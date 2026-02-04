Csípős és kacér: itt a wasabikörömtrend

A szürke hétköznapokban mindannyiunknak szüksége lehet egy kis pikáns dizájnra. A wasabikörömtrend pontosan ezt a hangulatot fogja meg. Lehet minimalista, izgalmas és extrán díszes is. Mutatjuk a legjobb körömötleteket, mert már mindenki ezt viseli!

Körömtrend 2026: íme a wasabimanikűr.

Forrás: Instagram

Körömtrend 2026: csípős, zöldes ragyogás 2026 körömtrendjei merészebbek, vidámabbak és kreatívabbak, mint valaha.

Az új körömtrend a wasabi krémes, világos színe miatt kapta a fantázianevét. A wasabimanikűr lényege a világos, pasztellzöld dizájn, valamilyen extra díszítéssel.

Elkészítheted gél lakkra vagy műkörömre is.

A wasabiról elnevezett 2026-os manikűrtrend egy világos zöld tervezés, nagyon hasonlít a matcha latte pasztelles színvilágához. Akárcsak a drágaköves körömtrend ez is szuper népszerű lesz az elkövetkezendő időben. Díszítheted 3D-elemekkel, kövekkel, festési technikákkal vagy krómporokkal is. A következőkben összegyűjtöttük a legjobb inspirációs képeket és körömötleteket, amelyek téged is elvarázsolnak majd!

Wasabikörömtrend-ötletek

A zöldes trendet ötvözheted a klasszikus francia manikűr festési technikájával. Itt egy pasztellzöld francia manikűrt láthatsz, amelynek plusz szépsége a fehér keretező csík. Letisztult, minimalista és elképesztően sikkes.

Forrás: Instagram

Képzeld el a wasabit rózsaborsos változatban. Ez a hangulat ihlette ezt a pasztell, vízfestékhatású körmöt is, ahol a rózsaszín és a zöld szín összemosódik. Izgalmas, egyedi és játékos, pont amire szükségünk van a téli hónapokban.

A wasabikörömtrendet feldobhatod különböző opál, mirror vagy csillogós krómporokkal. Ez a technika megtartja a zöld alapot, de különleges fényt vagy csillogást ad neki. Választhatsz kékes, lilás, rózsaszínes, arany vagy ezüst csillogású port is.

Opál csillogású, krómporos wasabiköröm.

Forrás: Instagram

Idén nagyon népszerű a cat eye stílusú köröm, amit különleges lakkal és mágneses technikával készítenek el. A végeredmény egy drágakő szerű mélység és ragyogás. Választhatod világos, közép vagy sötétzöld színben is. Enyhe csillogása tökéletes a hétköznapokra. Ez az enyhe deres hangulat tökéletes téli körömötlet.