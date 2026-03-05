Sarah Ferguson hajléktalan lett: barátoknál húzná meg magát, de senki sem akarja befogadni

Bennfentesek szerint Sarah Ferguson az utóbbi időben egyik barátjától a másikig vándorol – többek között Priscilla Presleynél is megfordult. Bár a hercegné korábban gyakran utazott New Yorkba, és rendszeresen megszállhatott az ottani ismerőseinél, a mostani helyzetben sokan már nem fogadják szívesen.

Sarah Ferguson hajléktalan lett

Sarah Ferguson hajléktalan lett, senki sem akarja beofgadni

„Mindenki azt mondja neki, hogy most nem alkalmas az időpont” – mondta egy forrás. „Sokan kedvelik őt, de jelenleg senki sem akar kapcsolatba kerülni olyan személlyel, akit bármilyen módon Jeffrey Epsteinhez lehet kötni.”

Sarah Ferguson és volt férje, András herceg ugyan 1996-ban elváltak, de az elmúlt években együtt éltek a windsori Royal Lodge-ban. Ez a helyzet azonban megváltozott, miután András herceg Jeffrey Epstein elítélt szexuális bűnözővel való kapcsolata miatt súlyos botrányba keveredett, és bátyja, III. Károly király megfosztotta királyi jogaitól, valamint a rezidenciáról is ki kellett költöznie – így természetesen már Ferguson sem maradhatott.

A hercegné helyzetét az is bonyolítja, hogy lánya, Eugénia hercegnő jelenleg New Yorkban él. A beszámolók szerint azonban sem ő, sem nővére, Beatrix hercegnő nem szeretnének Sarah Fergusonnal mutatkozni, úgy érzik, ha együtt látnák őket, azzal csak magukra húznák a botrányt.

„Most, hogy András herceg elvesztette királyi rangját, a lányok gyakorlatilag az egyetlenek a családban, akik valódi királyi státusszal rendelkeznek” – mondta egy bennfentes. „Számukra most fontosabb, mint valaha, hogy távol maradjanak a botrányoktól.”

A királyi család környezetében sokan úgy látják, hogy Sarah Ferguson rendkívül nehéz időszakon megy keresztül, és a botrányok miatt egyre inkább elszigetelődik a korábbi társasági köreitől – többen úgy hiszik, nem lesz számára visszaút.

