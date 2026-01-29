Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 29., csütörtök Adél

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
interjú

Porcelán bőr és romantikus glow: így lett Elisabeth Thomasból Bridgerton-hasonmás

interjú Bridgerton család Penelope Featherington
Hajdu Viktória
2026.01.29.
Kedves Olvasó, gondoljuk már tűkön ülve várod, hogy végre elmerülhess a Bridgerton 4. évadába, de ne szaladjunk ennyire előre. Először is bemutatnánk neked Elisabeth Thomas, francia influenszert, akit csak Penelope Featherington-hasonmásaként emlegetnek.

A Bridgerton család 4. évada végre felkerült a Netflixre, de még mindenkiben élénken él a 3. évad szerelmi története, Penelopéé. A vörös hajú Lady Whistledown karaktere nehezen felejthető – és most úgy tűnik, valódi hasonmása is akad. A francia influenszer, Elisabeth Thomas kísértetiesen emlékeztet Penelope Featherington-figurájára, amit romantikus sminkjeivel csak tovább erősít. De mitől lesz valaki igazán bridgertoni? Erről beszélgettünk Elisabeth-tel – stílusról, nőiességről és az időtlen eleganciáról. Interjú egy igazi Bridgerton-hasonmással.

A Bridgerton család - sorozat
Történelmi tények, amikről bizony hazudott A Bridgerton család.
Forrás: Northfoto

Mintha a Bridgertonból lépett volna ki – Elisabeth Thomas interjú

  • Elisabeth Thomas francia influenszerként vált ismertté, ő Penelope Featherington „modernkori” hasonmása
  • A Bridgerton-hatás nála nem jelmez, hanem finoman felépített stílus
  • A porcelánbababőr, az enyhe pír és a lágy csillogás az átalakulás kulcsa

Nem, Elisabeth Thomas nem úgy ébredt egyik reggel, hogy Penelope Featherington hasonmása akar lenni. Az egész sokkal csendesebben, szinte észrevétlenül történt. Először csak megjegyzések érkeztek neki kommentekben, majd üzenetek, végül már egyértelművé vált: 

Van benne valami nagyon is Bridgerton-szerű.

„Nem akartam senkit másolni” – mondja. „Egyszerűen elkezdtem közelebb kerülni ahhoz az oldalamhoz, amit korábban elrejtettem.”

@elisabethomas A Bridgerton or a Featherington ? 🦊 @Bridgerton @nicolacoughlan @NetflixFR @Netflix #makeup #bridgertonedit #bridgerton #penelopefeatherington ♬ son original - Elisabeth Thomas

Ez az oldal pedig nem más, mint a finom nőiesség. A pasztell árnyalatok, a lágy smink, az a bizonyos visszafogott ragyogás, - ez egyébként az idei évben hatalmas trend, amit a Tűz Ló is alakítani fog majd - amit nem lehet pontosan megfogni, csak érezni. Elisabeth stílusa ma már tudatosan erre épül, de a hangsúly mindig az arcon van.

„Plus size lányként nem könnyű érvényesülni az influenszerek világában. Szerintem Penelope - és Nicola Coughlan, a plus size ikon - hatalmas hatással volt a duci lányokra. Önbizalmat és erőt küldött, hogy mi is, XL-ként is lehetünk nőiesek és szexik.”

Így készül a Bridgerton-smink

A Penelope-smink nála nem trend, hanem alap. A porcelánbababőr a kiindulópont: egységes, világos tónus, amely nem elfedi, hanem kiemeli a természetes textúrát. 

„Fontos, hogy a bőr éljen” – meséli. „Egy kis pír kell az arcra, mintha épp most pirultál volna el valamitől.”

A csillogás pedig csak finoman jelenik meg. 

„Ez nem egy highlighter-orgia, mint az Eufória” – nevet. „Csak annyi fény kell, amitől az arc frissnek, romantikusnak hat.”

@elisabethomas Vous inquiétez pas, j’ai mon Colin déjà à la maison. 🤍 #bridgerton #bridgertonmakeup #penelopefeatherington @Bridgerton @nicolacoughlan @Netflix @shondarhimes @Shondaland @NetflixFR ♬ son original - Elisabeth Thomas

Átalakulása azonban nem csak külsőleg zajlott le. Elisabeth szerint a legnagyobb változás belül történt meg. Sokáig távol tartotta magát a romantikus stílustól, mert félt, hogy túl törékenynek, túl lányosnak hat majd. 

„Ma már tudom, hogy ez nem gyengeség” – mondja. „Ez egyszerűen csak én vagyok.”

Talán ez az oka annak, hogy ennyien tudnak kapcsolódni hozzá. Követői gyakran írják neki, hogy inspirálja őket abban, hogy merjenek finomabbak, lágyabbak lenni egy zajos világban. Elisabeth ezt tartja a legnagyobb visszajelzésnek.

@elisabethomas #cejour-là ♬ son original - Elisabeth Thomas

„Nem Penelope akarok lenni” – fogalmaz. „Csak szeretném megmutatni, hogy a nőiességnek sokféle formája van és akkor is lehet valaki szép és érzéki, ha nem egy XS ruhában van.”

Lady Whistledow tanácsa

Elisabeth szerint, manapság már nem ciki, ha a nagyobb lányok is szeretnének romantikusabbak, hercegnősebbek lenni. Valamint fontosak az olyan karakterek, mint Penelope, mert kinyithatnak egy ajtót az olyan emberek számára, akik a társadalmi kritikák miatt elzárják magukat. 

Szóval drága Olvasó, merj élni, merj inspirálódni még egy olyan sorozatból is, aminek semmi történelmi alapja nincs, de ez már egy másik sztori lesz.

Ezek is érdekelhetnek:

Régóta erre vártunk: Colin Bridgerton elárulta, hogyan telnek a napjai édesapaként - Videó

A Bridgerton család sztárja Luke Newton szívmelengető videót töltött fel magáról az Instagram-oldalára. A Colin Bridgertont játszó színész új részleteket osztott meg a sorozatbeli karakteréről.

Ezek a kedvenc Bridgerton-karaktereink csillagjegyei: te melyik vagy?

Te inkább Daphne vagy Kate vagy? Mutatjuk kedvenc Bridgerton-karaktereink csillagjegyeit, hogy megtaláld a sorozatbéli lelki társadat. Nézd meg a sorozat horoszkópmegfejtéseit!

5 romantikus történet, amelybe azonnal bele kell vágnod, ha imádtad A Bridgerton családot

A kosztümös filmek és sorozatok világa újra hódít, a romantikus történetek érzelmekkel, szenvedéllyel és felejthetetlen szerelmekkel csábítanak, akárcsak A Bridgerton család.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu