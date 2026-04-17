Coachella 2026: a legdögösebb sztárfrizurák, amiket azonnal le akarsz másolni

Mint minden évben, a Coachella 2026-ban is megnyitotta kapuit, és a világ szeme azonnal a kaliforniai sivatagra szegeződött. Nemcsak a fellépők miatt, hanem azért is, mert ilyenkor vonulnak fel a leghíresebb arcok a legmerészebb, legszabadabb stílusukban. A fesztivál hangulata felszabadít: a sztárok itt teljesen önmaguk és sokszor akár biztonsági emberek nélkül önfeledten szórakoznak. És persze, ha már ennyien vannak együtt egy helyen, nemcsak az öltözékük vagy akár a manikűrjük érdemel figyelmet – a hajviseletük is komoly ihletforrás tud lenni. Coachella 2026 ebből a szempontból sem okozott csalódást: az idei felhozatal tele volt olyan frizurákkal, amiket azonnal le akarunk másolni. Nézzük a leginspirálóbb hajviseleteket – és azt is, hogyan csinálhatjuk otthon!

Coachella 2026 – a legdögösebb hajviseletek, amiket ki kell próbálnod!

Forrás: Getty Images North America

Hoztunk pár inspirációt, amiket ebből a cikkből megismerhettek: Hailey Bieber réteges hajviselete: ez lesz a nyár trendje.

Sabrina Carpenter légies, vállig érő hullámai.

Teyana Taylor rézvörös rövid haja.

Kylie Jenner dús hajviselete.

A Coachella 2026 frizuráinak alapszabálya: tükrözze a személyiséged!

Coachella 2026 egyenlő a különlegességgel. A tollas hajfonatoktól a csillogó hajzuhatagig szinte minden stílusirányzat megjelent a fesztiválon – de volt néhány frizura, ami mindenkinél megragadt: egyszerű hajak, amik az amúgy is gyönyörű sztárokat megkoronázták. Nem kell elmenni a sivatagba ahhoz, hogy te is magadénak érezd ezeket a trendeket – elég egy jó fodrász, egy megfelelő hajsütő és némi bátorság.

Hailey Bieber: rétegek rétegek hátán!

Hailey Bieber ismert volt a bob hajviselet különböző formáiról – idén a fesztiválon azonban az arcot keretező, vízesésszerű rétegeket választotta. Az eredmény azonnal végigsöpört az interneten – és nem véletlenül. A rétegek elég hosszúak ahhoz, hogy lófarokba vagy kontyba lehessen fogni őket, és egyformán mutatósak egyenesen és göndörítve is. Abszolút '90-es éveket idéző a megjelenés, kifelé pöndörített végeredmény – szinte látjuk magunk előtt az akkori Jennifer Aniston arcát - akinek esküvőjéről nemrég részletek derültek ki.