Sokunk álma a hosszú, egészséges és dús haj, ám a hajnövesztés türelmet és tudatosságot igényel. A megfelelő hajápolás elengedhetetlen, nem elég csupán jó termékeket használni – a megfelelő ápolási rutin, az életmód és néhány apró, mégis hatékony szokás is kulcsszerepet játszik abban, hogy hajunk valóban gyorsabban és erősebben nőjön.

Mi kell a hajnövesztéshez? – Türelem és megfelelő technikák.

Érdemes azonban azt is tisztázni, hogy mi az, ami lassíthatja a hajnövekedést, hiszen ezek elkerülése legalább olyan fontos, mint a megfelelő rutin kialakítása.

Gyakori hibák, amik lassítják a hajnövesztést:

Túl gyakori hajmosás

Erős hőkezelés (hajvasalás, hajszárító)

Szoros frizurák

A fejbőr ápolásának elhanyagolása

Hajnövesztés 8 lépésben – Ezekre figyelj a mindennapokban

Ha szeretnél hosszabb, dúsabb hajkoronát, ez a 8 lépéses rutin a barátod lesz. Ezek a hajnövesztés tippek segítenek abban, hogy hajad egészségesebb és ellenállóbb legyen.

1. A hajvég töredezettsége és fakósága

Úgy érezzük, hogy nem akar nőni a hajunk? Akkor a legelső lépés, hogy vegyük alaposan szemügyre a hajvégünket! Ha azt látjuk, hogy azok töredezettek és fakók, akkor bizony ez az egésznek az oka, hiszen a hajszálak növekedése lelassul, így a gyors hajnövesztés is nehezebbé válik. Ráadásul attól is kell tartanunk, hogy a szárazság tovább terjed és az egész frizuránk károsodottá válik.

Mielőtt ollóhoz nyúlnánk vagy időpontot kérnénk a fodrászunktól, vessünk be rendszeresen különböző hajvégápolókat. Amennyiben ez sem oldja meg a problémánkat, akkor viszont érdemes vágatni egy kicsit a hosszából, hiszen így frissebb és egészségesebb lesz a frizuránk, és hamarabb növekedni kezdenek a szálak.

2. Hajmosási rutin

Ugyan elsőre nehéznek tűnhet, de próbáljuk ki, hogy ritkábban mosunk hajat. Ugyanis a gyakori hajmosás, pláne a mindennapos, megakadályozza, hogy a fejbőr természetes faggyútermelése helyreálljon. Pedig ez az, ami megvédi a szálakat a károsodástól és a külső környezeti hatásoktól.

Mit mondanak a szakértők?

Mosd a hajadat annak alapján, hogy milyen gyorsan lesz zsíros vagy koszos. Ha egyenes hajad és zsíros fejbőröd van, akár naponta is szükség lehet samponozásra. Ha a hajad száraz, göndör, texturált vagy vastag szálú, akkor elég akkor hajat mosni, amikor szükséges — általában legalább 2–3 hetente. Ha korpát vagy hámlást tapasztalsz, annak gyakori oka lehet a túl ritka hajmosás, vagy az, hogy nem a hajtípusodnak megfelelő balzsamot, olajat vagy fejbőrápolót használod. – írja az American Academy of Dermatology.