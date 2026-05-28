2026. máj. 28., csütörtök

Csökkentik az izzadást, védenek a kellemetlen szagoktól: isteni illatú, frissítő nyári dezodorok árakkal

Jónás Ágnes
2026.05.28.
Ne hidd, hogy elég az első szembejövő flakont lekapnod a drogéria polcáról ahhoz, hogy a legnagyobb hőségben is magabiztosnak érezd magad. Az igazán megbízható nyári dezodorok ugyanis kellemes illatuk mellett frissítenek, valamint blokkolják a kellemetlen szagokért felelős baktériumok szaporodását. Megtaláltuk számodra a legistenibb 5 nyári terméket, hogy időt spórolhass!

Az izzadás természetes folyamat, habár rém kellemetlen tud lenni, amikor már pár órával tusolás után úgy érzed, elveszett a frissességérzeted, illetve látod, hogy izzadságfoltok éktelenkednek a ruhádon. De vajon milyen szempontokat érdemes figyelembe venni az  igazán jó dezodorok kiválasztásánál? Eláruljuk, tarts velünk! Sőt, mutatjuk is a nyár legjobb illatú termékeit is!

Mi a megbízható és hatékony dezodorok titka?
  • Egy megbízható nyári dezodor remekül bírja a strapát: antibakteriális összetevőkkel segít megakadályozni a kellemetlen szagok kialakulását.
  • Könnyed, friss illatával hosszan tartó tisztaságérzetet biztosít és nem tartalmaz a szervezetre nézve káros anyagokat.
  • Mutatjuk a top5 legjobban frissítő nyári dezodort árakkal.

Mi a különbség a dezodorok és az izzadásgátlók között? 

Egyáltalán nem mindegy, melyiket és mikor veted be a kánikulában. Ha a teljesen természetes, alumíniummentes megoldásokat keresed, akkor a dezodorok között érdemes válogatnod, ha viszont a foltmentes szárazság a célod, akkor az izzadásgátlók lesznek a legjobb barátaid. Előbbi a szagok ellen véd, utóbbi az izzadás ellen is, pontosabban annak mértékét csökkenti. 

Ma már nemcsak stift vagy aeroszol formában találod meg őket, hanem krém változatban is. Ezek azért szuperek, mert nem gátolják a verejtékmirigyek természetes működését, inkább hatékonyan semlegesítik a kellemetlen szagokat, és ápolják a bőrt. Általában sheavajat vagy kókuszolajat tartalmaznak, krémes vagy pasztás állagúak, amelyeket az ujjaddal vagy applikátorral kell felvinni, és finoman bemasszírozni a bőrbe. A nyár legújabb slágerei pedig nemcsak hónalj területének izzadása ellen nyújtanak megoldást: a szezon kedvencei ugyanis a teljes test dezodorok, amik többek közt a combon, a mellkason, a háton vagy akár a lábfejen is alkalmazhatóak, és mindenhol megelőzik a kellemetlen szagok kialakulását.

Top 5 isteni, frissítő nyári dezodor

Az alábbi termékekre a legnagyobb hőségben is számíthatsz, hiszen nem csupán elnyomják a testszagot, hanem ténylegesen blokkolják a kellemetlen szagokért felelős baktériumok elszaporodását. Egy igazán jó nyári dezodor friss, citrusos, gyümölcsös jegyekkel kényeztet, amelyek órák múltán is tiszta, zuhanyzás utáni érzetet nyújtanak. Az alábbiakra a legnagyobb hőségben is számíthatsz. 

 

1. Lush Daisy Daikon dezodor 3490 Ft, 2. The Ritual of Ayurveda Natural Deodorant 4000 Ft, 3. Rexona Whole Body Fresh Citrus dezodor aeroszol 150ml 2199 Ft, 4. Nivea Solar Sparks Deo Spray 1035 Ft, 5. Dove Advanced Care Sakura Summer izzadásgátló aeroszol 2059 Ft
Forrás: lush.com, rituals.com, dm.hu, notino.hu, shop.rossmann.hu

Bár a nyári kánikulát nem tudod elkerülni, a kellemetlen izzadtságszagot igen. Ha megtalálod a bőrödnek és az életmódodnak leginkább megfelelő dezodort vagy izzadásgátlót, meglátod, sokkal komfortosabban vészelheted át a legforróbb napokat is.

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

