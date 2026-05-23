Olasz rendőrök vetettek véget Mick Jagger bulijának: megbírságolták, majd magánhelikopterrel távozott a rocksztár

Rideg Léna
2026.05.23.
Komoly botrányt kavart a The Rolling Stones frontemberének olaszországi látogatása. A 82 éves Mick Jagger buliját a rendőrök szakították félbe egy helyi zenei tilalom miatt, majd több mint ezer eurós bírságot is kiszabtak rá.

Mick Jagger bulijának az olasz rendőrök vetettek véget a vulkanikus Stromboli szigetén, miután a társaság megsértette a helyi szabályozást, amely szerdánként megtiltja a zenelejátszást. Úgy tűnik, a hatóságokat az sem hatotta meg, hogy a The Rolling Stones legendás frontembere szeretett volna egy kicsit ünnepelni a forgatás után.

Mick Jagger bulija miatt robbant ki vita az olasz szigeten
Túl hangosnak találták Mick Jagger buliját: súlyos árat kell fizetnie

A 82 éves rocksztár az olasz rendező, Alice Rohrwacher új filmjének forgatása miatt tartózkodott a szicíliai Lipari-szigetcsoporthoz tartozó Strombolin. A Three Incestuous Sisters című produkcióban Jagger is szerepet kapott: egy világítótorony őrét alakítja.

A forgatás befejezését ünnepelték szerda este egy helyi vendéglátóhelyen, amikor a rendőrök megjelentek és felszólították a társaságot a buli befejezésére. Az olasz sajtó beszámolói szerint a zenét mindössze egy kisebb hangszóróból játszották, ráadásul nem túl hangosan, ám a szerdai zenei tilalom így is életbe lépett. A partin több ismert színész is jelen volt, köztük Josh O’Connor, Jessie Buckley, Saoirse Ronan, Dakota Johnson és Isabella Rossellini is. A helyiek beszámolói szerint az intézkedés némi értetlenséget és nevetést váltott ki, de a társaság végül – bár vonakodva – elfogadta a döntést.

A helyi sajtó szerint Stromboli polgármestere több mint ezer eurós, vagyis közel 360 ezer forintos bírságot szabott ki a zenészre túlzott zajkeltés miatt, ami tovább fokozta a felháborodást a szigeten.

A történtek komoly vitát generáltak a helyiek körében

A történet ráadásul nem ért véget a rendőri intézkedéssel: a Strombolit is magába foglaló dél-olaszországi szigetek turisztikai vállalkozói később nyilvánosan is bocsánatot kértek Mick Jaggertől az incidens miatt.  Az olasz La Repubblica értesülése szerint egy helyi könyvesbolt tulajdonosa számolt be a történtekről a közösségi médiában. A rendőrök állítólag nem sokkal éjfél előtt érkeztek ki, miután több stromboli lakos is panaszt tett a zenére.

A stáb és a színészek csütörtökön hagyták el a szigetet: Mick Jagger és Josh O’Connor édesapja magánhelikopterrel távozott.

A Strombolit és további öt Lipari-szigetet igazgató Riccardo Gullo egyelőre nem reagált az ügyre. A történtek azonban komoly vitát váltottak ki a helyiek körében. Pro Loco Amo Stromboli elnöke, Rosa Oliva szerint a történtek ismét jól mutatják, hogy a szigetet ahelyett, hogy támogatnák és kihasználnák a nemzetközi figyelmet, inkább korlátozásokkal sújtják – különösen egy olyan nehéz időszak után, amelyet hiányok és elhanyagoltság jellemzett a téli hónapokban.

Az olasz sajtónak adott nyilatkozatában úgy fogalmazott: egy nemzetközi jelentőségű sziget ennél méltóbb hozzáállást érdemelne a helyi vezetéstől. Szerinte a polgármester részéről inkább köszönetnyilvánításra vagy legalább egy üdvözlésre számítottak volna, hiszen az ilyen produkciók jelentős turisztikai és gazdasági figyelmet hoznak a térségnek. 

A több mint száz helyi vállalkozást tömörítő, mintegy 1300 embernek munkát biztosító szervezet közleményében úgy fogalmazott: szeretnék, ha Mick Jagger visszatérne a szigetre, ahol ezúttal vendégül látnák a világsztárt.

