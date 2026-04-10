Strapabíró smink 10 lépésben – Ez tényleg tartós lesz!

A jó idő közeledtével egyre fontosabb, hogy olyan sminktermékeket válasszunk, amik nemcsak szépek és óvják a bőrünket, hanem tartósak is. Hiszen ki szeretne a nap végén úgy kinézni, mint egy panda maci az elfojt szemsmink vagy elmászott alapozó miatt? Tartós sminkelési technikákat és termékeket gyűjtöttünk össze, hogy egyszerűbb legyen a választás. Mutatjuk szépségápolási tippjeinket!
A tartós smink titka 10 lépésben
1. lépés: Kezdjük a készülődést!
A legfontosabb a bőr megfelelő előkészítése, ugyanis ez is elengedhetetlen ahhoz, hogy a smink tartós legyen. Így miután megtisztítottuk az arcunkat és tonizáltuk, jöhet egy könnyed szérum vagy fluid, utána pedig egy hidratáló. A legjobbak a géles változatok, mert nagyon gyorsan beszívódnak, és nem nehezítik el a bőrt.
2. lépés: Biztos bázis
Ha eddig nem használtunk primert, itt az ideje beszerezni egyet, ugyanis ez az egyik fő titka annak, hogy a sminkünk egész nap gyönyörűen mutasson. Amellett, hogy egységesíti és simává teszi a bőrt, hidratálja is azt. Célszerű kifejezetten mattító verziót választani, ugyanis felszívja a felesleges faggyút, így a zsíros vagy kombinált bőrtípusúaknak kifejezetten ajánlott.
3. lépés: Megfelelő alapok
Válasszunk olyan alapozót, ami szintén egész nap a helyén marad, bírja, ha kimelegszünk a táncban, és akkor sem kenődik el, ha hatalmas puszikat kapunk a meghívottaktól. De ügyeljünk arra, hogy természetes hatású és maximum közepes fedésű legyen, mert így nem hat majd maszkszerűen.
4. lépés: Ez tényleg fix!
A sminkbázis mellett van még egy olyan termék, amivel érdemes megbarátkozni, ez pedig nem más, mint a fixáló vagy más néven transzparens púder. Ez a tartós smink egyik kulcseleme, amit az alapozás után kell nagyon finoman felvinni, és nem kell aggódni, teljesen láthatatlan marad. Csupán arra szolgál, hogy fixálja a sminket és mattítson. Leginkább a T-zónára érdemes felvinni, hiszen ez a terület fényesedik ki a legkönnyebben.
5. lépés: A szemen a fókusz
Egy esküvőn inkább a visszafogottabb sminkek hódítanak manapság, és maximum a szemet érdemes hangsúlyozni. Mivel ezt emeljük ki, ezért a szemhéjunkra kerüljön külön szemhéjbázis. Ennek köszönhetően nem ül be a finom ráncokba a festék, és nem maszatolódik el a smink.
6. lépés: Jöhet egy kis pezsgő!
Használjunk folyékony vagy krémes textúrájú szemhéjfestékeket, mert a por állagúakkal ellentétben ezek tartósabbak. Színek terén pedig a finoman csillogó pezsgős, enyhén aranyló vagy bronzos árnyalatok a befutók.
7. lépés: Ellenáll a könnyeknek
A dúsító és drámai hatást adó spirálok helyett inkább olyat válasszunk, amelyek hosszabbítják és szétválasztják a pillákat, ugyanis így nyíltabbá és üdébbé varázsolják a tekintet. Emellett lényeges, hogy tartós legyen, hogy akkor se maszatolódjon el, amikor meghatódunk egy örömteli pillanatban.
8. lépés: Felemelő megoldások
Keressünk rózsaszín pirosítót és csak az arc almácskáira tegyünk fel egy keveset mert ettől lesz üde a végeredmény. A highlightertől pedig ragyogó lesz az összhatás, és tehetünk belőle az arccsontra, a szemöldök alá, a szemzugba, az ajak felső ívére, sőt akár a kulcscsontra vagy a vállra is mehet.
9. lépés: Csókot, csókot!
Amennyiben mi mondjuk ki az igent, akkor extrán fontos, hogy olyan rúzst válasszunk, ami akkor sem kenődik el, amikor csókot váltunk a párunkkal. De vendégként is fontos, hogy falatozás után is megmaradjon a szájszín. Használjunk ajakfilcet vagy extratartós rúzst, így biztosra mehetünk.
10. lépés: Hajnalig helytáll
A tartós smink elkészítésének utolsó lépéseként permetezzünk az arcunkra egy kevés fixáló sprayt, amit a nap folyamán akár többször is megismételhetünk. Ezek a készítmények ugyanis amellett, hogy rögzítik a sminket, enyhén hidratálnak és frissítenek, így segítenek, hogy egészen a lagzi végéig ragyogjunk!
Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.
További sminkeléssel kapcsolatos tartalmakért kattints!