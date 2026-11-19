1. Trendi meglepetések tiniknek

A kamaszokat nem könnyű lenyűgözni, de a TikTok-trendekből ismert márkákkal, az édes, játékos illatokkal és a látványos csomagolásokkal garantált a siker. Ebben a válogatásban csupa olyan menő darab kapott helyet, amelyek feldobják a reggeli készülődést és a barátnős ottalvós bulikat is.

1. Adidas Vibes Energy Drive férfi Eau de Parfum - 50 ml; 2. David Beckham Classic Blue férfi karácsonyi csomag; 3. Celebrate Deluxe ajándékcsomag friss citrusos illattal; 4. NYX Professional Makeup Smushy SOS ajakápoló maszk; 5. Sabrina Carpenter Sweet Tooth Cherry Baby parfüm ajándékcsomag

2. Kényeztető kincsek nagymamáknak

A nagymamák számára a gondoskodás és a meghitt, együtt töltött pillanatok jelentik a legnagyobb örömet. Olyan klasszikus, mégis különleges ápoló csomagokat válogattunk össze számukra, amelyek a téli hidegben is puhává varázsolják a bőrt, az ünnepi teázások mellé pedig igazi otthoni wellness-hangulatot teremtenek.

1. Accentra Home Spa Collection kozmetikai csomag; 2. Emocio Christmas Flower illatgyertya üvegben; 3. Helia-D Botanic Concept arcápoló ajándékcsomag; 4. Yamuna Téli Csodavilág ajándékcsomag; 5. Yogi Organic teacsomag (filter)

3. Stílusos kedvencek barátnőknek

Legyen szó a legjobb barátnődről, a nővéredről, a sógornődről vagy egy kedves kolléganődről, nem nyúlhatsz mellé egy praktikus, mégis sikkes meglepetéssel. A neszesszeres szettektől kezdve a csábító téli illatokig olyan összeállításokat kerestünk, amelyekkel egy kis énidőt ajándékozhatsz az ünnepi rohanás utánra.

1. Bruno Banani Vanilla Muse női parfüm; 2. Dove Pamper ajándékcsomag neszesszerrel; 3. Organic Shop Coconut Splash ajándékcsomag; 4. Revuele Nutty Caramel Fragrance Trio ajándékcsomag; 5. Women'secret testpermet

4. Luxus 10000 Ft alatt

Nem kell vagyonokat költened ahhoz, hogy igazán látványos ajándék kerüljön a fa alá. 10 ezer forint alatt is bőven találni olyan termékeket, melyekkel luxust és prémium minőséget ajándékozhat.

1. Bourjois Volume Glamour szemhéjpúder paletta; 2. Dove Discover ajándékcsomag; 3. NYX Professional Makeup Highlight & Contour Pro Palette arckontúr paletta; 4. Pantene Gold Bag Repair ajándékcsomag nőknek; 5. &Vanilla Vanilla női karácsonyi csomag

5. Különleges válogatások 20000 Ft alatt

Ha idén valami igazán emlékezetes, nagyvonalú ajándékkal lepnél meg valakit, a 10 és 20 ezer forint közötti sávban igazi szépségápolási nagyágyúkra bukkanhatsz. A több részes adventi kalendáriumok, a parfümszettek és a professzionális hajformázók garantáltan mosolyt csalnak a megajándékozott arcára.

1. Imetec Bellissima 11994 hajszárító; 2. Isana SelfCare Adventi kalendárium; 3. Organic Shop Adventi naptár; 4. Philips SatinShave Advanced BRL128/00 női elektromos borotva; 5. Remington AS7500 Blow Dry&Style meleglevegős hajformázó