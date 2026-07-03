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A 77 éves Vera Wang szülinapi fotóján 30 évet is letagadhatna – Új, szőke frizurájával még fiatalosabb

Northfoto - Eric Acquaye
örök fiatalság divattervező Vera Wang születésnap
Váradi Melinda
2026.07.03.
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A legendás divattervező legújabb fotói ismét felrobbantották a netet. A 77 éves Vera Wang új, szőke frizurával ünnepelte születésnapját, a rajongók szerint pedig olyan, mintha egyre csak fiatalodna.

A világhírű divattervező, Vera Wang évek óta rendszeresen kapja a bókokat kifogástalan alakja és fiatalos megjelenése miatt. Legfrissebb Instagram-posztjaiban születésnapja alkalmából osztott meg több fotót magáról, amelyeken egy teljesen új hajszínnel mutatkozott: hosszú, sötét tincseit világosabb, rövidebb szőke frizurára cserélte.

May 14, 2026, New York, New York, USA: VERA WANG attends The Asian American Foundation, TAAF 2026 Heritage Month Awards Dinner at Javits Center in New York. 14 May 2026 (Credit Image: © Eric Acquaye/ZUMA Press Wire)
A divattervező, Vera Wang június végén ünnepelte 77. születésnapját.
Forrás: Northfoto
  • A 77 éves divatikon ismét megdöbbentette rajongóit elképesztően fiatalos megjelenésével.
  • Vera Wang születésnapi fotóin új, rövid szőke frizurával pózol, amely teljesen megváltoztatta a külsejét.
  • Akár 30 évet is letagadhatna – a kommentelők nem győzik dicsérni.

A 77 éves Vera Wang szülinapi fotóin elképesztően fiatalos

A látványos frizuraváltás még frissebbé és üdébbé tette a megjelenését. A kommentelők szerint Vera Wang egyszerűen nem öregszik, sokak szerint pedig akár három évtizedet is letagadhatna a korából. Azt viszont a legtöbben tudják, hogy a képeken valószínű nem kevés retusálás van, a divattervező ugyanis láthatóan minden fotón használ valamilyen filtert.

Az ikon korábban többször is elárulta, hogy szerinte nincs speciális, titkos receptje a fiatalos külsőnek. Elmondása szerint fontos számára a megfelelő pihenés, igyekszik egyensúlyt teremteni a munkája és a magánélete között, emellett nem vonja meg magától a kedvenc ételeit sem. Egyszer elárulta fiatalságának meglepő titkát is, amiben vodka és fánk egyaránt van.

Attól függetlenül azonban, hogy milyen retust, filtert használ, vagy milyen plasztikai beavatkozásnak vetette alá magát, el kell ismerni, hogy csak úgy ragyog új fotóin. A fehér, hosszú estélyi meseszépen fest karcsú alakján. 

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