Az intelligenciádról árulkodik, hogy mikor fekszel le esténként

Az Add Health friss kutatása a németországi Mensán keresztül is gyűjtött adatokat, összesen 1172 felnőtt részvételével végeztek vizsgálatokat. A kutatók különböző korú, nemű és hátterű emberek válaszait nézték, hogy minél pontosabb képet kapjanak az IQ és az alvás összefüggéséről.

Egy friss kutatás szerint árulkodik az IQ-ról, hogy mikor megyünk ágyba

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A résztvevők IQ-pontjait azzal vetették össze, hogy mikor mennek aludni munkanapokon és szabadnapokon. Korábbi kutatások diákoknál azt mutatták ki, hogy a korábbi kronotípus, vagyis a korábbi elalvásra és ébredésre hajlamos szervezet jobb tanulmányi eredményekkel járhat együtt. Az Add Health vizsgálata viszont dolgozó felnőtteknél talált összefüggést a magasabb intelligencia és a későbbi lefekvés között.

A legérdekesebb, hogy a magasabb IQ-val rendelkező emberek főleg hétköznap feküdtek le később, akkor is, ha másnap dolgozniuk kellett. Hétvégén és szabadnapokon viszont szinte mindenki később került ágyba, függetlenül az intelligenciaszintjétől.

Magas IQ és az alvás: nem minden okos ember bagoly

A kutatók szerint azonban ez nem azt jelenti, hogy az okosabb emberek mind éjjeli baglyok lennének. Sokkal inkább arról, hogy ők megtehetik, hogy sokáig fennmaradjanak. A vizsgálatban szereplő, magas IQ-val rendelkező emberek közül sokan olyan munkát végeznek, amely nem igényel hajnali kezdést. Van, akinek csak délelőtt tízkor vagy akár délben indul a munkanapja, így este tovább maradhat fenn anélkül, hogy másnap kialvatlan lenne.

A cikk szerint az IQ-t sokszor összekapcsolják a munka presztízsével, és abból indulnak ki, hogy a magasabb pontszámot elérő emberek nagyobb eséllyel kerülnek fehérgalléros állásokba. Ezek a munkák sok esetben rugalmasabbak, későbbi kezdést engednek meg, és több mozgásteret adnak a napirendben. Ezzel szemben a kékgalléros munkákat tévesen sokan alacsonyabb IQ-val vagy alacsonyabb iskolázottsággal társítják, pedig több ilyen szakma jól fizet, csak kevésbé becsülik meg. Ezekben a munkakörökben sokan hajnali négy és reggel fél hét között kelnek, a munkanap pedig nyolc-tizenkét órás is lehet.