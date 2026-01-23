Ördögi tett vagy a nők legprofibb fegyvere? A smink ellentmondásos története

Sok nő szinte meztelennek érzi magát, ha nem teszi fel napi sminkjét. Ez jól érzékelteti a sminkelés ellentmondásos megítélését: segít kihozni arcunkból a maximumot, ugyanakkor hamis valóságot mutat. Nem volt ez másképp a történelem során sem, hisz a smink története évezredekre visszanyúlik. Járjuk végig a kozmetikumok rögös históriáját!

A smink története több, mint 7000 éve kezdődött.

Forrás: Getty Images

A sminkelés története Tudományos alapja van, hogy miért vonzódunk a sminkelt archoz.

Legkorábbi leletek i. e. 5000-ből kerültek elő Egyiptomból.

Az ókori görögök és rómaiak fehér sminket használtak.

A középkorban ördögi tettnek tartották a sminkelést, változó megítélése volt az újkorban.

A huszadik században a média forradalma adott neki lökést.

Miért sminkelünk valójában?

Az, hogy miért teszünk fel sminket, valójában nem holmi divathóbortból, hanem az emberi evolúcióból ered. Kutatások ugyanis alátámasztották, hogy az emberek vonzóbbnak találják a kontrasztos arcokat, a púderek, arcfestékek által pedig jóval kontúrosabbá válnak a vonások. Ezen felül a smink által elért hibátlan arcbőr erősebb gének látszatát kelti, így egy jól felvitt sminket viselő illető jobb esélyekkel indul a párválasztásban.

A sminkelésnek azonban kulturális, pszichológiai és társadalmi jelentősége is van. A természeti népek arcfestésének rituális szerepe van, de társadalmi hovatartozást is kifejezhet. A smink ereje ezen felül egyfajta pszichés mankót, biztonságérzetet ad, felturbózza az önbizalmat és segít beilleszkedni vagy épp lázadni a társadalmi normák ellen.

Nem meglepő hát, hogy valamennyi civilizációban jelen volt a sminkelés.

A smink megítélése történelmi korszakokon át

A kozmetikumok használatára vonatkozó legkorábbi emlékek i. e. 5000 körülre datálhatók, melyek egyszerű kék, zöld szemfestékeket, valamint kohlt – korabeli fekete szemhéjtus – tartalmazó tégelyek voltak. Az ókori Egyiptomban a sminkelésnek a napvédelem mellett szakrális szerepe is volt, mivel úgy vélték, hogy így közelebb kerülnek isteneikhez. A fekete szemfesték a nap elleni védekezést is segítette. Hórusz népe a puszta arcfestésen túl igen tudatos bőrápolási rutint követett, olajokkal hidratálta bőrét, de a fényvédelemre is nagy hangsúlyt fektetett.