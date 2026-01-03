Eddig rosszul használtad az önbarnítót: mutatjuk, hogyan kerüld el a kínos foltokat

Télre a legtöbbünk nyári barnasága lekopik, ilyenkor lesznek kifejezetten népszerűek az önbarnító habok és krémek. Mielőtt te is nekiesnél a testednek és tigriscsíkossá válnál, nézd meg, hogyan kell helyesen használni a kencéket. Összegyűjtöttük azokat a szépségápolási lépéseket és trükköket, amelyeket ha elvégzel, makulátlan, sima és bronzos bőröd lesz.
Hogyan működik az önbarnító?
- Nézd meg, milyen lépések elengedhetetlenek az önbarnítózási rutinod során.
- Legyen sima, barna bőröd télen is, csupán pár perc alatt.
- Havonta egy önbarnítózás tartós, szép és szexi megjelenést ad.
Télen a legtöbben az önbarnító varázserejéhez fordulunk a sápadtság elfedése érdekében. Azonban a krémek és habok nem megfelelő használata kínos eredményekhez vezethet. Az önbarnítózás egyik legszembetűnőbb lebuktatója a kezek és a lábfej. Az ujjak közötti fehér foltok, és a narancssárga tenyerek magukért beszélnek. Ha te is elkerülnéd ezeket a kellemetlenségeket, kövesd a következő lépéseket.
0. Bőrradír
Az előkészület az egyik legfontosabb. Ezért mindig bőrradírozz, hámlassz az önbarnító előtt. Jobb, ha borotválkozol is, hogy semmi se kerüljön a krém felvitelének útjába. Ugyanakkor ajánlott ilyenkor egy meleg vizes zuhany is, hogy jobban kinyíljanak a bőr pórusai.
1. Előhidratálás
Mindig használj önbarnító kesztyűt! A kézfejen és a lábfejen lévő bőr gyakran szárazabb és igénybe vettebb, mint a többi testrészünk. A száraz bőrre kent barnító foltos, és sötétebb színt eredményezhet, amely el fog ütni a tested többi részétől. Ezért ezeket a területeket, (beleértve a könyököt és a térdet is) jobb, ha előtte egy testápolóval vagy testolajjal hidratálod.
2. A kevesebb néha több
A legtöbben ezt a hibát követik el. A kéz és a láb bőre nagyon jól felszívja az önbarnítót, ezért csak a legkisebb mennyiségre van szükség ezeken a területeken. Bőven elég ha testre használd barnító kesztyűt csak átsimítod ezeken a területeken. Nem feltétlenül kell külön adag.
3. Felejtsd el a körkörös mozdulatokat
Használj simító, nem körkörös mozdulatokat. Az, ahogyan felkened a krémet vagy habot nagyon is befolyásolja, milyen lesz a végeredmény. Amikor önbarnítót használsz, képzeld el, hogy egy kasmír pulcsit kefélsz, vagy festéket kensz a vászonra. A finom egyirányú, simító mozdulatok a legideálisabbak. A körkörös mozdulatokkal nem egyenlő mennyiséget masszírozol a testrészeidbe, így foltos és egyenletlen lesz a barnaság.
4. Töröld át a körmeidet
Nedves törlőkendő vagy sminklemosó kendő segítségével tisztítsd meg egyenként a körmeidet és az ujjhegyeidet, hogy eltávolítsd a felesleges színt. Ez azért nagyon fontos, mert a kutikulán és a körmön felhalmozódhat az önbarnító, ami sárgás, barnás körmöket eredményez. Ugyanakkor a nedves törlőkendőt tedd a két tenyered közé is, és finoman dörzsöld össze őket. Fontos, hogy a tenyeredről mindig szedd le a barnítókrémet. Ha úgy érzed, az ujjaid között is van a krémből, ott is töröld át a kendővel.
5. Azonnal használj hidratáló krémet utána
A önbarnító felvitele után, még mielőtt hatni kezdene, hidratáld újra a bőrödet ezeket a területeken. Ehhez használhatsz kézkrémet vagy testápolót is. Ez kiegyenlíti a felületet, és egyenletesebbé teszi a barnítást, mivel felhígítja a kézen és a lábon lévő önbarnító mennyiségét.
