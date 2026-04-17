5 rózsaszín smink, amely a cseresznyefa virágzás hangulatát idézi

A TikTok beauty-gurui sosem pihennek, és az idei szezonra is tartogattak egy ellenállhatatlan dobást. A kifutók után most a hétköznapokat is ellepi a cseresznyevirág-trend, ami pontosan azt a légies, nőies bájt hozza el nekünk, amire a szürke tél után szomjaztunk. A legjobb pedig, hogy nem kell profi sminkesnek lenned: ez a look pofonegyszerű, így pillanatok alatt belecsempészheted a reggeli rutinodba. Íme a felkapott rózsaszín smink!

Sakura beauty avagy itt a rózsaszín sminkek ideje!

A rózsaszín sminkek lesznek a szezon abszolút kedvencei A K-beauty makeup hullám és a Doktor szöszis rózsaszín korrektorok után, szinte törvényszerű volt, hogy az idei tavasz és nyár stílus a babarózsaszín lesz.

A bájos, szinte már festői szépségű cseresznyefavirág trend tökéletes társa lehet a megszokott természetes sminkednek.

Az elképzelés zsenialitása az egyszerűségében rejlik: egyetlen visszafogott, pasztelles rózsaszín árnyalat, amely finoman köszön vissza az orcákon, a szemhéjakon, sőt még az ajkakon is. A pink tónusok és az elegáns, gyöngyházfényű csillogás friss és üde harmóniát kölcsönöz az arcodnak. Legyen szó egy fontos irodai prezentációról vagy egy elegáns esti eseményről, ez a look bárhol megállja a helyét, és garantált, hogy még azután is hódítani fog, hogy az utolsó sakura szirmok is földet értek.

Ha kicsit erőteljesebb megjelenést szeretnél, egy sötétbarna szemceruzával húzd ki a szemedet, és rajzolj egy minimális cicavonalat a külső szemzugodhoz. A szemöldöködet zselézd fel, és hagyd természetesen, így lágyabb lesz az összkép. A szempilládat festheted szokásosan feketére, de egy mélybarna vagy burgundi szempillaspirál tovább fokozza a természetes hatást.

A szakmában az ilyen típusú sminkeket gyakran milky, azaz tejes hatásúnak nevezik. Titkuk a lágy pigmentációban és a habosan bájos textúrákban rejlik. Míg a világos bőrön szinte éterien mutat, addig a napbarnított tónusokat egy jól megválasztott rózsaszín pirosító képes elképesztő élettel megtölteni.

Ha melegebb a bőrtónusod és sötétebb a hajad, válassz egy teltebb, hússzínű rózsaszínt a szemhéjadra! Így a tekinteted hangsúlyos marad, miközben hű maradsz az eredeti sakura-esztétikához. A cseresznyevirág-trend lényege nem a 3D-s rátétekben vagy a túlzó díszítésben rejlik. A cél egy olyan finom összkép, amely pontosan azt az érzést kelti, mintha egy rózsaszín szemüvegen keresztül szemlélnéd a világot.