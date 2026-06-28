A 12 éves György herceg már olyan magas, mint Katalin hercegné: friss fotón mutatták meg, mennyit nőtt a trónörökös

Katalin hercegné és György herceg a brit fegyveres erők napja alkalmából látogattak el a RAF Coningsby légibázisra, ahol a Battle of Britain Memorial Flight történelmi repülőgépeivel ismerkedtek meg. Az eseményről június 27-én, szombaton osztottak meg videót a walesi hercegi pár Instagram-oldalán.

György herceg és Katalin hercegné - A 12 éves trónörökös olyan magas, mint az édesanyja

Forrás: Instagram

A videó a fenti képpel indul, a rajongók pedig mind azon csodálkoznak, mikor nőtt meg ennyire György herceg? 12 éves korára alig pár centivel alacsonyabb, mint az édesanyja. Úgy tudni, Katalin hercegné 175 centi magas, György pedig már 170 centi lehet.

György herceg már az őszi iskolakezdésére készül: az Eton College-ban folytatja tanulmányait. Ugyanebben az intézményben tanult az édesapja, Vilmos herceg is, aki 2000 júniusában végzett a brit iskolarendszer egyik legrégebbi és legnagyobb hagyományokkal rendelkező iskolájában.

György herceg új iskolába megy

Sally Bedell Smith királyi életrajzíró a People magazin címlapsztorijában arról beszélt, hogy Eton annak idején Vilmos számára nagyon fontos menedék volt. Szerinte György hercegnek is megadhtja azt az iskola, ami későbbi szerepéhez szükséges lesz.

Vilmos herceg és Katalin hercegné eddig igyekeztek viszonylag hétköznapi gyerekkort biztosítani három gyermeküknek. Ennek részeként Londonból Windsorba költöztek, és a gyerekeket többnyire távol tartották a reflektorfénytől.

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