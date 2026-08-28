Kiderült, ki alakíthatja a Viszkist a róla készülő Netflix-produkcióban

Ambrus Attila története Hollywood figyelmét is felkeltette: a Viszkis életéből a Netflixre készülhet film vagy sorozat. A produkció még csak előkészítés alatt áll, de már egy világhírű színész neve is felmerült a főszerepre.
Ambrus Attila, azaz a Viszkis elárulta, hogy már amerikai szerződése is van, a forgatókönyvön pedig jelenleg dolgoznak. A producerrel eddig ötször tárgyalt, szeptemberben ismét találkoznak, és Antal Nimróddal is egyeztettek már a készülő produkcióról. Egyelőre az sem dőlt el, hogy nagyjátékfilm vagy többrészes sorozat készül-e az életéből.
És hogy ki az a világsztár, aki Ambrus Attilát, azaz a Viszkist alakítja a készülő filmben, kiderül az alábbi videóból!
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