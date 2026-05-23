„A sarokban ül pár gyönyörű nővel” − Leonardo DiCaprio nem a cannes-i vörös szőnyegen pózol

Hajdu Viktória
2026.05.23.
Míg a sztárok a vörös szőnyegen pózolnak, Leo inkább egy sarokban ülve koktélt kortyolgat. Leonardo DiCaprio így tölti az idejét Cannes-ban.

Miközben fél Hollywood a vörös szőnyegen villant és pózol Cannes-ban, addig Leonardo DiCaprio inkább elvonultan pihenget. A színész idén olyan szinten tűnt el a cannes-i filmfesztiválról, hogy lassan külön nyomozócsoportot lehetne ráállítani.

Leonardo DiCaprio idén inkább vakációzik Cannes helyett.
Az Oscar-díjas sztár ugyan rendszeres vendége a francia eseménynek, de idén alig látta valaki, pedig ott volt, csak ezúttal mesteri szintre emelte a rejtőzködést. Míg kollégái csillognak-villognak a vörös szőnyegen, ő inkább egy koktéllal a kezében húzta meg magát a legendás cannes-i Hotel Martinez bárjában. Egy bennfentes elmondása szerint pedig DiCaprio néhány nappal ezelőtt egy félreeső sarokban üldögélt, mély beszélgetésekbe merülve. Nem egyedül, természetesen.

Általában a sarokban ül pár gyönyörű nővel és láthatóan jól érzi magát.


A bár dolgozója szerint Leo „nagyon laza”, de azért nem egy csendes saroklakó: állítólag jókedvű, sokat viccelődik, és szemmel láthatóan remekül érzi magát. Mondjuk valljuk be, könnyű úgy lazítani, hogy szupermodellek és színősznők vesznek körül.

DiCaprio évek óta mestere annak, hogyan kerülje el a paparazzikat: baseballsapka, hoodie, napszemüveg – a klasszikus „kérlek, ne ismerj fel” szett. Úgy tűnik, idén ez túl jól sikerült. És míg Cannes csillog, Leo inkább nyaralgat csak extratitkos üzemmódban.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
