Veszélyes peptidinjekciós fitnesztrend terjed a TikTokon: tények és tévhitek a használatukkal kapcsolatban

A TikTokon most minden beauty- és fitneszinfluenszer a peptidinjekciókra esküszik. Bár eddig is tudtunk a létezésükről, most valamiért nagyon felkapottak lettek. A trend azért ijesztő, mert a legtöbben szakvélemény nélkül, otthon, saját magunknak szúrják be az injekciót. Hogy miért? A TikTok trendteremtői arra esküsznek, hogy barnább, fittebb, vékonyabb leszel tőle és még a bőröd is ragyogni fog. Na, de milyen áron? Mutatjuk mit kell tudnod a veszélyes trendről!

A peptidinjekció veszélyes lehet, fejfájást és szédülést is okozhat.

Mik azok a peptidek?

A peptidek rövid aminosavláncok, amelyek a fehérjék alapvető építőelemei. Úgy működnek, hogy a sejtek felszínén található receptorokhoz kötődve különféle biológiai folyamatokat indítanak el a szervezetben. Ha a megfelelő peptidet alkalmazzuk, az célzott módon képes „utasítani” a testet bizonyos működések fokozására vagy beindítására.

A fitnesz és biohacking világában gyakran találkozhatunk a „stacking” (vagyis kombinálás) fogalmával, amely arra épül, hogy különböző vegyületeket együtt alkalmazva erősebb, összetettebb hatást érjenek el. A peptidek sok esetben szintetikus úton előállított aminosavláncok, amelyek a szervezet természetes jelzéseit utánozva segíthetik például a regenerációt, az izomnövekedést és az általános közérzet javítását.

Honnan ered ez a trend? „Az alapötlet az, hogy több peptidkiegészítőt vagy -injekciót kombináljunk, hogy egyszerre több fizikai célt is elérjünk” – magyarázza Karishma Shah, integratív táplálkozási szakértő és egészségpszichológus. „Néhányan egy peptidet használnak a zsírégetésre, egy másikat az izomépítésre, egy harmadikat pedig a gyorsabb regenerálódásra” – tette hozzá. A szakértő szerint a TikTok-trendet a gyors, látványos változást ígérő hatás tette ennyire népszerűvé. Aggasztó azonban, hogy nem hangsúlyozzák a mellékhatásokat és veszélyeket.