Soha nem penészedik be a mosógéped, ha mosás után ezt teszed

Ahhoz, hogy a ruhák tisztán kerüljenek ki, a gépnek is annak kell lennie. A nedves, meleg környezet azonban kedvez a penész elszaporodásának, amitől meg kell óvnunk a mosógépet. Megmutatjuk, mit tudsz tenni házilag a penész ellen. Íme a mosógéptisztítás legfontosabb praktikái!

A penészes mosógép nemcsak kellemetlen, hanem tönkre is tudja tenni a gépet. Szerencsére ezt könnyen megelőzheted, ha betartod a mosógéptisztítás legfontosabb szabályait. A legjobb az egészben, hogy mindez csupán pár másodpercet vesz igénybe!

Mosógéptisztítás mesterfokon

  • A mosógép könnyen bepenészedik, elvégre ideális a környezet a penészspórák számára.
  • Ha pár dologra odafigyelsz, akkor tiszta marad a géped.
  • A legfontosabb szabály, hogy hagyd nyitva a gép ajtaját, de a belső részek tisztítása is ajánlott.

Miért penészedik be a mosógép?

Valójában nem meglepő, ha a mosógépünkben penészfoltokat találunk, ugyanis ideális környezetet biztosít a penészgomba számára. Az apró, eldugott helyeken megtapadó nedvesség, a mosószermaradék, és a zárt ajtó mind-mind éltetik a penészt. Arról nem is beszélve, hogy sokszor csak rövidebb programra futja a telezsúfult időnkből – a 30-40 fokos mosások pedig aligha ölik meg a baktériumokat és a spórákat.

Hogyan tisztítsuk a mosógépet?

A mosógépápolás játszi könnyedséggel maxolható ki, ha pár dologra odafigyelsz. Mondj búcsút a penészes mosógépnek, és válj a mosógéptisztítás mesterévé!

Hagyd nyitva az ajtót!

A legfontosabb dolog, hogy hagyd nyitva az ajtót! Ez örök érvényű törvény! Mosás után ugyanis a dob és a gumi is nedves marad, ez pedig köztudottan a penész melegágya. Ha minden mosás után nyitva hagyod a mosógép ajtaját egy napig (és persze a mosószertartóról sem szabad megfeledkezni!), akkor a nedvesség máris elpárolog, és a penész esélyt sem kap. Ha már kellően kiszárítottad a dobot, akkor hagyd résnyire nyitva az ajtót, hogy mindig szellőzzön a gép.

Mit tehetsz még?

Hetente ajánlott áttörölgetni a gumitömítést egy ecetes ronggyal, hiszen ide szokott a leginkább befészkelni a penész. Emellett havonta egyszer futtass egy 60-90 fokos programot üres dobbal, a mosószertartóba pedig önts néhány evőkanál ecetet. Ez elpusztítja a maradék penészspórákat, és frissen tartja a gépet.

Mindez alig vesz el időt az életedből, cserébe viszont nem lesz dohos és penészes a mosógéped!

