát és műfogsort ábrázoló fotót is csatolt, háttérben az Eiffel-toronnyal (itt írtunk róla). Sokan egyből elhitték neki, hogy ő vette át a díjat, míg az igazi Jim valószínűleg otthon festegetett, az internet pedig imádta ezt a konteót.
Ám az USA Today lefuttatott egy mesterséges intelligencia-detektoros vizsgálatot a maszkos képen, és kiderült, hogy a fotó bizony manipulált. Ráadásul a César-gála főszervezője, Gregory Caulier és Carrey sajtósa, Marleah Leslie is megerősítette, hogy a színész látogatását már nyár óta tervezték, és nyolc hónapon át készültek rá. Jim hetekig gyakorolta a francia kiejtést, és nem egyedül érkezett a vörös szőnyegre. Jött vele az új párja, Mina, a lánya, Jane, az unokája, Jackson, egy régi jó barátja, Michel Gondry, rendező, és még jó páran a szűk családjából.
Meghízott
Él még a földön néhány ember, akik hasonlít Jim Carry-re, és még több, aki idős korára ráncos és kövér lesz. Úgy tűnik, utóbbi alól a sztárok sem kivételek. Jim Carrey 2022-ben visszavonult a rivaldafénytől, azóta pedig csak rendkívül ritka alkalmakkor tűnik fel nyilvánosan. Bár a Sonic filmek miatt (aminek a 4. részében is szerepelni fog) még visszatér a képernyőkre, eddig is kerülte a nyilvános szerepléseket. A legutóbbi megjelenése novemberben volt Los Angeles-i Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony-n, ahol még őszes borostával láthattuk, azóta pedig szemlátomást felszedett magára pár kilót, és borotvát is ragadott. Nem is csoda, hogy sehogy sem akart stimmelni az emberek fejében elő kép a látottakkal. A józanabb rajongók körében az a legnépszerűbb elmélet, hogy az emlékeikben élő fliligrán alkatú színész csupán a súlygyarapodás és a simára borotvált arc miatt tűnik ennyire másnak, hiszen nem tudják elképzelni a színészről, hogy ő olyan fickó lenne, aki plasztikáztatná magát.
Kés alá feküdt
Hiába a sok mentegetőzés, az egyértelmű plasztikai beavatkozás tűnik a legreálisabb forgatókönyvnek. Bár a színész nem erősítette meg, Jim Carrey új megjelenését egyértelműen sebészeti beavatkozásoknak köszönheti.
Dr. Rachel Mason, a La Femme Plastic Surgery munkatársa egy exkluzív interjúban nyilatkozott a Page Six magazinnak Carrey lehetséges arckezelési beavatkozásairól. A komikus kénytelen volt nyilatkozni a megváltozott külsejéről szóló pletykákról, mert nem bírta tovább hallgatni a klónozásról szóló találgatásokat.
Mason szerint a plasztikáztatás több mint 60 000 dollárjába, azaz mintegy 20 millió forintjába kerülhettek a színésznek, amely a szemöldök jelentős megemelkedéséből is egyértelműen látszik. A Las Vegas-i sebész elmagyarázta, hogy az eljárás véglegesen megemeli a szemöldök helyzetét, kisimítja a homlokot, és megváltoztatja az arckifejezést, hogy „nyugodtabb, nyitottabb megjelenést teremtsen”.
Mason azt is mondta, hogy Carrey felső szemhéjplasztikán is áteshetett, amely az utóbbi években egyre népszerűbb Hollywoodban.
„A felső szemhéjak már nem takarják a szemét, a felesleges bőrt eltávolították, és szerkezetileg másnak tűnnek.” – mondja.
Mason úgy véli, hogy a simább arcvonások elérése érdekében Carrey zsírátültetésen és arcplasztikán is áteshetett.
„A feszesebb állkapocsvonal és az arc alsó felének megemelkedése mélyszöveti arcplasztikára utal." – állítja a szakember.
Akár tetszik a rajongóknak, akár nem, a gumiarcú legenda is halandó, aki a legmodernebb hollywoodi eljárásokat hívta segítségül ahhoz, hogy újra a legjobb formáját hozza a díjátadón. Az vesse rá az első követ, aki még nem utálta a ráncait.
Jim Carrey remekül szórakozik a konteóhívőkön
Az öreg Jim eddig is imádta hergelni és kifigurázni a konteósokat, akik azt képzelik, hogy a média és Hollywood a gyíkemberek és az Illuminati irányítása alatt áll. Számos talkshow-ban ejtett már el sejtelmes megjegyzéseket tisztán azért, hogy cukkolja a hívőket, úgyhogy valószínűleg most is remekül mulat a pletykákon. Ezek után már senki se csodálkozna, ha reagálva a történtekre, a legközelebbi nyilvános fellépésén körbecelluxozott fejjel jelenne meg.
Ezek is tetszeni fognak: