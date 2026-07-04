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„Abban a pillanatban összeszorult a szívem” – Rákkal küzd az influenszer 2 éves kislánya

betegség kislány influenszer rák
Nagy Anna
2026.07.04.
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A népszerű modell és tartalomgyártó hosszú hónapok hallgatása után osztotta meg, milyen nehéz időszakot élnek családjukkal. Az influenszer elárulta, hogy kétéves lánya daganatos megbetegedéssel küzd.

Az influenszerként és modellként ismert Nara Smith őszinte videóban beszélt arról a megpróbáltatásról, amelyen családja az elmúlt hónapokban keresztülment. A 24 éves édesanya elmondta, hogy férjével, Lucky Blue Smith modellel először egy szokatlan tünetre figyeltek fel kislányukon, Whimsyn, ami végül súlyos diagnózishoz vezetett.

Nara Smith influenszer kislánya rákkal küzd.
Nara Smith influenszer kislánya rákkal küzd.
Forrás: 123rf.com

Tragikus hírt közölt az influenszer: Nara Smith kislánya rákkal küzd

Nara Smith szerint a történet még tavaly kezdődött, amikor férjével valami gyanúsat vettek észre gyermekük testén. Azonnal orvosi segítséget kértek, először a sürgősségi osztályra vitték a kislányt, majd gyermekorvoshoz fordultak. A vizsgálatok során az orvos arra kérte a szülőket, hogy haladéktalanul keressenek fel egy gyermekkórházat.

Az influenszer felidézte azt a pillanatot, amikor megérezte, hogy komoly baj lehet. „Emlékszem, hogy hirtelen nagyon csendes és nyugodt lett, és abban a pillanatban összeszorult a szívem” – mondta a gyermekorvossal folytatott találkozásról.

A következő hetekben Whimsy számos vizsgálaton esett át, köztük röntgenen, ultrahangon és biopszián is. Az eredmények végül igazolták a daganatos megbetegedést. Bár a család nem árulta el a rák pontos típusát, Nara elmondta, hogy a betegség már továbbterjedt, ezért a kislánynak meg kellett kezdenie a kemoterápiás kezelést.

„Ennek feldolgozása és az, hogy családként megtanuljunk együtt élni ezzel a helyzettel, rendkívül nehéz volt”fogalmazott. Hozzátette, hogy a daganatos betegség mellett három másik gyermekéről is gondoskodnia kell, ezért tűnt el egy időre a közösségi médiából. Az édesanya szerint a mindennapok érzelmileg nagyon hullámzóak. „Vannak napok, amelyek egy kicsit könnyebbek. És vannak napok, amelyek nagyon nehezek” – vallotta be őszintén.

Videója végén külön köszönetet mondott azoknak az egészségügyi dolgozóknak, akik végig támogatták a családot. „Hálásak vagyunk minden egyes nővérnek és orvosnak, akik végigkísértek bennünket ezen az úton, és segítettek átjutni a legnehezebb időszakon” – tette hozzá.

Mit kell tudni Nara Smith-ről?

  • Teljes neve: Nara Aziza Pellman Smith
  • Született: 2001. szeptember 27-én, Dél-Afrikában
  • Életkor: 24 éves
  • Származás: Dél-Afrikában született, három hónapos korában Németországba költözött, 18 évesen pedig az Egyesült Államokba ment
  • Nyelvek: angolul és németül is beszél
  • Foglalkozása: modell, influenszer és tartalomgyártó
  • Modellkarrier: 14 évesen kezdett modellkedni, jelenleg az IMG Models képviseli
  • Közösségi média: a TikTokon vált világhírűvé látványos főzős videóival
  • Férje: Lucky Blue Smith topmodell, akivel 2019-ben kezdtek randizni, majd 2020-ban összeházasodtak
  • Gyermekei: Rumble Honey, Slim Easy, Whimsy Lou és Fawnie Golden
  • Miért lett ismert? Elegáns öltözékben forgatott, ASMR-hangulatú főzős videói milliós nézettséget érnek el a közösségi médiában

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