1. Trendi meglepetések tiniknek
A kamaszokat nem könnyű lenyűgözni, de a TikTok-trendekből ismert márkákkal, az édes, játékos illatokkal és a látványos csomagolásokkal garantált a siker. Ebben a válogatásban csupa olyan menő darab kapott helyet, amelyek feldobják a reggeli készülődést és a barátnős ottalvós bulikat is.
2. Kényeztető kincsek nagymamáknak
A nagymamák számára a gondoskodás és a meghitt, együtt töltött pillanatok jelentik a legnagyobb örömet. Olyan klasszikus, mégis különleges ápoló csomagokat válogattunk össze számukra, amelyek a téli hidegben is puhává varázsolják a bőrt, az ünnepi teázások mellé pedig igazi otthoni wellness-hangulatot teremtenek.
3. Stílusos kedvencek barátnőknek
Legyen szó a legjobb barátnődről, a nővéredről, a sógornődről vagy egy kedves kolléganődről, nem nyúlhatsz mellé egy praktikus, mégis sikkes meglepetéssel. A neszesszeres szettektől kezdve a csábító téli illatokig olyan összeállításokat kerestünk, amelyekkel egy kis énidőt ajándékozhatsz az ünnepi rohanás utánra.
4. Luxus 10000 Ft alatt
Nem kell vagyonokat költened ahhoz, hogy igazán látványos ajándék kerüljön a fa alá. 10 ezer forint alatt is bőven találni olyan termékeket, melyekkel luxust és prémium minőséget ajándékozhat.
5. Különleges válogatások 20000 Ft alatt
Ha idén valami igazán emlékezetes, nagyvonalú ajándékkal lepnél meg valakit, a 10 és 20 ezer forint közötti sávban igazi szépségápolási nagyágyúkra bukkanhatsz. A több részes adventi kalendáriumok, a parfümszettek és a professzionális hajformázók garantáltan mosolyt csalnak a megajándékozott arcára.
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