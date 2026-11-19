Egy új rúzs, egy tartós szempillaspirál vagy egy gyönyörű körömlakk mindig jó választás, akkor is ha magunknak vásárolunk, és akkor is, ha valakit szeretnénk meglepni. Ráadásul most duplán jól járhatunk: bizonyos sminktermékek mellé a Rossmanban egy másik, teljes értékű terméket is ajándékba kapunk. Mutatjuk, melyik öt ajánlatra érdemes lecsapni!

1. Rimmel Thrill Seeker MegaLift szempillaspirál – ajándék szemceruzával

A dús, szépen ívelt szempillák önmagukban is látványossá tehetnek egy sminket. A Rimmel Thrill Seeker MegaLift mélybarna szempillaspirálja éppen ezt a hatást ígéri: különleges keféje minden pillát bevon, hibrid viaszokat tartalmazó formulája pedig anélkül emeli meg a szempillákat, hogy elnehezítené őket. Ha most Rimmel Thrill Seeker MegaLift szempillaspirált vásárolsz, egy tetszőlegesen választható Rimmel Scandal'Eyes Exaggerate Eye Definer szemceruzát is kapsz mellé ajándékba.

2. Bourjois Healthy Mix Glow Tint Essence – ajándék pirosítóval

A hideg időjárás az arcbőrünkön is nyomot hagyhat: télen gyakran fakóbb, szárazabb a bőrünket. A Bourjois Healthy Mix Glow Tint Essence színezett széruma szuper fedésével és hidratáló összetetevőivel segíthet visszaadni az arc természetes üdeségét. E- és B5-vitamint, valamint áfonyakivonatot tartalmaz, egységesíti a bőrtónust, finomítja a pórusokat, és csökkenti a bőrpírt. A szérum mellé most egy választható Bourjois Macaron Melt arc- és ajakpirosítót adnak ajándékba. Ezzel az ajkaidnak is természetes, üde színt adhatsz.

3. Max Factor Facefinity Lasting Blur alapozó – ajándék korrektorral

Egy jól megválasztott alapozóval sokkal könnyebb elkészíteni a tartós ünnepi sminket. A Max Factor Facefinity Lasting Blurt könnyed állagának köszönhetően kényelmes viselni, természetes, lágy matt hatást biztosít és elfedi az apróbb bőrhibákat. Stay-proof technológiája pedig segít megelőzni az arcbőr kifényesedését. Az alapozó most különösen jó vétel lehet, hiszen bármely Max Factor Facefinity Lasting Blur megvásárlásakor egy hozzá tartozó Facefinity Lasting Blur korrektort is kapsz ajándékba. Így a szem alatti karikák és az apróbb bőrhibák elfedéséről is gondoskodhatsz.