„Abban a pillanatban összeszorult a szívem” – Rákkal küzd az influenszer 2 éves kislánya

Az influenszerként és modellként ismert Nara Smith őszinte videóban beszélt arról a megpróbáltatásról, amelyen családja az elmúlt hónapokban keresztülment. A 24 éves édesanya elmondta, hogy férjével, Lucky Blue Smith modellel először egy szokatlan tünetre figyeltek fel kislányukon, Whimsyn, ami végül súlyos diagnózishoz vezetett.

Nara Smith influenszer kislánya rákkal küzd.

Forrás: 123rf.com

Tragikus hírt közölt az influenszer: Nara Smith kislánya rákkal küzd

Nara Smith szerint a történet még tavaly kezdődött, amikor férjével valami gyanúsat vettek észre gyermekük testén. Azonnal orvosi segítséget kértek, először a sürgősségi osztályra vitték a kislányt, majd gyermekorvoshoz fordultak. A vizsgálatok során az orvos arra kérte a szülőket, hogy haladéktalanul keressenek fel egy gyermekkórházat.

Az influenszer felidézte azt a pillanatot, amikor megérezte, hogy komoly baj lehet. „Emlékszem, hogy hirtelen nagyon csendes és nyugodt lett, és abban a pillanatban összeszorult a szívem” – mondta a gyermekorvossal folytatott találkozásról.

A következő hetekben Whimsy számos vizsgálaton esett át, köztük röntgenen, ultrahangon és biopszián is. Az eredmények végül igazolták a daganatos megbetegedést. Bár a család nem árulta el a rák pontos típusát, Nara elmondta, hogy a betegség már továbbterjedt, ezért a kislánynak meg kellett kezdenie a kemoterápiás kezelést.

„Ennek feldolgozása és az, hogy családként megtanuljunk együtt élni ezzel a helyzettel, rendkívül nehéz volt” – fogalmazott. Hozzátette, hogy a daganatos betegség mellett három másik gyermekéről is gondoskodnia kell, ezért tűnt el egy időre a közösségi médiából. Az édesanya szerint a mindennapok érzelmileg nagyon hullámzóak. „Vannak napok, amelyek egy kicsit könnyebbek. És vannak napok, amelyek nagyon nehezek” – vallotta be őszintén.

Videója végén külön köszönetet mondott azoknak az egészségügyi dolgozóknak, akik végig támogatták a családot. „Hálásak vagyunk minden egyes nővérnek és orvosnak, akik végigkísértek bennünket ezen az úton, és segítettek átjutni a legnehezebb időszakon” – tette hozzá.

Mit kell tudni Nara Smith-ről? Teljes neve: Nara Aziza Pellman Smith

Nara Aziza Pellman Smith Született: 2001. szeptember 27-én, Dél-Afrikában

2001. szeptember 27-én, Dél-Afrikában Életkor: 24 éves

24 éves Származás: Dél-Afrikában született, három hónapos korában Németországba költözött, 18 évesen pedig az Egyesült Államokba ment

Dél-Afrikában született, három hónapos korában Németországba költözött, 18 évesen pedig az Egyesült Államokba ment Nyelvek: angolul és németül is beszél

angolul és németül is beszél Foglalkozása: modell, influenszer és tartalomgyártó

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