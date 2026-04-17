5 rózsaszín smink, amely a cseresznyefa virágzás hangulatát idézi

Felejtsd el az unalmas hétköznapiságot! A cseresznyefavirág sminkötlet most teljesen megbabonázta a TikTok és az Instagram beautyguruit és mi is imádjuk. Nézd meg, hogyan készíthető el a rózsaszín smink lépésről lépésre!

A TikTok beauty-gurui sosem pihennek, és az idei szezonra is tartogattak egy ellenállhatatlan dobást. A kifutók után most a hétköznapokat is ellepi a cseresznyevirág-trend, ami pontosan azt a légies, nőies bájt hozza el nekünk, amire a szürke tél után szomjaztunk. A legjobb pedig, hogy nem kell profi sminkesnek lenned: ez a look pofonegyszerű, így pillanatok alatt belecsempészheted a reggeli rutinodba. Íme a felkapott rózsaszín smink!

Sakura beauty avagy itt a rózsaszín sminkek ideje!
A rózsaszín sminkek lesznek a szezon abszolút kedvencei

  • A K-beauty makeup hullám és a Doktor szöszis rózsaszín korrektorok után, szinte törvényszerű volt, hogy az idei tavasz és nyár stílus a babarózsaszín lesz. 
  • A bájos, szinte már festői szépségű cseresznyefavirág trend tökéletes társa lehet a megszokott természetes sminkednek. 
  • Mutatjuk a legjobb inspirációs képeket hozzá!

Az elképzelés zsenialitása az egyszerűségében rejlik: egyetlen visszafogott, pasztelles rózsaszín árnyalat, amely finoman köszön vissza az orcákon, a szemhéjakon, sőt még az ajkakon is. A pink tónusok és az elegáns, gyöngyházfényű csillogás friss és üde harmóniát kölcsönöz az arcodnak. Legyen szó egy fontos irodai prezentációról vagy egy elegáns esti eseményről, ez a look bárhol megállja a helyét, és garantált, hogy még azután is hódítani fog, hogy az utolsó sakura szirmok is földet értek.

Ha kicsit erőteljesebb megjelenést szeretnél, egy sötétbarna szemceruzával húzd ki a szemedet, és rajzolj egy minimális cicavonalat a külső szemzugodhoz. A szemöldöködet zselézd fel, és hagyd természetesen, így lágyabb lesz az összkép. A szempilládat festheted szokásosan feketére, de egy mélybarna vagy burgundi szempillaspirál tovább fokozza a természetes hatást.

A szakmában az ilyen típusú sminkeket gyakran milky, azaz tejes hatásúnak nevezik. Titkuk a lágy pigmentációban és a habosan bájos textúrákban rejlik. Míg a világos bőrön szinte éterien mutat, addig a napbarnított tónusokat egy jól megválasztott rózsaszín pirosító képes elképesztő élettel megtölteni.

Ha melegebb a bőrtónusod és sötétebb a hajad, válassz egy teltebb, hússzínű rózsaszínt a szemhéjadra! Így a tekinteted hangsúlyos marad, miközben hű maradsz az eredeti sakura-esztétikához. A cseresznyevirág-trend lényege nem a 3D-s rátétekben vagy a túlzó díszítésben rejlik. A cél egy olyan finom összkép, amely pontosan azt az érzést kelti, mintha egy rózsaszín szemüvegen keresztül szemlélnéd a világot.

@makeupwlp GRWM cherry blossom makeup🌸🎀 the perfect sparkly pink eyeshadow ! #makeup #makeuptutorial #grwm #mua #pinkmakeup #hudabeauty #rosequartz #eyeshadow #fyp ♬ original sound - ꜰɪɪʀᴍᴇᴏʟᴅɪᴇꜱᥫ᭡

Rózsaszín smink lépésről lépésre

A sminked alapjául érdemes egy matt alapozót választanod, hiszen egy bársonyos textúrán sokkal látványosabban érvényesülnek a fények és a halvány tónusok. A tekintetedet úgy teheted igazán igézővé, ha a szemhéjad külső ívére lágy rózsaszín árnyalatokat satírozol, a belső szemzugba pedig egy kevés gyöngyházfényű csillámot teszel. Ez a trükk azonnal kinyitja és élettel telivé varázsolja a szemeidet. 

Az üde megjelenés kulcsa a pirosítás: az arccsontodtól a halántékod irányába, kifelé vezető mozdulatokkal vidd fel a rózsaszín színeket, mert ez az egyszerű technika optikailag megemeli az arcvonalaidat. Az ajkaiddal lesz teljes az összkép, bátran kísérletezhetsz egy selymes rúzzsal vagy egy vizes fényű szájfénnyel is a vágyott tavaszias hatás elérése érdekében.

@alicelinnea__ If I ever do get married this is what I want my makeup to look like🌸 Products: @Smashbox Cosmetics Primer @Saie Sun Melt @Armani beauty Luminous Silk Cheek Tint “Delicate Mauve” @Lancôme Teint Idole Ultra Wear All Over Concealer @milkmakeup Hydro Grip Dewy Makeup Setting Spray @lancome Teint Idole Ultra Wear Foundation @Westman-Atelier Liquid Super Loaded “Peau de Rosé” @Florasis Shop Flawless Jade Breathable Setting Powder “Peach” Hermès Plein Air H Trio Healthy Glow Mineral Powder “Tottori” @YSL Beauty Make me Blush Bold Blurring Blush “Nude Lavallière” @chanel.beauty Baume Essentiel “Sculpting” @NYXCosmeticsNordics The Brow Glue @ColourPop Cosmetics Smoke ‘N Roses Eyeshadow Palette @Patrick Ta Beauty Major Dimension Eye Illusion Eyeshadow Duo “We need better lighting” @클리오 찐 Waterproof Pencil Liner “Brown” @L’Oréal Paris Panorama Mascara @maccosmetics Lip Pencil “Sweet Talk” @westman Squeaky Clean Liquid Lip Balm “Chou Chou” #weddingmakeup #prideandprejudice #etherealmakeup #effortlessmakeup #effortlessbeauty #romanticmakeup #softmakeup #cherryblossommakeup #cherryblossombride ♬ original sound - alicelinnea__

