Az ingerlékenység nem gyengeség, hanem egy jelzés arra, hogy valami nincs rendben. A családi kapcsolatok különösen érzékenyek, hiszen sok múltbeli élmény és érzelem kapcsolódik hozzájuk. Éppen ezért fontos megérteni, mi húzódik a családi problémák hátterében.

Egy családban is vannak konfliktusok, mutatjuk, hogyan kezelhetők!

Az ingerlékenység nem véletlen: legtöbbször visszatérő családi minták állnak mögötte.

A határok hiánya, a kritika és a támogatás hiánya könnyen feszültséget szül.

Nem minden konfliktus a családról szól – a saját állapotod is sokat számít.

Tudatos kommunikációval és konfliktuskezeléssel jelentősen javítható a családi légkör.

Így kezelheted a családi problémákat

A jó hír az, hogy a legtöbb családi probléma kezelhető. Tudatos kommunikációval és határok felállításával rengeteget javíthatsz a helyzeten. Nézzük a leggyakoribb okokat és azt is, hogyan tudod kezelni azokat.

Nincsenek határok

Ha a családtagok folyamatosan beleszólnak az életedbe vagy figyelmen kívül hagyják, mit szeretnél, azon könnyen felhúzhatod magad. Emiatt sokszor igent mondasz olyan dolgokra is, amik valójában kellemetlenek neked. Ez idővel belső feszültséget és dühöt okoz. Úgy érezheted, hogy nincs kontrollod a saját életed felett. Így kezeld: tanulj meg nemet mondani, és mondd ki világosan, mit gondolsz.

Folyamatos kritika

Ha a családod állandóan kritizál – legyen szó a munkádról, párkapcsolatodról vagy döntéseidről –, az nagyon le tud húzni. Idővel azt érezheted, hogy semmi sem elég jó. Ez könnyen ingerültté és védekezővé tesz a családi találkozókon. Különösen rossz, ha téged jobban kritizálnak, mint másokat. Kezelés: ne vedd magadra automatikusan a kritikát, és jelezd, ha valami bántó.

Nem kapsz elég támogatást

A családnak biztonságot kellene adnia, de ha nem hallgatnak meg, az nagyon frusztráló. Ilyenkor könnyen azt érezheted, hogy egyedül vagy a problémáiddal. Ez sértettséget és dühöt okozhat. Pedig teljesen jogos igényed, hogy megértsenek. Kezelés: mondd el, mire lenne szükséged, és keress olyan embereket is, akik tényleg támogatnak.

Kihasználnak

Ha úgy érzed, hogy csak akkor keresnek, amikor kell valami, az hosszú távon nagyon fájó pont lehet a családi kapcsolataidban. Lehet szó szívességekről, pénzről vagy érzelmi nyomásról. Idővel ez kimerít és dühössé tesz. Különösen nehéz, ha még bűntudatot is keltenek benned,amikor ellenállsz már az ilyen kéréseknek. Kezelés: húzd meg a határaidat, és döntsd el, miben segítesz – és miben nem.