2026. ápr. 17., péntek

Hajhullás elleni praktika: ne csak idd, kend is a hajadra ezt az italt a dús, selymes hajért

2026.04.17.
Már téged is a sírógörcs kerülget, ha meglátod, hány hajszálad hullik ki egy fésülködés alkalmával? Itt az ideje, hogy tegyél ellene: viszont nem kell feltétlenül méregdrága kencékre költened, ez a minden háztartásban megtalálható konyhai finomság ugyanis egy igazi hajhullás elleni csodaszer.

Nehezen indul a nap az első kávé nélkül, azt azonban kevesen tudják, hogy nem csak ivásra jó kedvenc feketénk. A kávéban található koffein ugyanis jót tesz a hajnak. Ez nem is meglepő, tekintve, hogy létezik kifejezetten koffeines sampon, de hajhullás ellen választhatjuk az otthoni kávés öblítést is. Mutatjuk, miért és hogyan alkalmazzuk a kávét hajhullás ellen. 

A kávé egy igazi otthoni csodaszer a hajhullás ellen.

Kávéval a hajhullás ellen

A rendelkezésre álló kutatások szerint a kávé — különösen a kávéban található koffein — több módon is javíthatja a haj megjelenését és textúráját. Helyi alkalmazása a hajra és a fejbőrre megállíthatja a hajhullást és elősegítheti a növekedést. 

Mindennek valószínűleg az az oka, hogy a hajhullás általában akkor fordul elő, amikor a nemi hormon, a dihidrotesztoszteron (DHT) károsítja a hajtüszőket. Egy 2007-es laboratóriumi tanulmány szerint a koffein segít blokkolni a DHT hatását a hajtüszőkben, ami stimulálta a hajszál megnyúlását és meghosszabbította a hajnövekedési szakaszt. 

Ráadásul mivel a koffein serkentő hatású, fokozza a hajtüszőkbe beáramló vérkeringést is, ami szintén segíti a hajnövekedést. Ezek alapján tehát a hajhullás ellen érdemes kávéval védekezni. Ha pedig még mindez nem lenne elég indok arra, hogy rohanj haza és öblítsd le kávéval a hajkoronádat, akkor megjegyeznénk, hogy a kávéban lévő antioxidáns flavonoidok bevonják a hajszálak felületét, lesimítják a felszínét és bezárják a nedvességet, ezért a haj selymesebb is lesz tőle. 

Így végezz kávés öblítést a hajadon

  1. Főzz le 2-4 csésze kávét a tincseid hossza szerint, majd várd meg, míg teljesen kihűl.
  2. A hideg kávét öntsd bele egy permetező palackba vagy öntsd át egy nagyobb tálba.
  3. Mosd meg a hajadat szokás szerint, majd fújd be/öblítsd le a még nedves tincseket a kihűlt kávéval. Ügyelj rá, hogy mindenhová jusson.
  4. Masszírozd be a hajszálaidba és a fejbőrödbe, majd hagyd hatni 20 percig. Ha szeretnél, húzhatsz rá egy zuhanysapkát is, vagy csak tűzd fel.
  5. Öblítsd le a hajadat langyos vízzel.

Ez az egyszerű, otthon is elvégezhető praktika segít a hajhullás megfékezésében, valamint dúsabb és selymesebb lesz tőle a hajkoronánk. A kávés öblítés azonban nem mindenkinek ajánlott. Világos hajon például jobb nem kísérletezni, ugyanis megfoghatja a tincseket, és könnyen foltos lehet a végeredmény. Ősz hajon viszont annál inkább hasznos lehet, természetes hajszínezőként használva. Arra pedig mindig figyeljünk, hogy teljesen ki legyen hűlve a kávé, nehogy égési sérülést szenvedjünk!

