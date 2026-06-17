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4 frizura, amit a magas IQ-jú nők sosem választanak – Ezért kerülik őket

Shutterstock - Ihor Khomych
haj frizura iq intelligens
Váradi Melinda
2026.06.17.
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Bár az intelligenciát nem a hajunk hossza vagy formája határozza meg, a frizura is árulkodik róla. Vannak fazonok és színek, amiket a magas IQ-jú nők szinte sosem választanak.

A frizura sokkal többet árulhat el rólunk, mint elsőre gondolnánk. A pszichológia szerint a kiemelkedően intelligens emberek gyakran a praktikusságot, a hatékonyságot és az önazonosságot helyezik előtérbe a külsőségekkel szemben. A magas IQ-jú nők általában nem szeretnek órákat tölteni a tükör előtt, és nem követnek vakon minden divatőrületet. Inkább olyan megoldásokat keresnek, amelyek illeszkednek az életmódjukhoz, miközben önbizalmat is sugároznak. Éppen ezért vannak bizonyos frizurák, amelyeket ritkábban választanak.

frizura
A magas IQ-jú nők gyakran más frizurákat választanak, mint azok, akiknek alacsonyabb az intelligenciájuk.
Forrás: Shutterstock
  • Bár természetesen csak a hajról nem lehet megjósolni az intelligenciát, az általános frizuraválasztás árulkodhat az IQ-ról.
  • Van néhány fazon, amit a magas IQ-jú nők nem szoktak kedvelni.
  • Eláruljuk, melyek ezek, és azt is, hogy miért.

4 frizura, amit a magas IQ-jú nők nem viselnek

Extrém tupírozott, túllakkozott frizura

A hatalmas volumenű, erősen lakkozott hajak a '80-as évek hangulatát idézik. Bár különleges alkalmakra látványosak lehetnek, a mindennapokban sok karbantartást igényelnek, és természetellenes hatást kelthetnek. Az intelligens nők általában a letisztult, könnyed eleganciát részesítik előnyben a túlzottan mesterkélt megoldásokkal szemben. 

Extra hosszú, póthajas fazonok

A derékig vagy akár csípőig érő, vastag póthajjal feldobott külső kétségtelenül látványos, de rendkívül időigényes. A mosás, a szárítás, a formázás és az ápolás akár órákat is felemészthet hetente. A magas IQ-jú nők gyakran inkább olyan frizurát választanak, ami jól néz ki, de nem válik napi extra feladattá. Nem beszélve arról, hogy az ilyen póthajak sokszor túlzóak, és olcsó, közönséges hatást keltenek.

Tökéletesre vágott, extrém szabályos bob

Az ultrafeszes, teljesen egyenes vonalú, geometriai pontosságú bobfrizura csak akkor mutat tökéletesen, ha rendszeresen igazítják. Már néhány hét alatt elveszítheti eredeti formáját. A magas intelligenciájú nők gyakran előnyben részesítik a lazább, természetesebb fazonokat, amik akkor is jól mutatnak, amikor éppen nincs idejük fodrászhoz rohanni.

Neonszínű, extrém frizurák

A rikító rózsaszín, élénkkék vagy neonzöld haj rendkívül figyelemfelkeltő, de folyamatos utókezelést igényel. A szín gyorsan kopik, ezért rendszeres festést és speciális ápolást követel. Arról már nem is beszélve, hogy elegánsabb szettekkel és professzionális környezetben nem biztos, hogy jó benyomást keltenek. Sokan inkább olyan hajszínt választanak, amely hosszabb távon is ápolt és elegáns marad anélkül, hogy állandó törődést igényelne.

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