Folytatódik a Baywatch rebootjának forgatása – A botrányok sem tudták megállítani a munkát

Bombasztikus híreket hoztunk! A rengeteg probléma, közéleti botrány, valamint a bürokratikus akadályok ellenére újraindult a Baywatch rebootjának forgatása. A szereplők ráadásul már az eredeti helyszínen húzhatják magukra a piros bikiniket. Jövünk a részletekkel!

Baywatch-botrányok az elmúlt hetekből Tavaly októberben derült ki, hogy felélesztik a 90-es évek egyik legnépszerűbb sorozatát.

A rebootban szerepelni fognak a régi nagy nevek is, azonban a főszereplőket főként fiatal tehetségek fogják alakítani.

Ezután azonban sokként érte a rajongókat, hogy a profi színészek mellett néhány influenszert is castingoltak a show-ba.

A sorozat új Pamela Andersonja, Brooks Nader például bevallotta, hogy se színészkedni, se úszni nem tud, de mindent megtesz majd a sikerért.

Hasonló helyzetbe került Livvy Dunne is, aki a másik női főszereplőt játsza. A tartalomgyártónak ugyanis ez lesz élete legelső szerepe.

Nem segített a sorozat népszerűségén az sem, hogy az eredeti színészgárda egyik tagját, Alexandra Pault két héttel ezelőtt letartóztatták, miután tüntetők egy csoportjával beagle-ket raboltak el egy kutyatenyésztő-telepről.

A hab a tortán pedig az volt, hogy csúszott a forgatás kezdete, mert a stúdió nem egyeztetett időben a Venice Beach és a környező parkolók használatáról a megfelelő emberekkel.

Áprilisban végre megkezdődhetett a Baywatch rebootjának forgatása

Bár hivatalosan már márciusban elkezdődött a forgatás, valójában még nem tudtak a külső helyszíneken forgatni a stáb tagjai. Történt ugyanis, hogy a strandot a megye üzemelteti, míg a tengerparti büfék és parkolók Los Angeles tulajdonában állnak. A sikeres munkához azonban szükség lett volna mind a két féllel egyeztetni. Ehelyett történt olyan helyzet, amikor a tisztviselők elküldték a színészeket a helyszínről, mert a stáb kisbuszai elállták a parkolókat a környéken. Mondanunk sem kell, hogy egy ekkora produkció hatalmas felforgással és rengeteg ember munkájával jár, így a környező parkolók használata nélkül nem tudták megoldani a forgatást.

Most azonban a Page Six arról írt, hogy megoldódott a helyzet és éjszakára is ott hagyhatják a kisbuszaikat és lakóautóikat a Venice Beach parkolójában a stábtagok és a színészek. Így végre az eredeti helyszínen forgathaják az új Baywatch-sorozatot.

A Baywatch-rebootról szóló korábbi cikkeinket itt tudod elolvasni: