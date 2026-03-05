A Bridgerton showrunnere hatalmas meglepetést ígér Eloise évadára: rengeteg képernyőidőt kap egy rikán látott szereplő

Bár még nem sokat tudni A Bridgerton család folytatásáról, de annyi biztos, hogy az 5. és a 6. évad Eloise és Francesca történetére épül majd. Azt, hogy kivel kezdenek, Jess Brownell nem árulta el, azt azonban elmondta, hogy Kate Sharma, akit Simone Ashley alakít, hangsúlyos szerepet kap Eloise évadában.

A Bridgerton család: Kate Sharma szerepe a vártnál hangsúlyosabb lehet.

Forrás: Northfoto

A Bridgerton következő két évadának főszereplői Eloise (Claudia Jessie) és Francesca (Hannah Dodd) leszek, a sorrendet nem tudni.

Eloise évadában fontos szerepet kap Simone Ashley, aki Kate Sharmát alakítja.

A rajongók kevesellték Ashley és Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton) képernyőidejét A Bridgerton család 4. évadában.

A Bridgerton család showrunnere elárulta, Kate Sharma visszatér

A 30 éves Simone Ashley a sorozat második évadában Jonathan Baileyvel Anthony Bridgerton és Kate Sharma szerelmét mutatja be. A páros a 3. és 4. évadban is visszatért, Anthony fiatalabb testvéreit, Colint (Luke Newton) és Benedictet (Luke Thompson) segítették a szerelem megtalálásában. Brownell azonban ennél jelentősebb szerepet szán Ashley karakterének. A 4. évad (amelyről kritikánkat itt olvashatod) párizsi premierjén megerősítette, hogy a következő két évad Eloise (Claudia Jessie) és Francesca (Hannah Dodd) történetét követi majd nyomon, de a sorrendről nem árult el részleteket. Simone Ashley karaktere, Kate Sharma kulcsszerepet kaphat A Bridgerton család egyik közelgő évadában – nyilatkozta Jess Brownell, showrunner. A rajongók által hiányolt páros, Kate és Anthony története, akik a saját évadukban is számos forró pillanattal örvendeztették meg a nézőket, tehát korántsem ért véget.

Regé-Jean Page-et és Phoebe Dynevort is szívesen visszahoznák.

Forrás: Profimedia

Kate és Eloise dinamikáját kár lenne kiaknázatlanul hagyni

„Nagyon szeretem Kate és Eloise kapcsolatát is. Ezt szeretném a jövőben is folytatni” – nyilatkozta a People-nek Brownell. „Szóval, amikor végre eljutunk Eloise évadához, Kate a terveim szerint jelentős szerepet kap” – tette hozzá, ahogy azt is, hogy Kate Sharma nem pusztán mellékszereplőként térhet vissza, hanem a történet egyik meghatározó alakjaként.