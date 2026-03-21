A fogorvosokat is sokkolta: brutálisan veszélyes hajsamponos TikTok-trend terjed

Mint arról korábban írtunk, a lila és a kék samponokat szőke és platinaszőke haj sárgás árnyalatának semlegesítésére fejlesztették ki. Csakhogy az emberi hiúság nem ismer határokat, így hát megszületett egy új trend, amely azt állítja: ha lila hajsamponnal mosunk fogat, a fogaink fehérebbek lesznek, akárcsak egy professzionális orvosi fogfehérítést követően. Nehogy már elhidd!

Lila hajsampon fogmosásra? Még viccnek is rossz!

Mutatjuk, miért veszélyes lila hajsamponnal fogat mosni a fehérebb fogak reményében.

A trend akkor lett igazán népszerű, amikor egy manchesteri nő, Saskia Ward feltöltött egy videót a ragyogóan fehér fogsoráról, és azt állította, hogy az eredmény annak köszönhető, hogy minden este lila hajsamponnal mossa a fogát. Hozzátette, hogy még a dentálhigiénikusa is megdicsérte az eredményt. A videót több ezren tekintették meg, és a kommentek szerint sokan ki is próbálták a bizarr módszert.

A fogorvosok és a dentálhigiénikusok a videók láttán elképesztően felháborodtak

„Ez a tipp egyszerűen értelmetlen és veszélyes. A samponnak nincs semmi keresnivalója a szájban. A lila sampon semlegesíti a haj sárgás árnyalatát, hamvasítja az ősz hajat, de ez nem jelenti azt, hogy a fogakat fehéríti” – mondta Dr. Khaled Kasem, az Impress Orthodontics szakértője, majd hozzátette:

„Ez agyrém! Samponnal fogat mosni eleve rendkívül veszélyes, mert közben az ember lenyelhet belőle. A lila sampon nem fogja kifehéríteni a fogakat, de nagyon rossz hatással lehet az egészségre."

Egy másik dentálhigiénikus is hasonlóan, de ennél egyszerűbben reagált a dologra:

Miért nem működik a lila hajsampon a fogakon?

A lila sampon a hajnál a színkör elvén alapul: a lila a sárga komplementer színe, így optikailag kioltja a szőke haj sárgás tónusait. A fogzománc szerkezete teljesen más, mint a hajszálé.

A lila pigmentek nem tapadnak meg egyenletesen a fog felszínén, ellenben rendszeres fogmosás után foltossá vagy szürkés árnyalatúvá változtathatják a fogakat.

Miért veszélyes lila hajsamponnal fogat mosni?

A samponokat tisztálkodásra tervezték, nem arra, hogy lenyeljük őket vagy a nyálkahártyával érintkezzenek a szájban.

Ha mégis megtörténik, akkor jó észben tartani, hogy szulfátok és a tartósítószerek irritálhatják a fogínyt és a száj nyálkahártyáját, lenyelve pedig gyomorpanaszokat okozhatnak.

A samponban lévő anyagok hosszú távon károsíthatják a zománc védőrétegét, ami érzékenységhez és még gyorsabb elszíneződéshez vezethet.

A szakértő mindenkit arra kér, hogy hagyják figyelmen kívül az ilyen és ehhez hasonlóan beteges, káros fogfehérítő trendek alkalmazását és az ezekről szóló videók terjesztését.

Hangsúlyozta, hogy a kék és lila samponok összetevői − akárcsak az agyonsztárolt fogfehérítő csíkok − nem távolítják el a fogak elszíneződését. Ez csak egy újabb internetes hack, ami kellemetlen vagy akár veszélyes tüneteket okozhat anélkül, hogy elérnénk a kívánt hatást.

Mi a lényege a professzionális rendelői fogfehérítésnek? Ahhoz, hogy a fogad tényleg fehérebb legyen, a megfelelő hatóanyagnak be kell hatolnia a zománc alá, a dentin rétegbe, ahol a mélyebben lévő elszíneződéseket lebonthatja. Ez a hatóanyag nem más, mint a hidrogén-peroxid vagy karbamid-peroxid. Ne dőlj be az akciós fogfehérítő reklámoknak se, mert az olcsó kezeléseken csupán 10%-os peroxidot használnak, amire finoman szólva rá se ránt a fogad. Ahhoz, hogy látványos eredményt érj el, 40 %-os peroxid szükséges, na meg ínyvédő zselé, fogkőeltávolítás, LED-lámpa vagy lézeres fogfehérítő lámpa.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: