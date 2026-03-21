2026. márc. 21., szombat

A fogorvosokat is sokkolta: brutálisan veszélyes hajsamponos TikTok-trend terjed

Jónás Ágnes
2026.03.21.
Fogorvosok határozottan ellenzik a TikTokon terjedő legújabb szépségtrendet, és arra figyelmeztetnek, hogy senki ne kövesse a videókban látott módszert. Az új őrület lényege, hogy az alanyok lila hajsamponnal mosnak fogat, mert meggyőződésük, hogy az fogfehérítő hatással bír.

Mint arról korábban írtunk, a lila és a kék samponokat szőke és platinaszőke haj sárgás árnyalatának semlegesítésére fejlesztették ki. Csakhogy az emberi hiúság nem ismer határokat, így hát megszületett egy új trend, amely azt állítja: ha lila hajsamponnal mosunk fogat, a fogaink fehérebbek lesznek, akárcsak egy professzionális orvosi fogfehérítést követően. Nehogy már elhidd!

Lila hajsampon a fogkefén
Lila hajsampon fogmosásra? Még viccnek is rossz!
Lila hajsampon, mint fogfehérítő?

  • Lila samponnal történő fogmosásra ösztönöznek a Tiktokerek.
  • A hajsamponban lévő anyagok hosszú távon károsíthatják a zománc védőrétegét. 
  • A samponokat tisztálkodásra tervezték, nem arra, hogy lenyeljük őket vagy a nyálkahártyával érintkezzenek a szájban. 
  • Mutatjuk, miért veszélyes lila hajsamponnal fogat mosni a fehérebb fogak reményében.

A trend akkor lett igazán népszerű, amikor egy manchesteri nő, Saskia Ward feltöltött egy videót a ragyogóan fehér fogsoráról, és azt állította, hogy az eredmény annak köszönhető, hogy minden este lila hajsamponnal mossa a fogát. Hozzátette, hogy még a dentálhigiénikusa is megdicsérte az eredményt. A videót több ezren tekintették meg, és a kommentek szerint sokan ki is próbálták a bizarr módszert. 

@sweastyle Purple shampoo for wither teeth? 😱 Testing the @hismile V34 Colour Corrector 🦷 #smilecare #whiterteethhack #oralhygienetips ♬ Western music, trap soul, R&B beat ♫(866926) - Daisuke"D.I"Imai

A fogorvosok és a dentálhigiénikusok a videók láttán elképesztően felháborodtak

Ez a tipp egyszerűen értelmetlen és veszélyes. A samponnak nincs semmi keresnivalója a szájban. A lila sampon semlegesíti a haj sárgás árnyalatát, hamvasítja az ősz hajat, de ez nem jelenti azt, hogy a fogakat fehéríti” – mondta Dr. Khaled Kasem, az Impress Orthodontics szakértője, majd hozzátette:

Ez agyrém! Samponnal fogat mosni eleve rendkívül veszélyes, mert közben az ember lenyelhet belőle. A lila sampon nem fogja kifehéríteni a fogakat, de nagyon rossz hatással lehet az egészségre.

Egy másik dentálhigiénikus is hasonlóan, de ennél egyszerűbben reagált a dologra:

@annapetersondental #stitch with @Holly Bell cant believe some people would put shampoo in their mouth 😫 #purpleshampoo #teethwhitening #purpleteeth #whiteteeth ♬ Do It To It - ACRAZE

Miért nem működik a lila hajsampon a fogakon?

A lila sampon a hajnál a színkör elvén alapul: a lila a sárga komplementer színe, így optikailag kioltja a szőke haj sárgás tónusait. A fogzománc szerkezete teljesen más, mint a hajszálé. 

A lila pigmentek nem tapadnak meg egyenletesen a fog felszínén, ellenben rendszeres fogmosás után foltossá vagy szürkés árnyalatúvá változtathatják a fogakat.

Miért veszélyes lila hajsamponnal fogat mosni?

A samponokat tisztálkodásra tervezték, nem arra, hogy lenyeljük őket vagy a nyálkahártyával érintkezzenek a szájban. 

Ha mégis megtörténik, akkor jó észben tartani, hogy szulfátok és a tartósítószerek irritálhatják a fogínyt és a száj nyálkahártyáját, lenyelve pedig gyomorpanaszokat okozhatnak.

 A samponban lévő anyagok hosszú távon károsíthatják a zománc védőrétegét, ami érzékenységhez és még gyorsabb elszíneződéshez vezethet. 

A szakértő mindenkit arra kér, hogy hagyják figyelmen kívül az ilyen és ehhez hasonlóan beteges, káros fogfehérítő trendek alkalmazását és az ezekről szóló videók terjesztését.

Hangsúlyozta, hogy a kék és lila samponok összetevői − akárcsak az agyonsztárolt fogfehérítő csíkok − nem távolítják el a fogak elszíneződését. Ez csak egy újabb internetes hack, ami kellemetlen vagy akár veszélyes tüneteket okozhat anélkül, hogy elérnénk a kívánt hatást.

Mi a lényege a professzionális rendelői fogfehérítésnek?

Ahhoz, hogy a fogad tényleg fehérebb legyen, a megfelelő hatóanyagnak be kell hatolnia a zománc alá, a dentin rétegbe, ahol a mélyebben lévő elszíneződéseket lebonthatja. Ez a hatóanyag nem más, mint a hidrogén-peroxid vagy karbamid-peroxid. Ne dőlj be az akciós fogfehérítő reklámoknak se, mert az olcsó kezeléseken csupán 10%-os peroxidot használnak, amire finoman szólva rá se ránt a fogad. Ahhoz, hogy látványos eredményt érj el, 40 %-os peroxid szükséges, na meg ínyvédő zselé, fogkőeltávolítás, LED-lámpa vagy lézeres fogfehérítő lámpa. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

14 éves kora óta szoláriumfüggő a lány: naponta barnul és szoláriuminjekciót is használ

A szoláriumfüggő lány már leállna, de képtelen kevesebbet szolizni.

7 éves gyerekét vitte barnításra az influenszer: az egész internet felháborodott

Egy anyuka influenszer nagy felháborodást váltott ki, miután 7 éves lányát barnításra vitte. Korábban is gyakran mutatta be őt anya-lánya átalakító videóiban, de most sokak szerint túl messzire ment.

Váratlanul elhunyt az influenszer, aki a plasztikai műtétek megszállottja volt – Utolsó üzenete hátborzonató

A közösségi médiában Mary Magdalene néven ismert influenszer halálhírét a thaiföldi hatóságok erősítették meg. A 33 éves Denise Ivonne Jarvis Gongorát kedden találták holtan a Patong Tower épülete mellett, nem sokkal azt követően, hogy bejelentkezett a szállodába. A helyi rendőrség szerint a nő a torony kilencedik emeletéről zuhant ki.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu