Ez lett a világ első füstmentes országa, de van egy nagy csavar a történetben

Egy ország akkor számít hivatalosan füstmentes országnak, ha a dohányzók aránya 5 százalék alá csökken. Svédország most elsőként érte el ezt a mérföldkövet: míg 2003-ban még a lakosság 16 százaléka dohányzott, addig 2025-re ez az arány 4,8 százalékra esett vissza.

Svédország a világ első füstmentes országa

A számok különösen látványosak nemzetközi összehasonlításban. Az Egyesült Államokban és Japánban még mindig a lakosság 12-13 százaléka dohányzik, Franciaországban körülbelül 25 százalék ez az arány, Spanyolországban 20, Dániában 17, míg az Egyesült Királyságban 11 százalék. A történetnek azonban van egy fontos árnyoldala is.

Bár a hagyományos cigarettázás drasztikusan visszaszorult Svédországban, közben robbanásszerűen nőtt a snus nevű dohánytermék népszerűsége.

A snüssz egy füstmentes dohánytermék, amelyet a felső ajak alá helyeznek, így a nikotin az ínyen keresztül szívódik fel. Nem kell meggyújtani vagy elrágni, általában kis tasakokban árulják. Sokan úgy vélik, a svédek valójában nem a nikotinról mondtak le, csak lecserélték a cigarettát egy másik formára.

A szakértők szerint a füstmentes alternatíva sem veszélytelen

A szakértők szerint a snus jóval kevesebb egészségügyi problémát okoz, mint a hagyományos dohányzás, de korántsem veszélytelen. A Cleveland Clinic szerint növelheti bizonyos daganatos betegségek – például a szájüregi, torok- vagy hasnyálmirigyrák – kialakulásának kockázatát, emellett fogászati problémákat és ínybetegségeket is okozhat.

A svédeknél rendkívül népszerű snüsszt a felső ajak alá helyezik, a nikotin így az ínyen keresztül szívódik fel

Humberto Choi tüdőgyógyász szerint a nikotinos tasakok kezdeti mellékhatásai sokszor ártalmatlannak tűnnek, a problémák azonban idővel súlyosbodhatnak. „Elsőre apróságnak tűnhetnek a tünetek, de ha valaki figyelmen kívül hagyja őket és tovább használja ezeket a termékeket, a károsodás idővel komoly egészségügyi problémákhoz vezethet” – fogalmazott a szakértő.

