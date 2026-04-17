Tudtad, hogy nem mindenkinek ugyanannyi kalória egy kocka csoki? Mutatjuk miért!

Lehet, hogy ugyanazt eszed, mint a barátod, de mégis másképp reagál rá a tested. A kalóriák világa sokkal bonyolultabb, mint gondolnád.

Érdemes még a kalóriákat számolni?

Nem mindenki ugyanannyi kalóriát kap az ételből – És ennek jó oka van Ugyanabból az ételből két ember eltérő mennyiségű kalóriát hasznosíthat.

A bélflóra, az emésztőenzimek és bizonyos betegségek befolyásolják az energiahasznosítást.

A szakértők szerint érdemesebb az étel minőségére figyelni, nem csak a kalóriák számolására.

A legtöbben úgy gondolunk a kalóriákra, mint egy matematikai egyenletre: ha egy csomag kekszen 200 kalória szerepel, akkor az pontosan 200 kalória. Pont. Nincs vita. Csakhogy a valóság ennél sokkal árnyaltabb.

A modern táplálkozástudomány szerint ugyanis nem minden emberre ugyananny kalória „rakódik" ugyanabból az ételből.

Vagyis ha te és a barátod megesztek egy azonos adag sült krumplit, a szervezetetek akár eltérő mennyiségű energiát is nyerhet belőle. Ez elsőre furcsán hangzik, de a tudomány szerint teljesen logikus.

Mit jelent valójában a kalória?

A kalória egyszerűen az energia mértékegysége, amelyet a szervezetünk az ételből nyer. Csakhogy egy fontos részlet gyakran kimarad a képletből. A kalória csak akkor „számít”, ha a testünk képes lebontani és felszívni az adott tápanyagot. Ha egy étel bizonyos részei emésztetlenül haladnak át az emésztőrendszeren – például egyes rostok esetében –, akkor azokból a szervezet nem nyer energiát. Vagyis a címkén szereplő szám nem mindig azonos azzal, amit a tested valóban hasznosít.

A bélflóra is beleszól a kalóriák sorsába

Az egyik legérdekesebb tényező a bélmikrobiom, vagyis az a több milliárd baktérium, amely az emésztőrendszerünkben él. Ezek a mikrobák segítenek lebontani bizonyos tápanyagokat – különösen azokat, amelyeket a szervezetünk önmagában nehezebben emészt meg, például egyes rostokat vagy hüvelyest, mint a kukorica. A kutatások szerint a bélbaktériumok által termelt rövid szénláncú zsírsavak akár a napi kalóriabevitel 10 százalékát is adhatják. És mivel minden ember bélflórája kicsit más, két ember ugyanabból az ételből különböző mennyiségű energiát nyerhet.

Egy egyszerű példa: egy sült krumpli vagy egy burgonya. Attól függően, hogy milyen baktériumok élnek a bélrendszeredben, a tested több vagy kevesebb energiát vonhat ki belőle.

Az emésztőenzimek sem egyformák

Az emésztés másik kulcsszereplői az emésztőenzimek. Ezek olyan fehérjék, amelyek segítenek lebontani a tápanyagokat:

a lipáz a zsírokat,

az amiláz a szénhidrátokat,

a proteázok pedig a fehérjéket.

Ha ezekből az enzimekből kevés termelődik, az étel bizonyos részei nem bomlanak le teljesen, így a szervezet kevesebb kalóriát tud hasznosítani. Erre jó példa a laktózérzékenység: ilyenkor a szervezet nem termel elegendő laktáz enzimet, amely a tejcukor lebontásához szükséges.