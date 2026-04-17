2026. ápr. 17., péntek Rudolf

Folytatódik a Baywatch rebootjának forgatása – A botrányok sem tudták megállítani a munkát

Komáromi Bence
2026.04.17.
A felélesztett sorozat első heteit botrányok övezték és a stábnak még a bürokráciával is meg kellett küzdenie. Mostanra azonban sikerült minden akadályt elgurítani a Baywatch rebootja elől.

Bombasztikus híreket hoztunk! A rengeteg probléma, közéleti botrány, valamint a bürokratikus akadályok ellenére újraindult a Baywatch rebootjának forgatása. A szereplők ráadásul már az eredeti helyszínen húzhatják magukra a piros bikiniket. Jövünk a részletekkel!

Megkapta az engedélyeket a Baywatch rebootja, az eredeti helyszínen, Venice Beachen forgathat a filmstúdió
Baywatch-botrányok az elmúlt hetekből

  • Tavaly októberben derült ki, hogy felélesztik a 90-es évek egyik legnépszerűbb sorozatát.
  • A rebootban szerepelni fognak a régi nagy nevek is, azonban a főszereplőket főként fiatal tehetségek fogják alakítani.
  • Ezután azonban sokként érte a rajongókat, hogy a profi színészek mellett néhány influenszert is castingoltak a show-ba.
  • A sorozat új Pamela Andersonja, Brooks Nader például bevallotta, hogy se színészkedni, se úszni nem tud, de mindent megtesz majd a sikerért.
  • Hasonló helyzetbe került Livvy Dunne is, aki a másik női főszereplőt játsza. A tartalomgyártónak ugyanis ez lesz élete legelső szerepe.
  • Nem segített a sorozat népszerűségén az sem, hogy az eredeti színészgárda egyik tagját, Alexandra Pault két héttel ezelőtt letartóztatták, miután tüntetők egy csoportjával beagle-ket raboltak el egy kutyatenyésztő-telepről.
  • A hab a tortán pedig az volt, hogy csúszott a forgatás kezdete, mert a stúdió nem egyeztetett időben a Venice Beach és a környező parkolók használatáról a megfelelő emberekkel.
A Baywatch-reboot új szereplői már most rengeteg kritikát kaptak
Áprilisban végre megkezdődhetett a Baywatch rebootjának forgatása

Bár hivatalosan már márciusban elkezdődött a forgatás, valójában még nem tudtak a külső helyszíneken forgatni a stáb tagjai. Történt ugyanis, hogy a strandot a megye üzemelteti, míg a tengerparti büfék és parkolók Los Angeles tulajdonában állnak. A sikeres munkához azonban szükség lett volna mind a két féllel egyeztetni. Ehelyett történt olyan helyzet, amikor a tisztviselők elküldték a színészeket a helyszínről, mert a stáb kisbuszai elállták a parkolókat a környéken. Mondanunk sem kell, hogy egy ekkora produkció hatalmas felforgással és rengeteg ember munkájával jár, így a környező parkolók használata nélkül nem tudták megoldani a forgatást.

Most azonban a Page Six arról írt, hogy megoldódott a helyzet és éjszakára is ott hagyhatják a kisbuszaikat és lakóautóikat a Venice Beach parkolójában a stábtagok és a színészek. Így végre az eredeti helyszínen forgathaják az új Baywatch-sorozatot.

