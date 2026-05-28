Kóbor János lánya, Léna megmutatta kedvesét: így talált rá a szerelem – Fotó

Rideg Léna
2026.05.28.
Kóbor János lánya már fél éve boldog párkapcsolatban él, pedig az első találkozójuk előtt még komolyan gondolkodott azon, hogy visszamondja a randit. Kóbor Léna most őszintén mesélt arról, hogyan talált rá a szerelem.

Modern szerelmi történetként is lehetne emlegetni Kóbor Léna és párja kapcsolatát. Az Omega legendás frontemberének lánya a közösségi médián keresztül ismerte meg kedvesét, Balogh Krisztiánt, bár eleinte egyikük sem gondolta, hogy ebből komoly kapcsolat lehet.

Kóbor János lánya, Kóbor Léna boldog párkapcsolatban él.
Rátalt a szerelem: ő Kóbor Léna kedvese, Krisztián

Léna elárulta, először még körülbelül egy évvel ezelőtt követték be egymást egy közösségi oldalon, de akkor nem alakult ki köztük szorosabb kapcsolat. Néhány hónappal később azonban egy másik platformon újra egymásra találtak, és ekkor már hosszú beszélgetések kezdődtek közöttük.

Az első telefonhívásuk órákon át tartott, nem sokkal később pedig személyesen is találkoztak. Léna bevallotta, ahogy közeledett a randi időpontja, egyre inkább azon gondolkodott, hogy lemondja az egészet, mert nem vágyott párkapcsolatra. Végül mégis elment a találkozóra, és már az első pillanatban érezte, hogy különleges kapcsolat alakulhat ki közöttük.

Az első randi után gyorsan komolyra fordult a kapcsolatuk

Kóbor Léna párja, Krisztián igyekezett emlékezetessé tenni az első randit: egy nagy csokor virággal várta Lénát, majd Tatára vitte, ahol megmutatta neki a várost és vacsorázni is elvitte. A fiatal vállalkozó szerint gyorsan kiderült számára, hogy Léna nemcsak gyönyörű, hanem céltudatos és rendkívül szorgalmas is. 

Azt is elárulta, hogy korábban sok olyan nővel ismerkedett, akik számára inkább a külsőségek voltak fontosak, Léna azonban teljesen más benyomást tett rá. Kóbor János lánya közben arról beszélt, hogy leginkább Krisztián magabiztossága és határozottsága fogta meg. Úgy érzi, párjára minden helyzetben számíthat, és nagyon jól kiegészítik egymást. A kapcsolatuk azóta is harmonikus: Léna szerint az első randevú óta szinte egyetlen napot sem töltöttek külön egymástól – írja a Story magazin.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
