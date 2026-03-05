Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A Bridgerton showrunnere hatalmas meglepetést ígér Eloise évadára: rengeteg képernyőidőt kap egy rikán látott szereplő

simone ashley francesca jonathan bailey kate sharma eloise A Bridgerton család
Már elkezdődtek a találgatások, hogyan folytatódik a világ legkedveltebb kosztümös sorozata. Jess Brownell, A Bridgerton család showrunnere elmondta, hogy a következő két évad középpontjába Eloise és Francesca története kerül, és Kate Sharma szerepe a vártnál jóval hangsúlyosabb lehet.

Bár még nem sokat tudni A Bridgerton család folytatásáról, de annyi biztos, hogy az 5. és a 6. évad Eloise és Francesca történetére épül majd. Azt, hogy kivel kezdenek, Jess Brownell nem árulta el,  azt azonban elmondta, hogy Kate Sharma, akit Simone Ashley alakít, hangsúlyos szerepet kap Eloise évadában. 

Simone Ashley Kate Sharmaként A Bridgerton családban.
A Bridgerton család: Kate Sharma szerepe a vártnál hangsúlyosabb lehet.
Forrás: Northfoto
  • A Bridgerton következő két évadának főszereplői Eloise (Claudia Jessie) és Francesca (Hannah Dodd) leszek, a sorrendet nem tudni.  
  •  Eloise évadában fontos szerepet kap Simone Ashley, aki Kate Sharmát alakítja.
  • A rajongók kevesellték Ashley és Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton) képernyőidejét A Bridgerton család 4. évadában.

A Bridgerton család showrunnere elárulta, Kate Sharma visszatér 

A 30 éves Simone Ashley a sorozat második évadában Jonathan Baileyvel Anthony Bridgerton és Kate Sharma szerelmét mutatja be.  A páros a 3. és 4. évadban is visszatért, Anthony fiatalabb testvéreit, Colint (Luke Newton) és Benedictet (Luke Thompson) segítették a szerelem megtalálásában. Brownell azonban ennél jelentősebb szerepet szán Ashley karakterének. A 4. évad (amelyről kritikánkat itt olvashatod) párizsi premierjén megerősítette, hogy a következő két évad Eloise (Claudia Jessie) és Francesca (Hannah Dodd) történetét követi majd nyomon, de a sorrendről nem árult el részleteket. Simone Ashley karaktere, Kate Sharma kulcsszerepet kaphat A Bridgerton család egyik közelgő évadában – nyilatkozta Jess Brownell, showrunner. A rajongók által hiányolt páros, Kate és Anthony története, akik a saját évadukban is számos forró pillanattal örvendeztették meg a nézőket, tehát korántsem ért véget. 

Regé-Jean Page és Phoebe Dynevor
Regé-Jean Page-et és Phoebe Dynevort is szívesen visszahoznák.
Forrás: Profimedia

Kate és Eloise dinamikáját kár lenne kiaknázatlanul hagyni 

„Nagyon szeretem Kate és Eloise kapcsolatát is. Ezt szeretném a jövőben is folytatni” – nyilatkozta a People-nek Brownell. „Szóval, amikor végre eljutunk Eloise évadához, Kate a terveim szerint jelentős szerepet kap” – tette hozzá, ahogy azt is, hogy Kate Sharma nem pusztán mellékszereplőként térhet vissza, hanem a történet egyik meghatározó alakjaként.

Több korábbi főszereplő visszatérhet

A produkció alkotói azonban nem csak róla, hanem korábbi főszereplők esetleges visszatéréséről is beszélnek, akik fontosak lehetnek a Bridgerton-család fiatalabb tagjainak későbbi történetszálai szempontjából. Szóba került, hogy többet láthatjuk Jonathan Baileyt is, valamint Regé-Jean Page és Phoebe Dynevor karaktereit is szeretnék visszahozni. Úgy tudni, Regé-Jean Page egy évadra szerződött és ezen nem is szeretne változtatni, Dynevor azonban nemrégiben azt nyilatkozta, szívesen bújna újra a legidősebb Bridgerton nővér szerepébe, ám ezidáig nem keresték. 

