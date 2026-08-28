Megkoronázták Miss USA 2026-ot: történelmi döntés született

A koronát augusztus 27-én a Virginiát képviselő 31 éves Justus Kelley kapta. A Miss USA történetében ő az első édesanya és egyben első férjezett győztes. A versenyen való részvételét a 2023-ban bevezetett új szabályok tették lehetővé: eltörölték a versenyzők felső korhatárát, és már édesanyák is indulhatnak a versenyen.

A 31 éves férjezett anyuka, Justus Kelley nyerte meg a Miss USA szépségversenyt

Forrás: AFP

Miss USA 2026: Justus Kelley történelmet írt

A jubileumi versenyen az Egyesült Államok 50 államának és Washington D.C. képviselői indultak. Az 51 versenyző két hetet töltött Miamiban, ahol többek között a jelmezes és a fürdőruhás elődöntőkre készültek.

Justus Kelleyt a tavalyi győztes, a 24 éves Audrey Eckert koronázta meg. Az új szépségkirálynő több mint 685 ezer dollár, vagyis körülbelül 215 millió forint értékű nyereménycsomagot kap. Ebben 150 ezer dolláros, nagyjából 47 millió forintos fizetés, egy Range Rover, egy évig használhat egy luxuslakást Miamiban, egy Westgate Vacation Home Club-tagság, valamint 30 ezer dollár, körülbelül 9,4 millió forint értékű Miss Universe-ruhatár is szerepel.

Egy nappal korábban a Miss Teen USA győztesét is megkoronázták: a 18 éves Kiran Reddy, Miss Georgia Teen nyerte el a címet.

Miss Teen USA 2026: Kiran Reddy

Forrás: Instagram

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