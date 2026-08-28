Egy tóban eszik és alszik a 16 éves fiú: az orvosok sem tudják, miért omlik össze, ha kijön a vízből

A nyugat-bengáli Murshidabadban élő Iqbal Sheikh szinte minden idejét egy tóban tölti, olykor a vízben eszik és alszik. A róla készült felvételek bejárták az internetet.
A fiú édesanyja most elmondta, miért ragaszkodik gyermeke ennyire a vízhez. Amikor Iqbal kijön a partra, égő fájdalmat érez a bőrén, megszédül, és a látása is elhomályosodik. A hideg víz viszont enyhíti ezeket a tüneteket.
Iqbal Sheikh édesanyja: „Tudtuk, hogy szenved, de nem tudtuk, miért”
A panaszok évekkel ezelőtt jelentkeztek először, majd egyre csak rosszabbodtak. Az anya szerint volt olyan időszak, amikor a fiú már állni sem tudott, görnyedve közlekedett.
„Tudtuk, hogy szenved, de nem tudtuk, miért. Amikor a gyermeked folyton azt mondja, hogy fájdalmai vannak, és senki sem tudja megmagyarázni, miért, te tovább keresel” – mondta a az asszony.
Iqbal korábban úgy fogalmazott, hogy egy „dzsinn” kényszeríti arra, hogy a vízben maradjon. Az orvosok ugyanakkor továbbra is fizikai okokat keresnek a tünetekre. A fiú jelenleg Mumbaiban vesz részt vizsgálatokon.
Anant Ambani, India egyik leggazdagabb embere is felajánlotta segítségét a családnak. Brajpal Tyagi orvos pedig azután vette fel velük a kapcsolatot, hogy az Iqbalról készült videók a nyilvánosság elé kerültek.
Ritka betegség is okozhatja a tüneteket
Az orvosok több lehetséges kórt is vizsgálnak. Felmerült a testhőmérséklet szabályozásának rendelenessége, az idegrendszer, valamint a fájdalomérzet zavara is. Egyes szakemberek szerint az erytromelalgia nevű ritka betegség is szóba jöhet. Ez az állapot égő fájdalommal, valamint a bőr felmelegedésével és kipirosodásával járhat. Ezt azonban egyelőre még nem erősítették meg, hivatalos diagnózis nincs.
„Ha az orvosok segítenének megérteni ezt a betegséget, az sokat jelentene a családunknak” – mondta a fiú édesanyja.
Az, hogy a fiú folyamatosan a vízben tartózkodik, újabb problémákat is okozhat. Az orvosok szerint a hosszan tartó ázás károsíthatja a bőrt, növelheti a gombás és bakteriális fertőzések veszélyét, valamint irritációhoz és berepedezéshez vezethet.
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