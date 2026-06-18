Haily Bieber ismét ledobta a textilt – Falatnyi bikiben pózolt

Elképesztő tempóban halad Hailey Bieber saját márkája, a Rhode, a topmodell pontosan tudja, hogyan kell eladni termékeit. A 29 éves üzletasszony gyakorta beveti saját báját is a fotózásokon, legújabb kampányában falatnyi bikiniben pózolva perzselte fel az internetet.

Justin Bieber nemcsak hogy elfogadja, de nyíltan rajong is felesége, Hailey Bieber bikinifotóiért.

Forrás: Northfotó

Hailey Bieber szexi képeken pózolt saját márkájának reklámpampányához.

A bikinis modellkedés nem áll távol tőle, gyakran veszt részt hasonló fotózásokon.

Hailey márkája mostanra globális szereplővé nőtte ki magát, dollármilliós cégbevétellel.

Szárnyal Hailey Bieber saját márkája

Úgy néz ki nincs megállás, ha Hailey Bieber márkájáról van szó, a Rhode ugyanis mára már a globális piac egyik megkerülhetetlen szereplőjévé nőtte ki magát. Ezt leginkább a TIME magazin nemrégiben megjelent összegzése mutatja, ahol a 100 legbefolyásosabb vállalat közé sorolták a márkáját.

A siker mögött azonban komoly üzleti stratégia áll, amelyből a fiatal, kisgyermekes édesanya is maximálisan kiveszi a részét.

Hailey Bieber ugyanis előszeretettel veti be topmodell alkatját a kampányfotózásokon, ami a cég marketingstratégiájához is nagyban hozzájárul. Legfrissebb fotózásán most egy falatnyi barna bikiniben, a homokban pózolva mutatta be kozmetikai újdonságait.

Bár a modelltől egyáltalán nem idegen a bikinis fotózás – hiszen nemrégiben egy vibráló, sikkes sárga fürdőruhában is lenyűgözte a rajongóit egy másik divatfotózáson –, a mostani tengerparti képek minden eddiginél merészebbre sikerültek.

Annak ellenére, hogy vállalkozása csupán néhány éve, 2022-ben indult, a cég bevétele mára már a 150 milliót is elérte. Hailey azonban a jelenlegi sikerek ellenére sem dől hátra; elmondása szerint még ennél is nagyobb tervei vannak a jövőre nézve, és gőzerővel dolgozik az üzletének bővítésén is.

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