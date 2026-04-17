A frissen szinglivé váló Olivia Rodrigo bepasizott: mutatjuk a dögös udvarlóját - Fotó

Nem semmi bulvárpletykákat hoztunk neked! Nemrég ugyanis kiderült, hogy a Geese frontembere, Cameron Winter hetek óta randevúzgat a frissen szinglivé váló Olivia Rodrigóval. A párost nemrég Los Angelesben kapták lencsevégre, miközben éppen egy romantikus vacsorát töltöttek édes kettesben. Mutatjuk Olivia Rodrigo jóképű randipartnerét!

A korábbi álompár, Olivia Rodrigo és Louis Partridge a tavalyi év végén szakítottak

Olivia Rodrigo magánélete Az énekesnő 2023-ban jött össze a Netflix sztárjával.

Az álompár tagjai a fellépések és a forgatások miatt gyakran a világ két végén tartózkodtak, azonban már az összeköltözést tervezgették, amikor a színész váratlanul szakított csinos énekesnővel.

A szerelmi csalódás annyira megviselte Oliviát, hogy hónapokon keresztül gyászolta a kapcsolatukat. Többször is kiderült, hogy a kollégái vigasztalták őt a különböző nyilvános eseményeken.

2026 elején azonban újra rátalált a szerelem az egyik kollégája személyében.

Olivia Rodrigo új barátja a zenész világból érkezett

A Page Six hozta nyilvánosságra, hogy az énekesnő a szakítása után néhány hónappal megismerkedett Cameron Winterrel. A Z generációs sztárok pedig hamar egy hullámhosszra kerültek. Most napvilágra került, hogy rendszeresen randevúzgatnak, és nemrég lencsevégre kapták őket, miközben az egyik vacsorájuk után közösen távoztak az étteremből. Bár hivatalosan még nem erősítették meg a kapcsolatukat, a bennfentesek szerint együtt járnak. Winter egyébként a Geese nevű indie rockzenekar frontembere, a karrierje pedig meredeken ível felfelé, mióta a 2025-ös Getting Killed című albumukkal több milliós sikereket értek el.

Olivia Rodrigo foi vista com o cantor Cameron Winter, em Los Angeles. pic.twitter.com/vC32NunneQ — Olivia Rodrigo Brasil | Fã-site (@oliviarodrbr) April 15, 2026

