Porcelán bőr és romantikus glow: így lett Elisabeth Thomasból Bridgerton-hasonmás

A Bridgerton család 4. évada végre felkerült a Netflixre, de még mindenkiben élénken él a 3. évad szerelmi története, Penelopéé. A vörös hajú Lady Whistledown karaktere nehezen felejthető – és most úgy tűnik, valódi hasonmása is akad. A francia influenszer, Elisabeth Thomas kísértetiesen emlékeztet Penelope Featherington-figurájára, amit romantikus sminkjeivel csak tovább erősít. De mitől lesz valaki igazán bridgertoni? Erről beszélgettünk Elisabeth-tel – stílusról, nőiességről és az időtlen eleganciáról. Interjú egy igazi Bridgerton-hasonmással.
Mintha a Bridgertonból lépett volna ki – Elisabeth Thomas interjú
- Elisabeth Thomas francia influenszerként vált ismertté, ő Penelope Featherington „modernkori” hasonmása
- A Bridgerton-hatás nála nem jelmez, hanem finoman felépített stílus
- A porcelánbababőr, az enyhe pír és a lágy csillogás az átalakulás kulcsa
Nem, Elisabeth Thomas nem úgy ébredt egyik reggel, hogy Penelope Featherington hasonmása akar lenni. Az egész sokkal csendesebben, szinte észrevétlenül történt. Először csak megjegyzések érkeztek neki kommentekben, majd üzenetek, végül már egyértelművé vált:
Van benne valami nagyon is Bridgerton-szerű.
„Nem akartam senkit másolni” – mondja. „Egyszerűen elkezdtem közelebb kerülni ahhoz az oldalamhoz, amit korábban elrejtettem.”
Ez az oldal pedig nem más, mint a finom nőiesség. A pasztell árnyalatok, a lágy smink, az a bizonyos visszafogott ragyogás, - ez egyébként az idei évben hatalmas trend, amit a Tűz Ló is alakítani fog majd - amit nem lehet pontosan megfogni, csak érezni. Elisabeth stílusa ma már tudatosan erre épül, de a hangsúly mindig az arcon van.
„Plus size lányként nem könnyű érvényesülni az influenszerek világában. Szerintem Penelope - és Nicola Coughlan, a plus size ikon - hatalmas hatással volt a duci lányokra. Önbizalmat és erőt küldött, hogy mi is, XL-ként is lehetünk nőiesek és szexik.”
Így készül a Bridgerton-smink
A Penelope-smink nála nem trend, hanem alap. A porcelánbababőr a kiindulópont: egységes, világos tónus, amely nem elfedi, hanem kiemeli a természetes textúrát.
„Fontos, hogy a bőr éljen” – meséli. „Egy kis pír kell az arcra, mintha épp most pirultál volna el valamitől.”
A csillogás pedig csak finoman jelenik meg.
„Ez nem egy highlighter-orgia, mint az Eufória” – nevet. „Csak annyi fény kell, amitől az arc frissnek, romantikusnak hat.”
Átalakulása azonban nem csak külsőleg zajlott le. Elisabeth szerint a legnagyobb változás belül történt meg. Sokáig távol tartotta magát a romantikus stílustól, mert félt, hogy túl törékenynek, túl lányosnak hat majd.
„Ma már tudom, hogy ez nem gyengeség” – mondja. „Ez egyszerűen csak én vagyok.”
Talán ez az oka annak, hogy ennyien tudnak kapcsolódni hozzá. Követői gyakran írják neki, hogy inspirálja őket abban, hogy merjenek finomabbak, lágyabbak lenni egy zajos világban. Elisabeth ezt tartja a legnagyobb visszajelzésnek.
„Nem Penelope akarok lenni” – fogalmaz. „Csak szeretném megmutatni, hogy a nőiességnek sokféle formája van és akkor is lehet valaki szép és érzéki, ha nem egy XS ruhában van.”
Lady Whistledow tanácsa
Elisabeth szerint, manapság már nem ciki, ha a nagyobb lányok is szeretnének romantikusabbak, hercegnősebbek lenni. Valamint fontosak az olyan karakterek, mint Penelope, mert kinyithatnak egy ajtót az olyan emberek számára, akik a társadalmi kritikák miatt elzárják magukat.
Szóval drága Olvasó, merj élni, merj inspirálódni még egy olyan sorozatból is, aminek semmi történelmi alapja nincs, de ez már egy másik sztori lesz.
