Egy új rúzs, egy tartós szempillaspirál vagy egy gyönyörű körömlakk mindig jó választás, akkor is ha magunknak vásárolunk, és akkor is, ha valakit szeretnénk meglepni. Ráadásul most duplán jól járhatunk: bizonyos sminktermékek mellé a Rossmanban egy másik, teljes értékű terméket is ajándékba kapunk. Mutatjuk, melyik öt ajánlatra érdemes lecsapni!
1. Rimmel Thrill Seeker MegaLift szempillaspirál – ajándék szemceruzával
A dús, szépen ívelt szempillák önmagukban is látványossá tehetnek egy sminket. A Rimmel Thrill Seeker MegaLift mélybarna szempillaspirálja éppen ezt a hatást ígéri: különleges keféje minden pillát bevon, hibrid viaszokat tartalmazó formulája pedig anélkül emeli meg a szempillákat, hogy elnehezítené őket. Ha most Rimmel Thrill Seeker MegaLift szempillaspirált vásárolsz, egy tetszőlegesen választható Rimmel Scandal'Eyes Exaggerate Eye Definer szemceruzát is kapsz mellé ajándékba.
2. Bourjois Healthy Mix Glow Tint Essence – ajándék pirosítóval
A hideg időjárás az arcbőrünkön is nyomot hagyhat: télen gyakran fakóbb, szárazabb a bőrünket. A Bourjois Healthy Mix Glow Tint Essence színezett széruma szuper fedésével és hidratáló összetetevőivel segíthet visszaadni az arc természetes üdeségét. E- és B5-vitamint, valamint áfonyakivonatot tartalmaz, egységesíti a bőrtónust, finomítja a pórusokat, és csökkenti a bőrpírt. A szérum mellé most egy választható Bourjois Macaron Melt arc- és ajakpirosítót adnak ajándékba. Ezzel az ajkaidnak is természetes, üde színt adhatsz.
3. Max Factor Facefinity Lasting Blur alapozó – ajándék korrektorral
Egy jól megválasztott alapozóval sokkal könnyebb elkészíteni a tartós ünnepi sminket. A Max Factor Facefinity Lasting Blurt könnyed állagának köszönhetően kényelmes viselni, természetes, lágy matt hatást biztosít és elfedi az apróbb bőrhibákat. Stay-proof technológiája pedig segít megelőzni az arcbőr kifényesedését. Az alapozó most különösen jó vétel lehet, hiszen bármely Max Factor Facefinity Lasting Blur megvásárlásakor egy hozzá tartozó Facefinity Lasting Blur korrektort is kapsz ajándékba. Így a szem alatti karikák és az apróbb bőrhibák elfedéséről is gondoskodhatsz.
4. Sally Hansen Miracle Gel körömlakk – ajándék fedőlakkal
Az ünnepi manikűr elkészítésére te magad is képes vagy, nem kell időpontot foglalnod a körmöshöz. A Sally Hansen Miracle Gel körömlakkjaival fényes, gélhatású körmöket varázsolhatsz, ráadásul UV-lámpára sincs szükséged. A 100 százalékban vegán összetételű lakkok a szivárvány minden színében elérhetők. Most bármely Sally Hansen Miracle Gel körömlakk megvásárlásakor egy Miracle Gel fedőlakkot is ajándékba kapsz a Rossmanban. Ezzel még tartósabb lesz a manikűröd.
5. Rimmel Oh My Gloss! Slip Stick ajakrúzs – ajándék ajakkontúrceruzával
Ha szereted a fényes ajkakat, de a ragacsos szájfényeket inkább elkerülnéd, érdemes kipróbálnod a Rimmel Oh My Gloss! Slip Stick ajakrúzsát. Intenzív színt és elegáns, fényes hatást ad, mégis kellemes viselet. Cseresznyemag-olajjal és ceramidokkal gazdagított formulája hidratálja és ápolja az ajkakat, ami a téli hidegben különösen jól jöhet. A rúzs mellé most egy tetszőleges Rimmel Lasting Finish ajakkontúrceruzát is kapsz ajándékba. Segítségével pontosabban megrajzolhatod az ajkaid körvonalát, és a rúzs tartósságát is fokozhatod.
Meddig tartanak az ünnepi akciók?
A Rossmann karácsonyi ajánlatai 2026. november 2. és december 23. között érvényesek az üzletekben és az Online Drogériában, a kiárusításban szereplő termékek kivételével. Ha tehát még keresed a tökéletes karácsonyi ajándékot, vagy egyszerűen csak meglepnéd magad egy új sminktermékkel, érdemes kihasználni ezeket az ajánlatokat.
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