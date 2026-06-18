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Haily Bieber ismét ledobta a textilt – Falatnyi bikiben pózolt

PA Wire - Matt Crossick
fotózás bikinis fotó reklámkampány Hailey Bieber
Klusovszki Kíra
2026.06.18.
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Elképesztően szexi képek készültek a Rhode legújabb reklámkampányához. Hailey Bieber egy lezser, aprócska bikiniben pózolt a homokban a legújabb termékei mellett.

Elképesztő tempóban halad Hailey Bieber saját márkája, a Rhode, a topmodell pontosan tudja, hogyan kell eladni termékeit. A 29 éves üzletasszony gyakorta beveti saját báját is a fotózásokon, legújabb kampányában falatnyi bikiniben pózolva perzselte fel az internetet. 

Justin Bieber és Hailey Bieber a vörös szőnyegen a 68. Grammy-díjátadó gálán Los Angelesben.
Justin Bieber nemcsak hogy elfogadja, de nyíltan rajong is felesége, Hailey Bieber bikinifotóiért.  
Forrás: Northfotó
  • Hailey Bieber szexi képeken pózolt saját márkájának reklámpampányához. 
  • A bikinis modellkedés nem áll távol tőle, gyakran veszt részt hasonló fotózásokon. 
  • Hailey márkája mostanra globális szereplővé nőtte ki magát, dollármilliós cégbevétellel. 

Szárnyal Hailey Bieber saját márkája

Úgy néz ki nincs megállás, ha Hailey Bieber márkájáról van szó, a Rhode ugyanis mára már a globális piac egyik megkerülhetetlen szereplőjévé nőtte ki magát. Ezt leginkább a TIME magazin nemrégiben megjelent összegzése mutatja, ahol a 100 legbefolyásosabb vállalat közé sorolták a márkáját.

A siker mögött azonban komoly üzleti stratégia áll, amelyből a fiatal, kisgyermekes édesanya is maximálisan kiveszi a részét. 

Hailey Bieber ugyanis előszeretettel veti be topmodell alkatját a kampányfotózásokon, ami a cég marketingstratégiájához is nagyban hozzájárul. Legfrissebb fotózásán most egy falatnyi barna bikiniben, a homokban pózolva mutatta be  kozmetikai újdonságait. 

Bár a modelltől egyáltalán nem idegen a bikinis fotózás – hiszen nemrégiben egy vibráló, sikkes sárga fürdőruhában is lenyűgözte a rajongóit egy másik divatfotózáson –, a mostani tengerparti képek minden eddiginél merészebbre sikerültek.

Annak ellenére, hogy vállalkozása csupán néhány éve, 2022-ben indult, a cég bevétele mára már a 150 milliót is elérte. Hailey azonban a jelenlegi sikerek ellenére sem dől hátra; elmondása szerint még ennél is nagyobb tervei vannak a jövőre nézve, és gőzerővel dolgozik az üzletének bővítésén is. 

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