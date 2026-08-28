Dolly Parton titokban rendezte 204 milliárdos vagyonának sorsát: így osztotta fel az örökségét

Dolly Parton halálát augusztus 25-én jelentették be. Úgy tudni, a countryikon már jóval korábban rendelkezett a mintegy 650 millió dolláros, vagyis nagyjából 204 milliárd forintos vagyonáról. Pontos elképzelései voltak arról, hogyan osszák fel azt.

Dolly Parton hatalmas vagyont hagyott maga után

Forrás: Northfoto

Egy, az énekesnőhöz közel álló, vele csaknem negyven éven át együtt dolgozó forrás a Daily Mailnek azt mondta, Dolly Parton évekkel ezelőtt egy Los Angelesben és Nashville-ben is dolgozó, neves ügyvédet bízott meg a hagyatékának rendezésével.

„Nem olyan ember volt, akit közülünk sokan ismertek” – mondta a bennfentes.

A forrás szerint Parton a legközelebbi munkatársai és üzlettársai előtt is titokban tartotta, mennyire beteg. Többen csak akkor jöttek rá, milyen rossza állapotban volt, amikor bejelentették a halálát.

Nem számítanak családi harcra az örökség miatt

Dolly Parton férjével, Carl Thomas Deannel közel hatvan évig élt házasságban. A férfi 2025-ben halt meg. Gyermekük nem született, az énekesnőnek azonban még hat testvére él a tizenegyből, emellett számos unokahúga és unokaöccse van. A bennfentes szerint Parton mindannyiukról gondoskodott, ezért nem lesz családi vita a vagyon miatt.

„Szerintem mindannyiukkal nagyon méltányosan bánt” - árulta el az informátor.

Dolly Parton számára különösen fontos lehetett, hogy minden egyértelmű legyen, mert volt már a családjában konfliktus öröklés miatt. Édesapja, Robert Lee 2000-ben bekövetkezett halála után édesanyjára, Avie Partonra egymillió dollár, mai árfolyamon körülbelül 313 millió forint maradt. Dolly és nyolc testvére gondnokság alá akarta helyeztetni az asszonyt, mert úgy vélték, demenciában szenved. Két testvér azonban az édesanya mellé állt, és jogi vita robbant ki a családban. Dolly emiatt különösen alaposan járt el saját hagyatékának rendezésekor.

Dolly Parton dalai önmagukban több tízmilliárdot érhetnek

Parton vagyonának jelentős része üzleti befektetéseiből származott. Mintegy 3000 dalból álló zenei katalógusának jogait megtartotta. Ennek értékét jelenleg körülbelül 120 millió dollárra, vagyis 37,6 milliárd forintra becsülik.