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Dolly Parton titokban rendezte 204 milliárdos vagyonának sorsát: így osztotta fel az örökségét

gyász örökség Dolly Parton
Horváth Angéla
2026.08.28.
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Dolly Parton nemcsak súlyos betegségét tartotta titokban, arról sem beszélt senkinek, mik a tervei hatalmas vagyonával a halála után. A 80 évesen elhunyt énekesnő már évekkel korábban elrendezte ügyeit, de még közvetlen munkatársai sem tudtak arról, kivel készíttette el a végrendeletét.

Dolly Parton halálát augusztus 25-én jelentették be. Úgy tudni, a countryikon már jóval korábban rendelkezett a mintegy 650 millió dolláros, vagyis nagyjából 204 milliárd forintos vagyonáról. Pontos elképzelései voltak arról, hogyan osszák fel azt.

Dolly Parton hatalmas vagyont hagyott maga után
Dolly Parton hatalmas vagyont hagyott maga után
Forrás: Northfoto

Egy, az énekesnőhöz közel álló, vele csaknem negyven éven át együtt dolgozó forrás a Daily Mailnek azt mondta, Dolly Parton évekkel ezelőtt egy Los Angelesben és Nashville-ben is dolgozó, neves ügyvédet bízott meg a hagyatékának rendezésével.

„Nem olyan ember volt, akit közülünk sokan ismertek” – mondta a bennfentes.

A forrás szerint Parton a legközelebbi munkatársai és üzlettársai előtt is titokban tartotta, mennyire beteg. Többen csak akkor jöttek rá, milyen rossza állapotban volt, amikor bejelentették a halálát.

Nem számítanak családi harcra az örökség miatt

Dolly Parton férjével, Carl Thomas Deannel közel hatvan évig élt házasságban. A férfi 2025-ben halt meg. Gyermekük nem született, az énekesnőnek azonban még hat testvére él a tizenegyből, emellett számos unokahúga és unokaöccse van. A bennfentes szerint Parton mindannyiukról gondoskodott, ezért nem lesz családi vita a vagyon miatt.

„Szerintem mindannyiukkal nagyon méltányosan bánt” - árulta el az informátor.

Dolly Parton számára különösen fontos lehetett, hogy minden egyértelmű legyen, mert volt már a családjában konfliktus öröklés miatt. Édesapja, Robert Lee 2000-ben bekövetkezett halála után édesanyjára, Avie Partonra egymillió dollár, mai árfolyamon körülbelül 313 millió forint maradt. Dolly és nyolc testvére gondnokság alá akarta helyeztetni az asszonyt, mert úgy vélték, demenciában szenved. Két testvér azonban az édesanya mellé állt, és jogi vita robbant ki a családban. Dolly emiatt különösen alaposan járt el saját hagyatékának rendezésekor.

Dolly Parton dalai önmagukban több tízmilliárdot érhetnek

Parton vagyonának jelentős része üzleti befektetéseiből származott. Mintegy 3000 dalból álló zenei katalógusának jogait megtartotta. Ennek értékét jelenleg körülbelül 120 millió dollárra, vagyis 37,6 milliárd forintra becsülik.

Jelentős részesedése volt a Dollywood szórakoztatóipari vállalkozásaiban is. Ide tartozik a Tennessee állambeli Pigeon Forge-ban működő Dollywood vidámpark, a Splash Country vízipark, a DreamMore Resort and Spa, valamint a HeartSong Lodge and Resort.

Jótékonysági szervezete, a Dollywood Foundation legutóbbi adóbevallása szerint több mint 141 millió dollárnyi, vagyis mintegy 44,2 milliárd forintnyi vagyonnal rendelkezett.

Parton tulajdonában volt egy hatalmas birtok is a Tennessee állambeli Brentwoodban, amelynek értékét 10 millió dollárra, körülbelül 3,1 milliárd forintra becsülik. Az ingatlant a férjével 1972-ben építették.

A bennfentes szerint Dolly Parton üzleti érzéke legalább annyira figyelemre méltó volt, mint zenei tehetsége.

„Nagyon okos nő volt, az üzlethez éppolyan tehetsége volt, mint a zenéhez. Mindezt a saját kárán tanulta meg. A középiskolánál nem jutott tovább a tanulmányaiban, de egyáltalán nem volt buta, ezt elhihetik”fogalmazott.

Vagyonának nagy része jótékony célokra kerülhet

A forrás szerint Parton évekkel halála előtt vagyonkezelő alapba helyezte a Dollywoodban lévő, becslések szerint 165 millió dollárt, azaz nagyjából 51,7 milliárd forintot érő részesedését. Így arra lehet számítani, hogy a countryénekesnő vagyonának jelentős részét jótékony célokra fordítják majd.

Dolly Parton élete képekben - Galéria: 

1984 júniusában mutatták be a Sylvester Stallone és Dolly Parton főszereplésével az Énekes izompacsirta című filmet.
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Dolly Parton (született 1946-ban), amerikai énekes-dalszerző a párizsi Théâtre Mogadorban énekel 1978. november 13-án.
AFP

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