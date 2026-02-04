Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Csípős és kacér: itt a wasabikörömtrend

Shutterstock - Art of Body
manikűr körömtrend Wasabi
Mutatjuk a szuper népszerű wasabikörömtrendet, amivel feldobhatod az szürke telet! Nézd meg a legjobb inspirációs képeket a csípős, zöldes manikűr stílusában!

A szürke hétköznapokban mindannyiunknak szüksége lehet egy kis pikáns dizájnra. A wasabikörömtrend pontosan ezt a hangulatot fogja meg. Lehet minimalista, izgalmas és extrán díszes is. Mutatjuk a legjobb körömötleteket, mert már mindenki ezt viseli!

körömtrend 2026
Körömtrend 2026: íme a wasabimanikűr.
Forrás: Instagram

Körömtrend 2026: csípős, zöldes ragyogás

  • 2026 körömtrendjei merészebbek, vidámabbak és kreatívabbak, mint valaha. 
  • Az új körömtrend a wasabi krémes, világos színe miatt kapta a fantázianevét. A wasabimanikűr lényege a világos, pasztellzöld dizájn, valamilyen extra díszítéssel.
  • Elkészítheted gél lakkra vagy műkörömre is.

A wasabiról elnevezett 2026-os manikűrtrend egy világos zöld tervezés, nagyon hasonlít a matcha latte pasztelles színvilágához. Akárcsak a drágaköves körömtrend ez is szuper népszerű lesz az elkövetkezendő időben. Díszítheted 3D-elemekkel, kövekkel, festési technikákkal vagy krómporokkal is. A következőkben összegyűjtöttük a legjobb inspirációs képeket és körömötleteket, amelyek téged is elvarázsolnak majd!

Wasabikörömtrend-ötletek

A zöldes trendet ötvözheted a klasszikus francia manikűr festési technikájával. Itt egy pasztellzöld francia manikűrt láthatsz, amelynek plusz szépsége a fehér keretező csík. Letisztult, minimalista és elképesztően sikkes. 

Letisztult, minimalista és elképesztően sikkes
Forrás: Instagram

Képzeld el a wasabit rózsaborsos változatban. Ez a hangulat ihlette ezt a pasztell, vízfestékhatású körmöt is, ahol a rózsaszín és a zöld szín összemosódik. Izgalmas, egyedi és játékos, pont amire szükségünk van a téli hónapokban. 

A wasabikörömtrendet feldobhatod különböző opál, mirror vagy csillogós krómporokkal. Ez a technika megtartja a zöld alapot, de különleges fényt vagy csillogást ad neki. Választhatsz kékes, lilás, rózsaszínes, arany vagy ezüst csillogású port is. 

Opál csillogású, krómporos wasabiköröm.
Forrás: Instagram

Idén nagyon népszerű a cat eye stílusú köröm, amit különleges lakkal és mágneses technikával készítenek el. A végeredmény egy drágakő szerű mélység és ragyogás. Választhatod világos, közép vagy sötétzöld színben is. Enyhe csillogása tökéletes a hétköznapokra. Ez az enyhe deres hangulat tökéletes téli körömötlet

2026 körömötletei között kötelező stílus a francia manikűr. Ha imádod a francia manikűrt, és több árnyalatban is kipróbálnád magadon, ez a tökéletes inspó számodra. Választhatsz minden ujjadra más színt, vagy csak 2-3 különböző árnyalatot. Feldobhatod kövekkel vagy gyöngyökkel is. 

Zöld francia manikűr ötlet.
Forrás: Instagram

Tekintsd meg további körömtrendes cikkeinket is:

'80-as évek inspirálta körömtrendek, amelyek uralni fogják 2026-ot

Geometriai minta és rikító körömszínek: a '80-as évek divatja körmeinken tér vissza! Mutatjuk, milyen körömdizájnok határozzák meg a 2026-os évet.

A téli szezon kedvenc trendje a masnis köröm lett– Mutatjuk a legjobb inspirációs képeket

A karácsonyi és téli időszakban szuper népszerűek lesznek a csajos manikűrök. Most a masnis köröm lesz a legtrendibb, és a következő inspirációs képekbe te is bele fogsz szeretni!

5 koktél ihlette manikűr, ami azonnal levesz a lábadról

A koktél-inspirálta körömtrend új szintre emeli a manikűrödet, ahol az Aperol Spritz, az Espresso Martini és a Limoncello nem csupán egy ínycsiklandó ital, hanem művészet kifejezetten a te kezeidre szabva.

 

