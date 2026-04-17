Más illat, más világ: parfümkultúrák nyomában a Föld körül

Jónás Ágnes
2026.04.17.
Belegondoltál, hogy tulajdonképpen egyetlen illat képes messzebb repíteni, mint bármelyik repülőgép vagy óceánjáró? Ahány kontinens és ország ugyanis, annyiféle parfüm és parfümkultúra. Más a szexi Brazíliában, mint Párizsban, és mást tartunk kellemesnek Magyarországon, vagy Abu-Dhabiban. Gyere velünk most egy rendhagyó felfedezőútra, hogy megtudd, miként szövik át a nemzetek identitását és mindennapjait az egyes illatjegyek.

Az ókori egyiptomiaknál a legbecsesebb illat a mirha és tömjén volt, míg a folyamatosan nyüzsgő és lüktető New Yorkban a zöld teától a vonzó ámbrán és pézsmán át a finom szantálfa hódít. Az illat egyedülálló „eszköze” annak, hogy „teleportálódj”, vagyis, hogy érzékszerveiddel felfedezd a világ izgalmas helyszíneit és megtanuld azok parfümkultúra-jellemzőit.

Az illatok segítenek utazi, és minden országnak megvan a maga parfümkultúrája.
Parfümkultúra a világban

  • Az illatok segítenek „utazni” a világban: Japánban a visszafogott, tiszta jegyek, Brazíliában a trópusi, gyümölcsös aromák tükrözik az életstílust.
  • Magyarországon a klasszikus, virágos illatok még mindig népszerűek, de egyre többen nyitnak az egyedi, különleges niche parfümök felé.
  • Gyere velünk és megmutatjuk, milyen illata van az egyes országoknak!

Illatutazás és parfümkultúra 6 országon keresztül

Franciaország, a parfümgyártás őshazája

Az országban az illat a sikk és a státuszszimbólum alapja. A francia parfümkultúra az olyan minőségi virágos jegyekre épül, mint a jázmin vagy a rózsa. Az egyik legjobb példa a francia illatra a Guerlain Mon Guerlain, amely a francia levendula és a jázmin találkozásából inspirálódott, a klasszikus eleganciát és a modern női erőt jelképezi.

Guerlain, Mon Guerlain  26 170 Ft / 30 ml
Olaszország, a temperamentumos parfümkultúra bölcsője

Itália világához természetesen olyan illatjegyek illenek, amelyek tükrözik a helyiek szenvedélyességét, csábító temperamentumát és életszeretetét. A friss citrusok – citrom, narancs, bergamott – dominálnak, elég, ha csak megszimatolod az Acqua di Parma Coloniát, amely tökéletesen visszaadja az ország könnyed és üdítő hangulatát. 

Cologna Starfruit & White Flowers Starfruit & White Flowers 13 190 Ft / 50 ml
Arab Emírségek – A cél, hogy messzire érződjön

Az illat itt a spiritualitás fontos része. Nagy kiterjedésű területről lévén szó fontos, hogy a helyiek parfümje messzire érződjön, illetve, hogy tartós legyen. Az egyik legkedveltebb parfümalapanyaguk az oud, azaz az agarfa, az ámbra és a különféle füstös gyanták. Próbáltad már a Lattafa Opulent Oud-t? Hazánkban már egyre több helyen kapható, és ha te is kedveled a fűszeres-fás, fajsúlyosabb parfümalkotásokat, na meg az általa képviselt luxushatást, ne habozz, permetezz belőle magadra!

Lattafa Opulent Oud, 11 990 Ft / 100 ml
Japánban a kevesebb több

A nomakeup make up és a glass skin őshazájában, ahol a visszafogott társadalmi érintkezést és a diszkréciót helyezik előtérbe, a túl intenzív parfüm tolakodónak számít. A friss, levegős és teás illatokat kedvelik, ilyen a népszerű Issey Miyake L'Eau d'Issey is, amely a maga tiszta és virágos illatjegyeivel a minimalista japán parfümkultúra egyik alapkelléke. 

Issey Miyake L'Eau d'Issey 47 600 Ft / 50 ml 
Brazília, ahol nem fukarkodnak az illatokkal 

A parfümök egytől egyik a trópusi életörömöt közvetítik; a frissítő testpermeteket éppúgy kedvelik és használják nap mint nap, mint a niche vagy a designer parfümöket. A legkedveltebbek a lédús gyümölcsös illatok, mint amilyen a Natura vagy az O Boticário. Mindkettőben dominás a cupuaçuból (a kakaóhoz hasonlító növényből) nyert krémes és édeskés aroma, valamint a pitanga, azaz az édeskés-citrusos brazil cseresznye, amely Brazília egyik nemzeti szimbóluma is. Elég egyetlen fújás, és máris a brazil esőerdők egzotikus világában érezheted magad. 

O Boticário Floratta Rose  9070 Ft / 75 ml  
Magyarország átmenet a nyugati sikk és a kelet-európai visszafogottság között

A 20. század második felében a tiszta illatok domináltak, manapság viszont nyitottak vagyunk a világtrendekre is, sőt, egyre többen érdeklődnek a személyre szabott niche parfümök iránt. A magyar orr számára leginkább azok az illatok furcsák, amelyek elszakadnak a megszokott virágos, édes, friss karaktertől. Ilyenek az erősen pézsmás, állatias, vagy a túl füstös, tengeri algás illatjegyek. A magyar nők körében évtizedek óta töretlen népszerűségnek örvend az olyan elegáns, virágos és női vonzerőt növelő romantikus illat, mint a világ 10 legjobb parfümje közt szereplő Chanel N°5 (és bár romantikus randira is bevetik, ideje lenne már leszakadni róla), valamint a világhírű parfümőr Minya Viktória Hedonist nevű illatalkotása is közkedvelt, hiszen remekül visszaadja a magyar életérzést. 

Minya Viktória, Hedonist : 74 480 Ft / 45 ml
Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják. 

