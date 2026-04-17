Tudtad, hogy nem mindenkinek ugyanannyi kalória egy kocka csoki? Mutatjuk miért!

Lehet, hogy ugyanazt eszed, mint a barátod, de mégis másképp reagál rá a tested. A kalóriák világa sokkal bonyolultabb, mint gondolnád.
Nem mindenki ugyanannyi kalóriát kap az ételből – És ennek jó oka van
- Ugyanabból az ételből két ember eltérő mennyiségű kalóriát hasznosíthat.
- A bélflóra, az emésztőenzimek és bizonyos betegségek befolyásolják az energiahasznosítást.
- A szakértők szerint érdemesebb az étel minőségére figyelni, nem csak a kalóriák számolására.
A legtöbben úgy gondolunk a kalóriákra, mint egy matematikai egyenletre: ha egy csomag kekszen 200 kalória szerepel, akkor az pontosan 200 kalória. Pont. Nincs vita. Csakhogy a valóság ennél sokkal árnyaltabb.
A modern táplálkozástudomány szerint ugyanis nem minden emberre ugyananny kalória „rakódik" ugyanabból az ételből.
Vagyis ha te és a barátod megesztek egy azonos adag sült krumplit, a szervezetetek akár eltérő mennyiségű energiát is nyerhet belőle. Ez elsőre furcsán hangzik, de a tudomány szerint teljesen logikus.
Mit jelent valójában a kalória?
A kalória egyszerűen az energia mértékegysége, amelyet a szervezetünk az ételből nyer. Csakhogy egy fontos részlet gyakran kimarad a képletből. A kalória csak akkor „számít”, ha a testünk képes lebontani és felszívni az adott tápanyagot. Ha egy étel bizonyos részei emésztetlenül haladnak át az emésztőrendszeren – például egyes rostok esetében –, akkor azokból a szervezet nem nyer energiát. Vagyis a címkén szereplő szám nem mindig azonos azzal, amit a tested valóban hasznosít.
A bélflóra is beleszól a kalóriák sorsába
Az egyik legérdekesebb tényező a bélmikrobiom, vagyis az a több milliárd baktérium, amely az emésztőrendszerünkben él. Ezek a mikrobák segítenek lebontani bizonyos tápanyagokat – különösen azokat, amelyeket a szervezetünk önmagában nehezebben emészt meg, például egyes rostokat vagy hüvelyest, mint a kukorica. A kutatások szerint a bélbaktériumok által termelt rövid szénláncú zsírsavak akár a napi kalóriabevitel 10 százalékát is adhatják. És mivel minden ember bélflórája kicsit más, két ember ugyanabból az ételből különböző mennyiségű energiát nyerhet.
Egy egyszerű példa: egy sült krumpli vagy egy burgonya. Attól függően, hogy milyen baktériumok élnek a bélrendszeredben, a tested több vagy kevesebb energiát vonhat ki belőle.
Az emésztőenzimek sem egyformák
Az emésztés másik kulcsszereplői az emésztőenzimek. Ezek olyan fehérjék, amelyek segítenek lebontani a tápanyagokat:
- a lipáz a zsírokat,
- az amiláz a szénhidrátokat,
- a proteázok pedig a fehérjéket.
Ha ezekből az enzimekből kevés termelődik, az étel bizonyos részei nem bomlanak le teljesen, így a szervezet kevesebb kalóriát tud hasznosítani. Erre jó példa a laktózérzékenység: ilyenkor a szervezet nem termel elegendő laktáz enzimet, amely a tejcukor lebontásához szükséges.
Bizonyos betegségek is megváltoztatják a kalóriafelszívást
Egyes emésztőrendszeri betegségek szintén hatással lehetnek arra, mennyi energiát nyerünk az ételből.
Például:
- cöliákia,
- Crohn-betegség,
- irritábilis bél szindróma (IBS).
Ezek az állapotok befolyásolhatják a tápanyagok felszívódását, vagy felgyorsíthatják az emésztést, ami miatt az étel nem marad elég ideig az emésztőrendszerben ahhoz, hogy a kalóriák teljesen felszívódjanak.
Akkor most felesleges a kalóriákat számolni?
Nem feltétlenül. A szakértők szerint a kalóriák továbbra is hasznos iránytűk lehetnek az étrendben. Ugyanakkor egyre több kutatás mutat rá arra, hogy nem minden a számokról szól. A szervezetünk egyedi. Az anyagcsere, a bélflóra, az emésztés sebessége és még sok más tényező is befolyásolja, mennyi energiát használunk fel az ételből.
Ezért sok dietetikus ma már inkább arra ösztönöz, hogy a kalóriák megszállott számolása helyett figyeljünk arra, hogyan reagál a testünk az ételekre.
