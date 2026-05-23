Így készíts magadnak virágtartót raklapból egyetlen óra alatt

Változtasd a poros raklapokat filléres luxusbútorrá! Készítsd el életed első raklap virágtartóját, hogy a legkisebb balkont is azonnal csábító, rendezett oázissá alakíthasd. Meglátod, büszke leszel a látványra.

Raklap virágtartó és fűszertartó.

Raklapból virágtartó A raklap virágtartó látványos és helytakarékos megoldás, mert kis erkélyen, teraszon vagy akár falra szerelve is remekül mutat.

Egyetlen délután alatt elkészítheted, ráadásul fillérekből új életet adhatsz egy régi raklapnak.

Nem csak virágokhoz ideális: kreatív fűszertartóként is használhatod.

Mutatjuk, hogyan alkosd meg!

Miért praktikus a raklap virágtartó?

A raklap virágtartó fa raklapból, vagy keskenyebb fadeszkákból készült, többrekeszes vagy emeletes növénytartó állvány. Hozzá csupán fólia és virágföld kell: 1 óra alatt el is késztheted. A vízszintes és a függőleges raklap virágtartó minimális alapterületen, például egy kis erkélyen vagy teraszon is elfér.

Hogyan készítsünk raklapból virágtartót?

Egy saját készítésű növénytartó egy masszív raklapból sokkal könnyebben összeállítható, mint hinnéd, és pillanatok alatt hívogatóvá változtatja a teraszt. Íme az útmutató a megvalósításhoz:

1. Keress vagy szerezz be egy masszív, jó állapotú raklapot. Söpörd le róla a koszt, majd egy darab dörzspapírral simítsd át a durvább részeit, hogy később ne menjen szálka az ujjadba.

2. Jöhet a kedvenc színed! Kend le a fát olyan festékkel, ami bírja az esőt és a napfényt (lazúr- vagy zománcfesték).

3. A raklap belsejében lévő réseket béleld ki vastagabb fekete szövettel vagy fóliával. Ezt egy egyszerű kézi tűzőgéppel tudod a fához rögzíteni.

4. Az aljára csavarozhatsz négy gurulós kereket, így oda tolod a virágaidat, ahova csak akarod.

5. Már csak a legjobb rész maradt: szórd meg a kibélelt réseket jó minőségű virágfölddel, és ültesd bele a legszebb színes virágaidat.

Amennyiben szeretnéd kiélni kalapácsolással kapcsolatos vágyaidat, nézd meg az alábbi videót is, amely alapján egy masszívabb raklap virágtartót készíthetsz:

Raklap virágtartó erkélyre és falra

Ki mondta, hogy a panellakások kis méretű erkélyeit nem varázsolhatod hangulatosabbá? Ide függőleges raklap virágtartót ajánlunk, mert ha a padlóra vagy a falra teszed, még marad hely egy kis asztalnak vagy széknek.

Arra azonban ügyelj, hogy a raklap hátulját és alját teljesen lezárd deszkákkal – szerezz be ehhez erős tipliket és csavarokat.

A virágok közül a lecsüngő fajták, például a forróságtűrő futómuskátlik vagy a petúniák mutatnak rajta a legszebben. Gondold csak el, milyen remek lesz egy szépen elrendezett virágos környezetben kávét kortyolgatni!