Porcelán bőr és romantikus glow: így lett Elisabeth Thomasból Bridgerton-hasonmás

A Bridgerton család 4. évada végre felkerült a Netflixre, de még mindenkiben élénken él a 3. évad szerelmi története, Penelopéé. A vörös hajú Lady Whistledown karaktere nehezen felejthető – és most úgy tűnik, valódi hasonmása is akad. A francia influenszer, Elisabeth Thomas kísértetiesen emlékeztet Penelope Featherington-figurájára, amit romantikus sminkjeivel csak tovább erősít. De mitől lesz valaki igazán bridgertoni? Erről beszélgettünk Elisabeth-tel – stílusról, nőiességről és az időtlen eleganciáról. Interjú egy igazi Bridgerton-hasonmással.

Történelmi tények, amikről bizony hazudott A Bridgerton család.

Forrás: Northfoto

Mintha a Bridgertonból lépett volna ki – Elisabeth Thomas interjú Elisabeth Thomas francia influenszerként vált ismertté, ő Penelope Featherington „modernkori” hasonmása

A Bridgerton-hatás nála nem jelmez, hanem finoman felépített stílus

A porcelánbababőr, az enyhe pír és a lágy csillogás az átalakulás kulcsa

Nem, Elisabeth Thomas nem úgy ébredt egyik reggel, hogy Penelope Featherington hasonmása akar lenni. Az egész sokkal csendesebben, szinte észrevétlenül történt. Először csak megjegyzések érkeztek neki kommentekben, majd üzenetek, végül már egyértelművé vált:

Van benne valami nagyon is Bridgerton-szerű.

„Nem akartam senkit másolni” – mondja. „Egyszerűen elkezdtem közelebb kerülni ahhoz az oldalamhoz, amit korábban elrejtettem.”

Ez az oldal pedig nem más, mint a finom nőiesség. A pasztell árnyalatok, a lágy smink, az a bizonyos visszafogott ragyogás, - ez egyébként az idei évben hatalmas trend, amit a Tűz Ló is alakítani fog majd - amit nem lehet pontosan megfogni, csak érezni. Elisabeth stílusa ma már tudatosan erre épül, de a hangsúly mindig az arcon van.

„Plus size lányként nem könnyű érvényesülni az influenszerek világában. Szerintem Penelope - és Nicola Coughlan, a plus size ikon - hatalmas hatással volt a duci lányokra. Önbizalmat és erőt küldött, hogy mi is, XL-ként is lehetünk nőiesek és szexik.”

Így készül a Bridgerton-smink

A Penelope-smink nála nem trend, hanem alap. A porcelánbababőr a kiindulópont: egységes, világos tónus, amely nem elfedi, hanem kiemeli a természetes textúrát.