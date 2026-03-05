Jim Carrey-t tényleg klónozták? Minden, amit tudnod kell a színész arcát övező összeesküvés-elméletről

Amikor a a 64 éves Jim Carrey feltűnt Párizsban február 26-án az 51. César-gálán, hogy átvegye az életművéért járó díjat, az internet népe nem akart hinni a szemének. Valahogy olyan furcsa volt. Egyszerűen nem fért a fejükbe, hogy az ott feltűnt ember ugyan az a színész, mint akit a filmekben láttak, ezért a leglogikusabb dolgot tették, amit manapság az emberek szoktak csinálni: elkezdtek összeesküvés-elméleteket gyártani.

Jim Carrey arca bár változott az idők során, a bolondozás és a manírok maradtak.

Forrás: Corbis Entertainment

Utazás Jim Carrey arca körül Jim Carrey teljesen új külsővel sokkolta a César-gála közönségét.

Az internet azonnal klónozásról és háttérhatalmi akciókról kezdett suttogni.

Alexis Stone sminkmester egy maszkról posztolva próbálta magára vállalni a balhét.

A szervezők és a sajtósok cáfolták a pletykákat és elárulták a valóságot.

A legvalószínűbb magyarázat a plasztikai sebészet és egy kis zsírátültetés.

A rajongók egyszerűen nem tudták feldolgozni a látványt, hiszen az az arc, amin generációk nőttek fel, valahogy egészen másképp festett Párizsban, mint ahogy megszokták. De mi is történt valójában? Tényleg csak egy maszk volt a Maszk egykori sztárján, vagy tényleg csak egy imposztort láttunk a díjátadón? Esetleg plasztikai műtét van a dologban? Utánajártunk a legvalószínűbb forgatókönyvnek.

A háttérhatalmak elrabolták és klónozták Jim Carrey-t

A szokatlan arcvonások és a visszafogott viselkedése miatt emberek tömegei azt találták a legvalószínűbb forgatókönyvnek, hogy Jim Carrey-t elrabolta az Illuminati nevű titkos társaság, a klónját elküldték átvenni a díjat, és az igazit pedig fogva tartják valahol, vagy esetleg már meg is ölték. De azért gondoljunk bele: ha a végtelen hatalommal és pénzzel rendelkező titkos társaságnak tényleg birtokában van egy ilyen eljárás, akkor igazán megtehették volna azt is, hogy a 10 évvel ezelőtti Jimet küldik, aki ugyan úgy néz ki mint, ahogy a színész-humorista a legtöbbek emlékeiben él. Kevésbé lett volna gyanús. A színész természetesen tagadja a vádakat.

Egy imposztor magánakciója volt

A találgatásokat csak tovább fokozta, hogy a hírességek megformálásáról ismert sminkes, Alexis Stone kiposztolt egy Jim Carrey-re hajazó maszkot az Instagramjára „Alexis Stone mint Jim Carrey Párizsban” felirattal, amihez egy maszkot, parókát és műfogsort ábrázoló fotót is csatolt, háttérben az Eiffel-toronnyal (itt írtunk róla). Sokan egyből elhitték neki, hogy ő vette át a díjat, míg az igazi Jim valószínűleg otthon festegetett, az internet pedig imádta ezt a konteót.