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2026. jún. 25., csütörtök Vilmos

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Kiderült Vilmos titka: a herceg ide utazik rendszeresen Katalin és a gyerekei nélkül

216022-5 /Northfoto - KGC-178
brit királyi család Katalin hercegné Vilmos herceg
Laci Patricia
2026.06.25.
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Lehullt a lepel egy újabb királyi titokról. Vilmos herceg bármennyire is családcentrikus, pár hetente muszáj távol lennie Katalin heregnétől és a gyerekeiktől.

Vilmos herceg a Cornwall-i hercegség tulajdonosává vált még 2022-ben, miután apja, Károly a trónra lépett, ez egy hatalmas föld- és ingatlanbirodalom, amely a trónörökösnek évente körülbelül 23 millió font (átvátva körülbelül 9,5 milliárd forintot ér) magánjövedelmet biztosít. Ez viszont egy teljesen új felelősséggel is jár az előkelőség számára, olykor távol kell lennie a családjától.

Vilmos herceg és Katalin hercegné szerepel a fotón
Vilmos herceg és Katalin hercegné a brit királyi család legerősebb párosa, azonban a trónörökös nem mindent feleségével csinál.
Forrás: 216073-5 / KGC-178 / Northfoto
  • Vilmos herceg akármennyire is családcentrikus, pár hetente muszáj Katalin és a gyerekek nélkül elutaznia.
  • A trónörökös a Cornwall-i hercegséghez tartozó földbirtokot látogatja meg rendszeresen, de mindezt titokban teszi.
  • Körülbelül 4-6 hetente utazik a családja nélkül.

Vilmos herceg családja nélkül ide szokott utazni titokban

A 44 éves trónörökösről köztudott, mennyire szeret Katalin hercegnével és a gyerekeikkel, György herceggel, Sarolta hercegnővel és Lajos herceggel lenni.

Azonban mióta Wales hercegévé vált, még több felelősség zúdult a nyakába. Például a Cornwall-i hercegséggel is foglalkoznia kell, pont ezért szeretné még jobban megismerni a helyet és a helybélieket.

Végigjárja a gazdaságokat és az irodákat, hogy találkozzon a családokkal és a személyzettel, kezet rázzon velük, és megkérdezze tőlük, miben tud segíteni, számolt be erről a Daily Mirror. A herceg látogatásai általában magánjellegűek, a helyiek pedig titokban tartják, hogy a herceg náluk járt.

Mióta a gyerekek iskolába járnak, kevesebb a közös külföldi út

Négy-hat hetente van távol a családjától. Vilmos akkor is Katalin és a gyerekek nélkül utazik, ha külföldre szólítják királyi kötelességei. Amikor a hercegi pár gyerekei még kisebbek voltak, gyakran előfordult, hogy együtt utaztak, de miután György herceg és testvérei megkezdték iskolai tanulmányaikat, azóta a gyerkőcökkel nem szívesen utaznak a tanítási időszakban. Sőt, Katalin gyakran van inkább a csemetékkel otthon, így Vilmosnak egyedül kell szolgálnia a koronát.

A hercegné 2024-es rákos megbetegedése is sok mindent felülírt, hiszen Katalin gyógyulására koncentrálva visszavonult egy időre, ekkor Vilmos herceg is kevesebb feladatot vállalt el.

A walesi hercegné 2025 óta újból aktívan dolgozik, azonban nem vállal már annyi feladatot, mint a betegsége előtt.

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