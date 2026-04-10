Strapabíró smink 10 lépésben – Ez tényleg tartós lesz!

Esküvői sminket készítenénk? Akár mi vagyunk a menyasszonyok, akár vendégként veszünk részt a ceremónián, az a lényeg, hogy valóban tartós smink készüljön. Eláruljuk a titkát!

A jó idő közeledtével egyre fontosabb, hogy olyan sminktermékeket válasszunk, amik nemcsak szépek és óvják a bőrünket, hanem tartósak is. Hiszen ki szeretne a nap végén úgy kinézni, mint egy panda maci az elfojt szemsmink vagy elmászott alapozó miatt? Tartós sminkelési technikákat és termékeket gyűjtöttünk össze, hogy egyszerűbb legyen a választás. Mutatjuk szépségápolási tippjeinket!

A tartós smink titka 10 lépésben

1. lépés: Kezdjük a készülődést!
A legfontosabb a bőr megfelelő előkészítése, ugyanis ez is elengedhetetlen ahhoz, hogy a smink tartós legyen. Így miután megtisztítottuk az arcunkat és tonizáltuk, jöhet egy könnyed szérum vagy fluid, utána pedig egy hidratáló. A legjobbak a géles változatok, mert nagyon gyorsan beszívódnak, és nem nehezítik el a bőrt.

2. lépés: Biztos bázis
Ha eddig nem használtunk primert, itt az ideje beszerezni egyet, ugyanis ez az egyik fő titka annak, hogy a sminkünk egész nap gyönyörűen mutasson. Amellett, hogy egységesíti és simává teszi a bőrt, hidratálja is azt. Célszerű kifejezetten mattító verziót választani, ugyanis felszívja a felesleges faggyút, így a zsíros vagy kombinált bőrtípusúaknak kifejezetten ajánlott.

3. lépés: Megfelelő alapok
Válasszunk olyan alapozót, ami szintén egész nap a helyén marad, bírja, ha kimelegszünk a táncban, és akkor sem kenődik el, ha hatalmas puszikat kapunk a meghívottaktól. De ügyeljünk arra, hogy természetes hatású és maximum közepes fedésű legyen, mert így nem hat majd maszkszerűen.

4. lépés: Ez tényleg fix!
A sminkbázis mellett van még egy olyan termék, amivel érdemes megbarátkozni, ez pedig nem más, mint a fixáló vagy más néven transzparens púder. Ez a tartós smink egyik kulcseleme, amit az alapozás után kell nagyon finoman felvinni, és nem kell aggódni, teljesen láthatatlan marad. Csupán arra szolgál, hogy fixálja a sminket és mattítson. Leginkább a T-zónára érdemes felvinni, hiszen ez a terület fényesedik ki a legkönnyebben.

5. lépés: A szemen a fókusz
Egy esküvőn inkább a visszafogottabb sminkek hódítanak manapság, és maximum a szemet érdemes hangsúlyozni. Mivel ezt emeljük ki, ezért a szemhéjunkra kerüljön külön szemhéjbázis. Ennek köszönhetően nem ül be a finom ráncokba a festék, és nem maszatolódik el a smink.

6. lépés: Jöhet egy kis pezsgő!
Használjunk folyékony vagy krémes textúrájú szemhéjfestékeket, mert a por állagúakkal ellentétben ezek tartósabbak. Színek terén pedig a finoman csillogó pezsgős, enyhén aranyló vagy bronzos árnyalatok a befutók.

7. lépés: Ellenáll a könnyeknek
A dúsító és drámai hatást adó spirálok helyett inkább olyat válasszunk, amelyek hosszabbítják és szétválasztják a pillákat, ugyanis így nyíltabbá és üdébbé varázsolják a tekintet. Emellett lényeges, hogy tartós legyen, hogy akkor se maszatolódjon el, amikor meghatódunk egy örömteli pillanatban.

8. lépés: Felemelő megoldások
Keressünk rózsaszín pirosítót és csak az arc almácskáira tegyünk fel egy keveset mert ettől lesz üde a végeredmény. A highlightertől pedig ragyogó lesz az összhatás, és tehetünk belőle az arccsontra, a szemöldök alá, a szemzugba, az ajak felső ívére, sőt akár a kulcscsontra vagy a vállra is mehet.

9. lépés: Csókot, csókot!
Amennyiben mi mondjuk ki az igent, akkor extrán fontos, hogy olyan rúzst válasszunk, ami akkor sem kenődik el, amikor csókot váltunk a párunkkal. De vendégként is fontos, hogy falatozás után is megmaradjon a szájszín. Használjunk ajakfilcet vagy extratartós rúzst, így biztosra mehetünk.

10. lépés: Hajnalig helytáll
A tartós smink elkészítésének utolsó lépéseként permetezzünk az arcunkra egy kevés fixáló sprayt, amit a nap folyamán akár többször is megismételhetünk. Ezek a készítmények ugyanis amellett, hogy rögzítik a sminket, enyhén hidratálnak és frissítenek, így segítenek, hogy egészen a lagzi végéig ragyogjunk!

Sminktermékek a tartós smink készítéséhez
1. douglas Douglas Collection Make-Up Invisiloose Blotting Powder 7.490 Ft, 2. douglas DIOR Forever Blush Soft Filter pirosító 18.990 Ft, 3. dm BOURJOIS PARIS Púder alapozó, Always Fabulous - Nr. 310 Beige 5.999 Ft , 4. notino Dolce&Gabbana Flawless Everlast Foundation hosszantartó, intenzíven fedő alapozó SPF 20 24.520 Ft, 5. douglas Inglot Eye Makeup Base Szemhéjpúder alapozó 6.290 Ft, 6. dm MAX FACTOR Mattító primer szérum 6.999 Ft, 7. notino MAC Cosmetics Dazzleshadow Liquid Eyeshadow 6.726 Ft, 8. dm Nerds. védőréteg helyreállító fluid 7.132Ft, 9. dm CATRICE Szemhéjfesték Stift, Drunk'n Diamonds Jelly Topper - Nr. 020 Blossom Lights 1.749 Ft 
Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

