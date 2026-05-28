Nevet változtatott Horváth Csenge: így hívják most a gyönyörű édesanyát

Néhány nappal ezelőtt született meg Horváth Csenge és Barabás Ottó kislánya, Jana. A fiatal pár boldogabb már nem is lehetne, most pedig az is kiderült, hogy a gyönyörű modell nevet változtatott.

Horváth Csenge felvette a férje nevét

Az egyik legismertebb magyar modell még tavasszal jelentette be a hírt, hogy összeházasodott a szerelmével, Barabás Ottóval. Akkor már azt is lehetett tudni, hogy Horváth Csenge gyereket vár. A pár csak akkor nyugodott meg teljesen, amikor a vizsgálatok kimutatták, minden rendben van a babával. Csenge akkor azt is elmesélte, hogy a genetikai vizsgálat eredményéig sokat aggódott. „Minden egyes nap remegő gyomorral feküdtem, és ezért nagyon izgultam, hogy minden legyen a lehető legnagyobb rendben. Reggel csörgött a telefon, hogy minden a legnagyobb rendben, és akkor ott a nemét is megtudtuk a kisbabánknak. Az különösen szép pillanat volt” − nyilatkozta.

Időközben kiderült, a modell felvette férje nevét, magánklinikán az orvosnak a modell már Barabás Csengeként mutatkozott be

− szúrta ki a Blikk.

