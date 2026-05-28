Közel 300 milliót költött plasztikára, ma alig lehet ráismerni a Tini mamik sztárjára

A középiskolás lány nagyon fiatalon esett teherbe, ennek köszönhetően került be 2009-ben a köztudatba. Farrah Abraham volt a Tini mamik reality egyik legnagyobb sztárja, és már akkor is rengeteget foglalkozott a külsejével. Ez pedig az elmúlt években csak egyre nagyobb hangsúlyt kapott az életében.

Farrah Abraham mellműtéttel kezdte a plasztikai pályafutását.

Farrah Abraham elképesztő átalakulása Az MTV-nek köszönhetően, 2009-ben vált celebbé, mint tini anyuka.

Már a műsor során egyértelművé vált, hogy kinézete még anyai ösztöneit is felülírja.

Jelenleg felnőtt tartalomkészítőként dolgozik, ehhez mérten alakíttatta át külsejét.

A Tini mamik sztárja szír, dán és olasz felmenőitől elképesztő géneket örökölt. A 34 éves Farrah Abraham, akit sokan csak úgy definiálnak, mint a celeb, aki semmit sem csinál, már az MTV-n nagy sikerrel futó reality közben is rendkívül élvezte a rá irányuló rivaldafényt, ez pedig az azóta eltelt 17 évben sem változott. Bár tinédzser anyukaként került a figyelem központjába, kislánya, Sophia nevelése mellett kipróbálta magát sztriptíztáncosnőként, felnőtt filmesként, jelenleg pedig OnlyFans modellként dolgozik. Többek között sokan emiatt tartják igen rossz celebanyának.

Ennyit változott Farrah Abraham a plasztikai beavatkozásoknak hála

A szépség hajszolása már elég korán a plasztikai műtétek felé sodorta, elsőként a mellét csináltatta meg, de Farrah Abraham egy hüvelyszűkítő műtéten is átesett. Persze ezeken túl számos plasztikai beavatkozást végeztetett már el magán, ezeknek köszönhetően pedig mára teljesen megváltozott. Eltűnt az a csinos bájosság, helyette pedig kaptunk egy plasztik-nőt. Saját bevallása szerint közel 1 millió dollárt, átszámítva több mint 300 millió forintot költött már plasztikai műtétekre.

Farrah Abraham feneke se maradt plasztikai műtét nélkül.

Természetesen az a legfontosabb, hogy mindenki olyan testben élhessen, amelyben szeretne, de Farrah Abraham szépség iránti megszállottsága talán már túlmutat ezen.

