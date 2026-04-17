Az Amerikai Pite sztárja bejelentette válását, majd Onlyfans-oldalt indított

Ki ne emlékezne az Amerikai pite első részének szépségére, Nadia-ra, akit Shannon Elizabeth formált meg a világhírű filmsorozatban. A színésznő élete a siker után hatalmas fordulatot vett, ugyanis Dél-Afrikába költözött és különböző alapítványokon keresztül segített a rászorulóknak. Itt ismerkedett meg későbbi férjével, Simon Borcherrel, aki természetvédelmi szakemberként segítette a felesége munkáját. A kapcsolatuk 2015-ben kezdődött, majd 2021-ben házasodtak össze. Most azonban kiderült, hogy 5 év után benyújtották a válókeresetet. Shannon pedig váratlanul bejelentette, hogy új korszak kezdődik az életében, ugyanis regisztrált az Onlyfans-ra.

Az Amerikai pite-filmek sztárja szerda délután jelentette be, hogy regisztrál az erotikus weboldalra. Ezzel együtt megerősítette azokat a híreket, hogy titokban véget ért a házassága. Shannon egyik barátja a Page Sixnek arról beszélt, hogy bár úgy tűnhet, hogy a két eseménynek köze lehetett egymáshoz, a valóságban ez nem így történt.

„A válása friss, és egyedülállóként döntött úgy, hogy végre megvalósítja egy régi álmát. Shannon ugyanis már hosszú évek óta gondolkozott, hogyan kerülhetne közelebb a rajongóihoz. Az oldala sem pusztán az erotikáról fog szólni, hanem a személyes beszélgetésekről és arról, hogy megmutathassa milyen is a való életben" – erősítette meg a pletykákat a bennfentes.

Úgyis mondhatnánk, hogy beteljesült a 2000-es évek tinédzsereinek legmerészebb álma. Fiatalkoruk szexszimbóluma ugyanis pikáns fotókat és személyes beszélgetés lehetőségét kínálja az Onlyfans-oldalán. Shannon a bemutatkozásában azt írta:

„Az egész karrieremet Hollywoodban töltöttem, ahol mások irányították az életemet. Ez az új fejezet arról szól, hogy megmutathassam egy szexibb oldalamat, amit még soha senki nem látott a rajongóim közül és végre én dönthetem el, mit akarok megosztani az emberekkel" – olvasható a színésznő platformján.

