Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 23., szombat Dezső

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Instant komfort
szépségápolás

Egy csepp belőle, és mindenki utánad fordul - Az igazi nyári ragyogás titkát neked is ismerned kell

Shutterstock - Dmytro Buianskyi
szépségápolás testápolás bronzosító
Keresed a tökéletes tavaszi glow-t? Mutatjuk a kedvenc bronzosító termékeinket, amikkel garantáltan elkerülheted a sárga foltokat, ráadásul napkárosodás nélkül is igazi bronz istennő lehetsz!

Ha van szépségápolási termék, amiről mostanában mindenki beszél, az kétségkívül a bronzosító. A szürke téli hónapok után idén tavasszal mindenki egy kis karamellás ragyogásra vágyik, és ehhez kínálnak tökéletes segítséget a bronzerek. Mutatjuk a legfelkapottabb termékeket és a legjobb beauty trükköket hozzá!

bronzosító
Íme a legjobb bronzosító cseppek arcra és testre a karamellás csillogásért!
Forrás: Shutterstock

A szépségguruk féltve őrzött titka: a legjobb bronzosítók

  • Elkerülöd a szoláriumokat és az önbarnítót sem kedveled? Akkor a bronzosító formulákat neked találták ki!
  • A legtöbb bronzosító testápoló és arcszérum csak átmeneti karamell hatást kelt, így tökéletes megoldás egy gyors barnulásra, napokig tartó hámlás nélkül.
  • Mutatjuk a bronzosító cseppek használatának legjobb trükkjeit!

A barnás csillámok instant megoldást kínálnak, ráadásul ezek a formulák természetesebb hatást keltenek bőrszíntől függetlenül, így még a legsápadtabb barátnőd is élvezheti a napsütötte csillogást. Íme minden, amit tudnod kell róluk!

Mi is az a bronzosító?

A legtöbb bronzosító folyós csepp állagú, de olykor találni krémes formulát is. Ez tulajdonképpen egy nagyon pigmentált, glitteres készítmény, olajos vagy hidratáló formulával, amely a bőrön elosztatva barnás árnyalatot ad. Keverheted őket hidratáló krémbe vagy alapozóba egy kis extra melegségért, de használhatod önmagukban is a mélyebb, ragyogóbb finish érdekében. A folyékony formulának köszönhetően te irányítasz: a cseppek számával kedvedre szabályozhatod a barnaság mélységét

Míg az önbarnítók órák alatt fejtik ki hatásukat, a bronzosító cseppek átmeneti, de azonnali hatást nyújtanak. Könnyen eldolgozható állaguk miatt sokkal természetesebbnek hatnak, mint a sima bronzosító sminktermékek, és szinte lehetetlen velük hibázni. Tökéletes választás a "make-up no make-up" napokra, amikor nem vágysz teljes sminkre, de szeretnél élettel teli arcbőrt. Ráadásul ezek a termékek a bőrápolás és a smink határmezsgyéjén mozognak: gyakran olyan hatóanyagokkal dúsítják őket, mint a hialuronsav vagy az E-vitamin

Profi tippek a tökéletes ragyogáshoz

Arcra: A testreszabott ragyogás 

A "Glow-szérum" receptje: rakj 1-2 cseppet a kedvenc fényvédődbe! Így a bőrvédelem mellé azonnali egységesítést is kapsz, anélkül, hogy elnehezítenéd az arcodat alapozóval. Ne keverd el az egészet! Használj egyetlen cseppet csak az arccsontodra, a halántékodra és az orrnyergedre, mintha krémes kontúr lenne. Így sokkal természetesebb árnyékokat kapsz. 

Testre: dekoltázs és lábak 

A dekoltázs kiemelése: keverj 3-4 cseppet a testápolódba, és vidd fel a kulcscsontodra és a vállaidra. Ez optikailag finomítja a bőrt és elegáns fényt ad. Ha még nem barnult le a lábad, keverj bronzosító cseppeket egy gél állagú testápolóba. Vidd fel a sípcsontod mentén – ez nyújtja a lábakat és egészséges tónust ad nekik. Gyakran elfelejtjük, de a kézfejünk hamarabb megmutatja a sápadtság jeleit. Egy csepp a kézkrémedbe, és a kezeid is azonnal fiatalosabbnak, napcsókoltabbnak tűnnek majd.

Íme a legjobb bronzosítók, amelyekkel könnyedén barnulhatsz!

legjobb bronzosító
1. Pemdelian Bronze Up Hidratáló, ragyogásfokozó fluid hialuronsavval 2.990 Ft, 2. Clinique Sun-Kissed Face Gelee Complexion Multitasker 17.400 Ft, 3. Notino Sol de Janeiro GlowMotions Copacabana Bronze csillogó olaj testre 13.240 Ft, 4. Lush Lush Charisma Bőrszínező 5.990 Ft, 5. DM trend !t up Bronzosító cseppek peptidekkel 1.759 Ft 
Forrás: Shutterstock, Pemdelian, Clinique, Notino, Lush,  DM

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

További szépségápolási termékajánlóink is érdekelhetnek:

Mennyei testpermetek, amelyek nélkül nem teljes a napi rutinod

Mámorító illatok egyetlen üvegben. Összegyűjtöttük a legjobb és legkedveltebb testpermeteket, amelyeket mindenképp próbálj ki.

Bódító illat és selymes bőr: 5 testolaj, amitől istennőként születsz ujjá

Extrán hidratáló testolajok a ragyogó bőrért!

5 bőrfeszesítő testápoló, amikkel olyan tested lesz, mint egy Barbie-babának – Termékekkel, árakkal

Nézd meg összeállításunkat és lépj szintet a testápolásban!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu