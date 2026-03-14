Sajnálod kidobni a lejárt kozmetikumokat? Ne tedd, komoly bajt okozhatnak

A kozmetikai termékek csomagolásán általában kétféle jelölés található: a konkrét lejárati dátum, illetve a felbontás utáni felhasználhatósági idő. Ez utóbbit egy kis tégely ikon jelzi, amely mellett egy szám szerepel, például 6M vagy 12M. Ez azt jelenti, hogy a terméket felbontás után hat vagy tizenkét hónapig ajánlott használni. Ennek oka, hogy a kozmetikumok összetétele idővel változik, és a tartósítószerek hatása fokozatosan csökken, már csak ezért sem érdemes felhasználni a lejárt kozmetikumokat. De vannak komolyabb problémák is az ilyen termékekkel.

Sokan hajlamosak tovább használni a lejárt kozmetikumokat a szavatossági idő után, különösen akkor, ha a termék még jónak tűnik.

Mi történik a kozmetikumokkal a lejárati idő után?

A kozmetikai termékekben található hatóanyagok és tartósítószerek idővel lebomlanak. Ennek következtében a termék állaga, illata vagy színe megváltozhat. Egy krém például könnyen szétválhat, egy alapozó besűrűsödhet, a rúzs pedig megváltoztathatja a textúráját.

A legnagyobb problémát azonban az jelenti, hogy a lejárt kozmetikumokban könnyebben elszaporodhatnak a baktériumok és gombák. A termékek rendszeres érintése, a levegővel való érintkezés és a nedvesség mind hozzájárulhat a mikroorganizmusok megjelenéséhez.

Milyen bőrproblémákat okozhatnak a lejárt kozmetikumok?

A lejárt kozmetikumok használata bőrirritációhoz, allergiás reakciókhoz vagy fertőzésekhez vezethet. A szemkörnyéki termékek, például a szempillaspirál vagy a szemceruza különösen kockázatosak lehetnek, mert a baktériumok könnyen a szem közelébe kerülhetnek.

A romlott kozmetikumok pattanások kialakulását is elősegíthetik, mivel eltömíthetik a pórusokat vagy irritálhatják a bőrt. Érzékeny bőr esetén a reakciók erősebbek lehetnek, például bőrpír, viszketés vagy gyulladás formájában.

Hogyan lehet felismerni, hogy egy kozmetikum már nem biztonságos?

A lejárt kozmetikumok gyakran árulkodó jeleket mutatnak. Ha a termék szaga megváltozik, az állaga szemcséssé válik vagy a színe eltér az eredetitől, érdemes azonnal megválni tőle.

A szakemberek azt javasolják, hogy különösen a szemkörnyéki kozmetikumokat cseréljük rendszeresen. A szempillaspirál például általában három–hat hónap után már nem tekinthető biztonságosnak.