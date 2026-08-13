Felejtsd el a klasszikus parfümöket: ez az érzéki, tejes illat lesz az ősz slágere

Az ősz beköszöntével általában automatikusan a melegebb, fűszeresebb és édesebb parfümök után nyúlunk. A nyári citrusos, vizes és könnyed virágos illatokat ilyenkor felváltják a vaníliás, borostyános, fás vagy éppen gourmand kompozíciók. Idén azonban valami egészen új kerülhet a parfümrajongók figyelmének középpontjába: a tej.

Idén hódítanak a tejes, krémes parfümök.

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A tejes parfümök idén az egyik legizgalmasabb illatirányzatnak számítanak.

A vanília, a rizstej, a pézsma és a szantálfa különösen szépen erősíti a krémes hatást.

Mutatunk 5 különleges parfümöt, amelyekkel te is kipróbálhatod az új trendet.

Őszi parfümtrendek: hódítanak a tejes illatok

A krémes parfümök, vagyis a parfümvilágban lactonic illatok nem feltétlenül szó szerint egy pohár tej illatát idézik. Sokkal inkább azt a puha, krémes, bársonyos érzetet próbálják megteremteni, amelyet a meleg tej, a tejszín, a rizstej, a kókuszkrém vagy egy habos latte hangulata idéz. A tejességet gyakran a vanília, a pézsma, a szantálfa, a karamell, a mandula vagy a fehér virágok teszik gazdagabbá.

A trend ráadásul tökéletesen illeszkedik ahhoz, ahogyan a gourmand parfümök az utóbbi időben megváltoztak. Már nem kizárólag az a cél, hogy valaki süteménynek, karamellnek vagy cukorkának illatozzon. Az új generációs gourmandok sokkal inkább textúrákat és érzéseket próbálnak közvetíteni: lehetnek krémesek, pihe-puhák, tejesek, púderesek vagy éppen olyanok, mintha egy kasmírpulóverbe burkolóznánk. Mutatjuk az öt kedvencünket árakkal, lelőhelyekkel!

1. Les Liquides Imaginaires Blanche Bête - 83 900Ft (50 ml) 2. Replica Coffee Break - 47 593 Ft (100 ml) 3. Maison Asrar Milky Way - 15 900Ft (100 ml) 4. Dolce&Gabbana Devotion Eau de Parfum - Intense - 36 690 Ft (50 ml) 5. Miu Miu Fleur De Lait Eau de Parfum - 38 300 Ft (30 ml)

Képek forrása: marionnaud.hu, douglas.hu, notino.hu

A lactonic illatok népszerűsége jól illeszkedik a parfümvilág általános változásához. A gourmand kategória egyre kevésbé szól kizárólag a cukorról: a parfümrajongók egyre több olyan illatot keresnek, amely komfortos, személyes és érzelmes. A tej pedig pontosan ilyen asszociációkat hordoz – melegséget, otthonosságot és nosztalgiát.

Ha tehát ősszel valami új illatra váltanál, érdemes a megszokott vanília és fahéj mellett a tejes, krémes parfümöket is megszagolni. Lehet, hogy elsőre furcsának tűnik a gondolat, hogy valaki „tejillatot” viseljen, de a modern lactonic parfümök valójában sokkal elegánsabbak és összetettebbek annál, mint amit a nevük sugall – és könnyen lehet, hogy hamarosan ez lesz a parfümös polcod új kedvenc kategóriája.