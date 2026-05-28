Bajnokok Ligája döntő sztori szurkolók foci drukker
Van, aki stadionba szökött, más egy vagyont költött egy jegyre. A BL-döntők legvadabb sztorijai egészen abszurdak.

A Bajnokok Ligája-döntő már önmagában is egy érzelmi hullámvasút: könnyek, üvöltések, heroikus gólok és olyan dráma, amitől még az is focirajongónak érzi magát öt percre, aki amúgy csak a félidei nasikért ül le a tévé elé. De van valami, ami néha még a BL-döntő meccseinél is kaotikusabb: maguk a szurkolók.

Őrült fociszurkolók a BL-döntőn.
Hihetetlen, mire képesek a BL-döntő szurkolói: ezek a sztorik tényleg megtörténtek

  • A BL-döntő nemcsak a fociról, hanem extrém szurkolói történetekről is szól.
  • Akadt, aki több ezer kilométert tett meg jegy nélkül a fináléért.
  • Volt, hogy szurkolók álruhában vagy egészen bizarr módon próbáltak bejutni.

Mert egy BL-döntőért sokan tényleg bármit megtennének. És itt most nem arról beszélünk, hogy valaki hajnalig fennmarad, vagy vesz egy drága hotdogot. Hanem arról a szintről, amikor emberek fél Európát utazzák át szinte pénz nélkül, csak hogy a stadion közelébe kerüljenek.

Íme a legőrültebb sztorik

Az egyik legismertebb őrület a 2019-es madridi döntőhöz kötődik, amikor a Liverpool és a Tottenham drukkerei közül rengetegen úgy vágtak neki az útnak, hogy még jegyük sem volt - írja a BBC. A repülőjegyárak annyira elszálltak, hogy sokan autóval, komppal vagy több átszállással jutottak el Madridba. Kizárólag azért, hogy a város hangulatát átéljék. Egyes szurkolók még stadion körüli kivetítőkre sem jutottak be, de szerintük „megérte a vibe”. Igen, a futball néha ilyen irracionális szerelem.  

Aztán ott vannak azok, akik kreatívabb módszerekkel próbáltak közelebb kerülni az eseményhez. Korábbi döntők során többször előfordult, hogy drukkerek álruhában, VIP-karszalagot hamisítva vagy egyszerűen a tömeggel sodródva próbáltak bejutni a stadionokba. Nem valami nagy sikerrel... de az biztos, hogy a kreativitás néha Oscar-díjas szintet ütött.  

És persze ne felejtsük el az ünneplés utáni káoszt sem

Amikor a Bayern München 2013-ban megnyerte a BL-t, Münchenben szó szerint elszabadult az öröm. Több tízezren ünnepeltek hajnalig, egyes helyeken petárdák robbantak, szurkolók özönlöttek a pályára, a szervezők pedig valószínűleg egyszerre őszültek vagy tíz évet.  

A BL-döntő tehát nem csupán kilencven perc futball. Sokaknak ez életük bakancslistás pillanata, amiért képesek őrült döntéseket hozni, néha szó szerint. És bár kívülről nézve ez néha teljesen abszurdnak tűnhet, a futballszurkolók erre csak annyit mondanának: „ezt nem lehet elmagyarázni, ezt érezni kell.”

