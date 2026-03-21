Veszélyes lehet, ha nem vigyázol a sminkjeidre! – Vigyázz, mert az egészségeddel játszol!

Sokaknál automatikusan a fürdőszobában történik a kozmetikumok tárolása, pedig ez az egyik legrosszabb döntés, amit hozhatunk. A párás, meleg környezet kedvez a baktériumok elszaporodásának, és gyorsabban tönkreteszi a termékeket. Ha szeretnéd, hogy kedvenc alapozód, rúzsod vagy szempillaspirálod minél tovább megőrizze minőségét, érdemes néhány alapvető szabályt betartani. Mutatjuk, mire figyelj a sminktárolás során.

A sminktárolás az egészségedre is hatással van, mutatjuk, mikre figyelj oda!

Forrás: Shutterstock

Sminktárolás tippek – így őrizd meg a termékek minőségét

A kozmetikumok megfelelő tárolása segít megőrizni azok állagát, színét és hatóanyagait. Egy jól rendszerezett, tiszta környezet nemcsak praktikusabb, de a reggeli készülődést is gördülékenyebbé teszi. Ráadásul a bőröd is hálás lesz érte, ha nem lejárt vagy szennyezett termékeket használsz.

A legrosszabb hely

Bár reggel a fürdőben használjuk őket elsőként, a pára és a hőingadozás hatására a por állagú termékek hamar megcsomósodnak, a krémekben pedig elszaporodhatnak a baktériumok

2. Száraz, hűvös helyen

A legjobb megoldás egy fésülködőasztal vagy egy fiókos komód a hálóban. Ebben a helyiségben ugyanis állandó a hőmérséklet, és alacsony a páratartalom.

3. Óvjuk a napfénytől

Fontos, hogy ne felejtsük napon a neszesszert, mert az UV-sugárzás és a napsütés miatti túlzott felmelegedés lebontja a hatóanyagokat, és megváltoztathatja a termékek színét és illatát.

4. Rendszerezzük átláthatóan

Használjunk akril tárolókat, vagy elválasztókat a fiókokban, így minden terméknek meglehet a fix helye, és külön tehetjük a szemfestékeket, a rúzsokat. Így reggel nem kell keresgélnünk.

5. Maradjon pormentes

A sminkecseteket a szivacsokkal együtt mossuk ki hetente legalább egyszer kímélő samponnal, és hagyjuk vízszintesen megszáradni.

6. Figyeljünk a dátumra

A kozmetikumokon egy nyitott tégely szimbólum jelzi, hány hónapig állnak el felbontás után, ezért érdemes a dobozra írni alkoholos filccel, hogy mikor nyitottuk ki.

7. Felesleges a hűtőbe tenni

Tévhit, hogy minden kozmetikumot érdemes a hűtőben tárolni. Ez alól csak a természetes, tartósítószermentes kozmetikumok, vagy a szemkörnyékápolók a kivételek.