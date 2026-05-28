Anya és lánya egyszerre terhes – ez akár egy rossz amerikai romkom cselekménye is lehetne. Ám ez a valóságban is megtörtént Meire és Jodie Higginsszel.

Két furcsa terhesség története

Meire Higgins 2023 májusában jött rá arra, hogy várandós. Az akkor még 18 éves kismama viszont pár héttel később meglepő híreket kapott. Kiderült, hogy az édesanyja, Jodie Higgins (aki akkor 36 éves volt) is gyermeket vár. A két kicsi között pedig csupán 8 hét a korkülönbség.

Ez a szokatlan helyzet teljesen elmosta a gyermek-testvér-unoka határokat, de Meire azt állítja, ő nem bánja. „Az elején természetesen nagyon meglepődtem. Nem találtam szavakat: kiderült, hogy egyszerre vagyunk terhesek anyámmal! De rövidesen rájöttem, hogy ennél jobban nem is sülhetett volna el a dolog.”

Meire és Jodie Higgins kapcsolata

A fiatal nagymama mindössze 17 éves volt, amikor megszülte első gyermekét, Meire-t. A tinédzser terhesség okozta kevés korkülönbség miatt mindig is nagyon szoros volt a kapcsolatuk. Jodie-nak a lányán kívül van egy 13, egy 10 és egy 3 éves gyermeke is, és számára is egy nem tervezett terhesség eredménye lett az unokájánál 8 héttel fiatalabb gyermek.

Anya nagyon izgatott volt attól, hogy teherbe estem, alig várta, hogy nagymama legyen. Amikor kiderült, hogy ő is várandós, nagyon megijedt. Nem akarta elvenni tőlem a figyelmet.

Meire viszont úgy gondolja, nem is lett volna más, akivel szívesebben osztotta volna meg a várandósság nehézségeit és örömeit. Anyjára a legjobb barátnőjeként hivatkozik, a kapcsolatuk pedig csak erősödött ettől az élménytől.

A gyerekek, akik már szinte testvérek

A gyerekek ugyanabba az oviba járnak, rengeteg időt töltenek együtt, és nagyon szoros a kapcsolatuk. Mivel nagyon kevés a korkülönbség közöttük, ezért olyan, mintha ikertestvérek lennének. „A fiúk szinte elválaszthatatlanok, egész nap együtt rohangálnak és játszanak. Csodálatos a köztük lévő kötelék” – nyilatkozta Meire.