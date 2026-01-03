Eddig rosszul használtad az önbarnítót: mutatjuk, hogyan kerüld el a kínos foltokat

Télre a legtöbbünk nyári barnasága lekopik, ilyenkor lesznek kifejezetten népszerűek az önbarnító habok és krémek. Mielőtt te is nekiesnél a testednek és tigriscsíkossá válnál, nézd meg, hogyan kell helyesen használni a kencéket. Összegyűjtöttük azokat a szépségápolási lépéseket és trükköket, amelyeket ha elvégzel, makulátlan, sima és bronzos bőröd lesz.

Így használd helyesen az önbarnítót.

Forrás: Shutterstock

Hogyan működik az önbarnító? Nézd meg, milyen lépések elengedhetetlenek az önbarnítózási rutinod során.

Legyen sima, barna bőröd télen is, csupán pár perc alatt.

Havonta egy önbarnítózás tartós, szép és szexi megjelenést ad.

Télen a legtöbben az önbarnító varázserejéhez fordulunk a sápadtság elfedése érdekében. Azonban a krémek és habok nem megfelelő használata kínos eredményekhez vezethet. Az önbarnítózás egyik legszembetűnőbb lebuktatója a kezek és a lábfej. Az ujjak közötti fehér foltok, és a narancssárga tenyerek magukért beszélnek. Ha te is elkerülnéd ezeket a kellemetlenségeket, kövesd a következő lépéseket.

0. Bőrradír

Az előkészület az egyik legfontosabb. Ezért mindig bőrradírozz, hámlassz az önbarnító előtt. Jobb, ha borotválkozol is, hogy semmi se kerüljön a krém felvitelének útjába. Ugyanakkor ajánlott ilyenkor egy meleg vizes zuhany is, hogy jobban kinyíljanak a bőr pórusai.

1. Előhidratálás

Mindig használj önbarnító kesztyűt! A kézfejen és a lábfejen lévő bőr gyakran szárazabb és igénybe vettebb, mint a többi testrészünk. A száraz bőrre kent barnító foltos, és sötétebb színt eredményezhet, amely el fog ütni a tested többi részétől. Ezért ezeket a területeket, (beleértve a könyököt és a térdet is) jobb, ha előtte egy testápolóval vagy testolajjal hidratálod.

2. A kevesebb néha több

A legtöbben ezt a hibát követik el. A kéz és a láb bőre nagyon jól felszívja az önbarnítót, ezért csak a legkisebb mennyiségre van szükség ezeken a területeken. Bőven elég ha testre használd barnító kesztyűt csak átsimítod ezeken a területeken. Nem feltétlenül kell külön adag.

3. Felejtsd el a körkörös mozdulatokat

Használj simító, nem körkörös mozdulatokat. Az, ahogyan felkened a krémet vagy habot nagyon is befolyásolja, milyen lesz a végeredmény. Amikor önbarnítót használsz, képzeld el, hogy egy kasmír pulcsit kefélsz, vagy festéket kensz a vászonra. A finom egyirányú, simító mozdulatok a legideálisabbak. A körkörös mozdulatokkal nem egyenlő mennyiséget masszírozol a testrészeidbe, így foltos és egyenletlen lesz a barnaság.