2026. ápr. 17., péntek

Coachella 2026: a legdögösebb sztárfrizurák, amiket azonnal le akarsz másolni

Krenyiczky Liza
2026.04.17.
Ez a fesztivál minden évben több mint egy zenei esemény – a világ leghíresebb arcai itt szórakoznak a legönfeledtebben. A Coachella 2026 frizurái ezúttal is lopták a show-t.

Mint minden évben, a Coachella 2026-ban is megnyitotta kapuit, és a világ szeme azonnal a kaliforniai sivatagra szegeződött. Nemcsak a fellépők miatt, hanem azért is, mert ilyenkor vonulnak fel a leghíresebb arcok a legmerészebb, legszabadabb stílusukban. A fesztivál hangulata felszabadít: a sztárok itt teljesen önmaguk és sokszor akár biztonsági emberek nélkül önfeledten szórakoznak. És persze, ha már ennyien vannak együtt egy helyen, nemcsak az öltözékük vagy akár a manikűrjük érdemel figyelmet – a hajviseletük is komoly ihletforrás tud lenni. Coachella 2026 ebből a szempontból sem okozott csalódást: az idei felhozatal tele volt olyan frizurákkal, amiket azonnal le akarunk másolni. Nézzük a leginspirálóbb hajviseleteket – és azt is, hogyan csinálhatjuk otthon! 

Coachella 2026 – legdögösebb hajviseletek, amiket ki kell próbálnod!
Hoztunk pár inspirációt, amiket ebből a cikkből megismerhettek:

  • Hailey Bieber réteges hajviselete: ez lesz a nyár trendje.
  • Sabrina Carpenter légies, vállig érő hullámai.
  • Teyana Taylor rézvörös rövid haja.
  • Kylie Jenner dús hajviselete.

A Coachella 2026 frizuráinak alapszabálya: tükrözze a személyiséged!

Coachella 2026 egyenlő a különlegességgel. A tollas hajfonatoktól a csillogó hajzuhatagig szinte minden stílusirányzat megjelent a fesztiválon – de volt néhány frizura, ami mindenkinél megragadt: egyszerű hajak, amik az amúgy is gyönyörű sztárokat megkoronázták. Nem kell elmenni a sivatagba ahhoz, hogy te is magadénak érezd ezeket a trendeket – elég egy jó fodrász, egy megfelelő hajsütő és némi bátorság.

Hailey Bieber: rétegek rétegek hátán!

Hailey Bieber ismert volt a bob hajviselet különböző formáiról – idén a fesztiválon azonban az arcot keretező, vízesésszerű rétegeket választotta. Az eredmény azonnal végigsöpört az interneten – és nem véletlenül. A rétegek elég hosszúak ahhoz, hogy lófarokba vagy kontyba lehessen fogni őket, és egyformán mutatósak egyenesen és göndörítve is. Abszolút '90-es éveket idéző a megjelenés, kifelé pöndörített végeredmény – szinte látjuk magunk előtt az akkori Jennifer Aniston arcát - akinek esküvőjéről nemrég részletek derültek ki. 

Otthoni tipp: közepes hőfokú hőkefével, hajformázóval dolgozz, és a hajvégeket alul kifelé, arcod körül pedig befelé tekerd – ez adja a lazán nőies, lendületes hatást. 

Sabrina Carpenter: a dúsított frizura

Sabrina Carpenter ezúttal búcsút intett extrán göndör hajtincseinek, és egy rövidebb, puha, szédítően dús göndörítéssel jelent meg. A szőke haj végei a kulcscsontig értek, az oldalra fésült tincsek pedig a szemét keretezték. 

Otthoni tipp: a tőnél felvitt dúsítóhab és egy száraz textúrázó permet adja az egész frizura alapját – ezek nélkül nem lesz meg az a szédítő volumen.

Teyana Taylor: a rézvörös rövid haj, ami mindent visz

@dresscodeworld Teyana Taylor at Revolve Fest for Coachella weekend #teyanataylor #coachella ♬ original sound - Dresscode World

Teyana Taylor az elmúlt hónapokban védjegyévé tett fényes, fekete rövid haját vibráló rézvörös árnyalatra cserélte a Coachella idejére.  A hatás lenyűgöző! A trendelőrejelzések szerint a cowboy copper (réz), a barnás fahéj és a meleg borostyán színek lesznek a nyár legkelendőbb hajszínei, mivel szinte minden bőrtónushoz jól illeszkednek – külön jól mutatnak napbarnított bőrhöz.

Otthoni tipp: ha csak egy szezonra próbálnád ki a vöröset, kérd fodrászodat féltartós technikával – kevésbé terheli a hajat, és könnyebb visszaállni az eredeti színre.

Kylie Jenner: a dús, göndör haj, ami minden outfitet megkoronáz

@promotions11k #fyp #coachella #kyliejenner #818outpost ♬ Good Love - Van Cardo

Kylie Jenner évek óta bizonyítja, hogy a dús, göndör haj az egyik leghatalmasabb fegyver egy nő számára – és a Coachellán sem volt ez másképp. A hosszú, nagy hullámokban omló tincsek tökéletesen keretezték az arcát, és az egész kinézetnek egy lazán szexi, mégis gondosan összerakott hatást kölcsönöztek.

Otthoni tipp: a nagy, laza göndör loknikat egy vastag csövű göndörítővel lehet elérni. Göndörítés után nem szabad azonnal a hajhoz nyúlni – várni kell, amíg kihűl, majd ujjal lehet fellazítani. Egy kis hajlakk a végeredmény rögzítéséhez, de nem szabad túlzásba vinni – így lesz természetes a hatás.

Így hozd el a Coachella-érzést a te hajadra is

Nem kell fesztiválra utaznod ahhoz, hogy a sivatagos glamúrt magadra ölthesd. A fenti frizurák mindegyike otthon is elkészíthető – a titok csupán annyi, hogy merj kísérletezni. 

Legyen szó egy merész hajszínváltásról, egy régen vágyott vágásról vagy csak egy gondosan kivitelezett göndörítésről: a Coachella 2026 sztárjai megmutatták bármi lehetséges, csak merni kell viselni!

