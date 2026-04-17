Más illat, más világ: parfümkultúrák nyomában a Föld körül

Az ókori egyiptomiaknál a legbecsesebb illat a mirha és tömjén volt, míg a folyamatosan nyüzsgő és lüktető New Yorkban a zöld teától a vonzó ámbrán és pézsmán át a finom szantálfa hódít. Az illat egyedülálló „eszköze” annak, hogy „teleportálódj”, vagyis, hogy érzékszerveiddel felfedezd a világ izgalmas helyszíneit és megtanuld azok parfümkultúra-jellemzőit.

Az illatok segítenek utazi, és minden országnak megvan a maga parfümkultúrája.

Parfümkultúra a világban Az illatok segítenek „utazni” a világban: Japánban a visszafogott, tiszta jegyek, Brazíliában a trópusi, gyümölcsös aromák tükrözik az életstílust.

Magyarországon a klasszikus, virágos illatok még mindig népszerűek, de egyre többen nyitnak az egyedi, különleges niche parfümök felé.

Gyere velünk és megmutatjuk, milyen illata van az egyes országoknak!

Illatutazás és parfümkultúra 6 országon keresztül

Franciaország, a parfümgyártás őshazája

Az országban az illat a sikk és a státuszszimbólum alapja. A francia parfümkultúra az olyan minőségi virágos jegyekre épül, mint a jázmin vagy a rózsa. Az egyik legjobb példa a francia illatra a Guerlain Mon Guerlain, amely a francia levendula és a jázmin találkozásából inspirálódott, a klasszikus eleganciát és a modern női erőt jelképezi.

Guerlain, Mon Guerlain 26 170 Ft / 30 ml

Olaszország, a temperamentumos parfümkultúra bölcsője

Itália világához természetesen olyan illatjegyek illenek, amelyek tükrözik a helyiek szenvedélyességét, csábító temperamentumát és életszeretetét. A friss citrusok – citrom, narancs, bergamott – dominálnak, elég, ha csak megszimatolod az Acqua di Parma Coloniát, amely tökéletesen visszaadja az ország könnyed és üdítő hangulatát.

Cologna Starfruit & White Flowers Starfruit 13 190 Ft / 50 ml

Arab Emírségek – A cél, hogy messzire érződjön

Az illat itt a spiritualitás fontos része. Nagy kiterjedésű területről lévén szó fontos, hogy a helyiek parfümje messzire érződjön, illetve, hogy tartós legyen. Az egyik legkedveltebb parfümalapanyaguk az oud, azaz az agarfa, az ámbra és a különféle füstös gyanták. Próbáltad már a Lattafa Opulent Oud-t? Hazánkban már egyre több helyen kapható, és ha te is kedveled a fűszeres-fás, fajsúlyosabb parfümalkotásokat, na meg az általa képviselt luxushatást, ne habozz, permetezz belőle magadra!